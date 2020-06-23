По состоянию на 19:00 23 июня в мире зафиксировали более 9 миллионов 129,7 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 472,7 тысячи человек скончались, почти 4 миллионов 556,7 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 23 июня США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов 313,4 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 120 451.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 1 миллион 106,5 тысячи случаев заражения, свыше 51,2 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано более 599,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, свыше 8,3 тысячи человек скончались.

В Индии заболели порядка 440,2 тысячи человек, а умерли более 14 тысяч пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 599 705. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 8359 скончавшихся и 356 429 выздоровевших.

Президент Владимир Путин выступил с очередным телеобращением к россиянам в условиях пандемии. Так, он предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых на покупку нового жилья. Ставка будет действовать на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в крупных городах России — до 12 миллионов руб. Сейчас ставка распространяется на займы до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что льготная ипотека была введена в апреле условиях пандемии и будет действовать до 1 ноября 2020 года. В мае спрос на ипотеку на первичном рынке России превысил достигнутый до пандемии уровень. Расширение программы льготной ипотеки ранее допускали в правительстве.

Также президент сообщил, что поручил продлить до 15 сентября дополнительные выплаты соцработникам.

«Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают», — сказал он.

При этом, как заявила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина, потери российской экономики из-за пандемии в 2020 году будут меньше, чем у других стран и в кризисы прошлых лет. По прогнозу ЦБ, снижение ВВП за год составит 4-6%.

В свою очередь уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова напомнила, что понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг. Ранее в условиях пандемии полиция Москвы посчитала одиночные пикеты нарушением режима самоизоляции и на этом основании задерживала пикетчиков.

Тем временем правозащитная организация «Зона права» просит Минздрав проверить случаи отказа бригад скорой помощи госпитализировать пациентов как с подозрением на коронавирусную инфекцию, так и с другими заболеваниями, а также отказов направить машину скорой по вызовам в период пандемии. Причиной обращения стало возбуждение уголовного дела в Забайкальском крае, где бригада скорой помощи не стала госпитализировать пациента с инфарктом, а при очередном вызове диспетчер скорой отказался направить к нему бригаду, так как она работала только с инфекционными вызовами. В результате пациент умер в ожидании помощи.

Большое число инфицированных ежедневно фиксируется в Тыве, в связи с чем с 23 июня в Кызыле приостанавливает работу общественный транспорт. Организации, которые нуждаются в служебном транспорте для перевозки сотрудников, могут заключить договор с «Кызылгортрансом».

В случае наступления второй волны коронавируса больше половины (54,4%) россиян, опрошенных НИУ «Высшая школа экономики», готово соблюдать режим самоизоляции так же, как и в первый раз. Еще 4,5% респондентов намерены делать это даже строже, чем раньше, 14,2% не собираются соблюдать ограничения по собственному желанию, а 8,4% намерены соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 38 074 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1035 стали летальными. В то же время 16 956 пациентов выздоровели. По данным Минздрава, число активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля выросло на 386%.

Тем не менее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. По его словам, такой вид карантина разрушает экономику.

«В Украине в течение прошлой недели росло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь использует эту модель», — сказал он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тяжелее всего эпидемиологическая ситуация в Закарпатской и Черновицкой областях — там не выполняются сразу три критерия: число занятых мест в больницах превышает 50%, положительных тестов больше 11%, а недельный рост заболеваемости — больше 10%.

В связи с этим региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА приняла решение об отмене ослабления карантина в области. Так, с 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановой госпитализации.

В выходные и праздничные дни запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщениях. Изменится режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.

Тем временем Украина получила от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) почти миллион единиц медицинских средств для борьбы с коронавирусом. В этой партии — 500 тысяч медицинских масок, 250 тысяч халатов, 125 тысяч респираторных масок, 50 тысяч защитных щитков и 2,5 тысячи специальных очков.

Ситуация в мире

Азербайджан согласовал с Россией увеличение количества людей, возвращающихся через государственную границу. Сегодня, 23 июня, через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» будет пропущено 250 граждан Азербайджана, а 25 июня на территорию РФ будет возвращено до 450 российских граждан.

Тем временем Высший комитет по управлению кризисами и катастрофами ОАЭ разрешил Дубаю прием иностранных туристов с 7 июля. Туристы перед вылетом должны будут заполнить форму о состоянии здоровья и оформить медицинскую страховку. Кроме того, прилетающие в Дубай должны иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом, сроком не более 96 часов.

В Китае дали разрешение на клинические испытания вакцины против коронавируса, которую разработали специалисты дочернего предприятия фармкомпании Chongqing Zhifei Biological Products совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук. Теперь в стране шесть компаний проводят испытания своих вакцин.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Положительный результат показал и тест его жены, у детей спортсмена коронавирус не обнаружен. Ранее COVID-19 также был подтвержден у теннисистов Борны Чорича и Григора Димитрова. Оба спортсмена приняли участие в турнире Adria Tour, организованном Джоковичем.

Тем временем международная организация International Trade Center (ITC) обнародовала исследование SME Competitiveness 2020 — COVID-19, согласно которому более половины (55%) малых и средних компаний в мире понесли критические убытки из-за карантинных мер, связанных с пандемией. Две трети опрошенных подтвердили, что пандемия негативно отразилась на их деловой активности, 18% респондентов ожидают, что в течение следующих трех месяцев им придется закрыть бизнес.

Общепит и туристические услуги — наиболее пострадавшие от пандемии сектора малого и среднего бизнеса. По данным опроса, 76% таких компаний понесли финансовые потери из-за карантинных мер.