Украина продолжает жить в условиях пандемии коронавируса, при этом уровень заболеваемости растёт. По состоянию на утро понедельника, 22 июня, в стране лабораторно подтверждён 37 241 случай COVID-19, за сутки выявлен 681 новый случай

Десять больных умерли, 133 выздоровели, сообщает Центр общественного здоровья.

Ранее сообщалось, что Киев и девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина, а где-то ограничения могут даже усилить. Однако это будет не так просто сделать, люди устали от карантина и от неопределённости. Мы поинтересовались, как карантинные меры переживают в самом центре Украины — в городе Черкассы.

Как отметил сотрудник одного из местных изданий, некоторые горожане стараются следовать рекомендациям медиков и властей, поскольку по-прежнему «есть страх перед этой болезнью». С другой стороны, от карантина все устали. Так, в общественном транспорте водители и кондукторы зачастую без масок. Третий день подряд Украина бьет антирекорд по зараженным коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Находятся иногда сознательные пассажиры, которые по этому поводу скандалят, снимают их на видео, грозят отправить видео начальству. А им отвечают: нам всё равно, попробуйте поработать весь день в маске по такой жаре, мы на вас посмотрим», — рассказывает другой житель города.

По его словам, с наступлением жары «все о карантине просто забыли»: на улицах много людей без масок, на пляжах — яблоку негде упасть.

В то же время сохраняются некоторые ограничения, а поток негативной информации о коронавирусе по-прежнему психологически угнетает — «многие люди в растерянности». В растерянности не только от карантина и неопределённости, но и от политических перспектив: даже поддерживавшие майдан как будто бы теперь «начинают что-то понимать». Но «это не значит, что они могут что-то изменить».

В Черкассах, как и везде, есть свои «ковидо-скептики». Отвечая на вопрос о том, как люди относятся к карантинным мерам, живущий в Черкассах философ Олег Сифер-Седов сказал, что, «как и везде, по-разному».

По его словам, есть «запуганные», которые «посреди весны и цветения — могли идти по улице в маске», такие «и сейчас летом попадаются».

«Другие понимают, что это конкретный развод. Один мой знакомый сразу заметил: а куда делось пять миллионов ежегодно больных гриппом весной?» — сказал философ.

Собеседник издания отметил, что пандемия и связанные с ней меры имеют серьёзные последствия в социально-экономической сфере: «так банкротят мелкий и средний бизнес и буквально умерщвляют простых людей, кто был в кредитах и держался за счет работы, болел и покупал лекарства…». Скандальный мэр Черкасс подал в суд на Зеленского © Facebook, Анатолій Бондаренко

Напомним, ранее городские власти в Черкассах самостоятельно, без команды сверху, пошли на некоторое смягчение чрезмерно строгих карантинных мер, душащих экономику. В Киеве этого не поняли. В связи с этим всем запомнилась яркая полемика городского головы Анатолия Бондаренко и президента Владимира Зеленского, в ходе которой президент назвал мэра «бандитом». Мэр в долгу не остался.

«Черкассы будут сопротивляться. Запомните! Черкассы — свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину», — заявил Бондаренко в адресованном Зеленскому видеообращении.

В эфире одного из украинских телеканалов Бондаренко пояснил, что бюджет Черкасс недополучил 100 млн гривен, при этом никакой помощи от центра город не получил. И намекнул, что уровень руководства страны он и другие мэры оценивают не слишком высоко.

«Мне лично приятно, что именно Черкассы первые в Украине восстали против этого неумного карантина, который ввели из Киева, копируя и пародируя западные варианты… Вообще, горжусь своим родным городом, в котором я родился, вырос и прожил всю свою сознательную жизнь. Жаль только, что марионеточная политика за последние шесть лет вытеснила примерно половину горожан за рубеж. Это видно и по Киеву, и по Одессе и, наверное, по другим городам… Половина городских убыла, их место заняли приезжие из сел, но скоро, видимо, и их вытеснят тоже за рубеж — тарифами, зарплатами, психологическими извращениями, которые заставляют насаждать у нас кураторы из-за рубежа», — заявил Сифер-Седов.

Он пояснил, что это за «извращения». По его словам, это, например, «попытки насадить тему, что Гитлер и Сталин просто воевали из-за того, что были диктаторами…». По его словам, в данном случае просто «происходит целенаправленная атака на человеческий интеллект».

«Это (война. — Ред.) был цивилизационный выбор: или дальше на планете должна жить одна нация, или будет многонациональная модель, — сказал он. Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР — опрос © РИА Новости, Поляков Александр | Перейти в фотобанк

И добавил: «К счастью, общими усилиями победила многонациональная модель. Но при этом очевидно, что без тоталитарного Советского Союза она бы не победила… Может, в этом и была временная миссия возникновения, существования и могущества СССР — обеспечить цивилизационный выбор на планете в пользу многонациональной модели».

Теперь СССР нет (о причинах распада великой страны у философа есть своё мнение). Но какое будущее ждёт Украину? По словам собеседника издания, он видит два варианта. Пессимистический: если граждане «будут продолжать спать, страна будет и дальше распадаться, распродаваться, люди будут вымирать и выезжать…». Второй вариант — «если украинцы проснутся и будет своя новая идеология для Украины — как ей подняться, и в ней будут ответы на главные вопросы жизни, тогда есть шанс на уникальное счастливое будущее».

«Сегодня этот шанс становится все более призрачным, особенно при нынешней молодой некомпетентной власти. Но на грани выживания обычно и появляются новые идеи, и все может быстро поменяться. Ведь все начинается с идей», — сказал Сифер-Седов, добавив, что изложил основы идеологии, которая, по его мнению, может помочь не только спасению, но и «взлёту» Украины, в своей книге.

Вот такие соображения у философа из Черкасс Олега Сифера-Седова, высказанные в обширном интервью, полным текстом которого располагает редакция.

Но вернёмся к текущим событиям. Мэр города Анатолий Бондаренко в понедельник, 22 июня, на своей странице в соцсети поздравил черкасчан с началом новой рабочей недели и проинформировал о положении дел в связи с эпидемией: на сегодня в Черкасской городской инфекционной больнице 9 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 7 пациентов с подозрением на него; за последние сутки в больницу поступили три новых пациента.

«В тяжелом состоянии 7 заболевших, все они на кислородных концентраторах», — написал Бондаренко.

Таран против Зеленского. Штрихи к портрету мятежного мэра Черкасс © Facebook, Анатолій Бондаренко

«Поэтому прошу всех максимально соблюдать условия карантина, соблюдая социальную дистанцию и соблюдая массовый режим. Берегите себя и близких и будьте здоровы!» — написал городской голова.

Судя по всему, в конфликте с президентом городские власти нашли компромиссное решение или же ищут его. Но захотят ли компромисса горожане? В одном из комментариев к посту мэра читаем: «Для нашего населения карантин заканчивается и всё, точка!».

Но когда на самом деле будет поставлена точка во всей этой истории — никто не знает…