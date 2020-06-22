По состоянию на 12:00 22 июня в мире зафиксировано 8,9 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 468,4 тыс. человек скончались, более 4,4 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются Соединенные Штаты: здесь коронавирус был выявлен у 2,2 млн человек. Болезнь забрала жизни 119,9 тыс. граждан, 622,1 тыс. выздоровели.

На второй позиции с более 1 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 50,5 тыс. человек, выздоровели 588,1 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 592,2 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 8,2 тыс. человек, 344,4 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (425,2 тыс.), Великобритания (305,8 тыс.) и Перу (251,3 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине с начала пандемии выявили 37 241 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1012 украинцев, 16 642 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 681 человека.

Лидерами по числу случаев заражения стали Львовская область (3980), Киев (4368) и Черновицкая область (4357).

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 21 июня

За минувшие сутки в рядах ВСУ коронавирусом заразились три военнослужащих. Все трое находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Всего, по состоянию на 22 июня, COVID-19 болеют 143 военнослужащих, выздоровели 264 человека, пятеро скончались.

Министерство иностранных дел Украины презентовало интерактивную онлайн-карту, которая позволит проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

«Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда — нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы», — заявил глав МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Две крупные авиакомпании — ирландский лоукостер Ryanair и швейцарская авиакомпания Swiss — с 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса. Ирландская компания будет обслуживать три маршрута на Украину: из Барселоны, Мадрида и Берлина, Swiss на первых порах будет летать только между Киевом и Цюрихом.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса отменил обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников 2020 года. Законопроект не отменяет внешнее независимое оценивание выпускников, которые планируют поступать в вузы. ВНО в этом году запланировано на период с 25 июня по 17 июля. Тестирование будет проходить в условиях карантина.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 592 280 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 8206 человек, 344 416 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7600 россиян.

В Москве за сутки зафиксировали минимум смертей от коронавируса с середины апреля — умерли 20 человек. Общее число жертв COVID-19 в столице выросло до 3,6 тыс. В последний раз число умерших фиксировалось ниже нынешнего показателя 16 апреля.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Среди награжденных — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ему присвоено звание Героя Труда.

Чтобы начать массовую вакцинацию от коронавируса в России, необходимо изготовить до 70 млн доз препарата, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург. По его словам, массовая вакцинация населения может начаться уже этой осенью.

Гинцбург также заявил, что вакцина от коронавируса способна защитить россиян на два года. Ее вводят два раза, так как ген, кодирующий спайк-белок коронавируса, вводится на разных носителях. Это, как пояснил Гинцбург, дает возможность получить защитный протективный иммунитет на увеличенный период времени.

Среди членов избирательных комиссий в Москве будут проводить выборочное тестирование на коронавирус. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сплошное тестирование не требуется, отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекорд по числу заразившихся в сутки во всем мире — 183 тысячи человек. Прошлый максимальный прирост регистрировался 18 июня (181 тысяча). Лидерами по числу новых инфицированных стали Бразилия (55 000), США (37 000) и Индия (15 000).

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной болезни. Так, риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители группы крови А (вторая группа). Менее всего подвержены осложнениям носители группы O (первая).

Власти Дубая с 7 июля откроют границы для туристов.

«Дубай будет принимать туристов с 7 июля 2020 года; туристам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или сдать анализ в аэропортах Дубая», — сообщили в пресс-службе правительства.

Европа выходит из пандемии: Меркель назвала ЕС хрупким, Макрон и Джонсон хотят отменить карантин для путешественников, злоупотребления с государственной помощью © REUTERS, Arnd Wiegmann

Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что коронавирус появился в китайском Ухане еще в августе 2019 года. К такому выводу специалисты пришли, изучив трафик на парковках у больниц Уханя и поисковые запросы местных жителей. Оказалось, что в конце лета — начале осени 2019 года парковки у больниц Уханя были загружены на 90% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, исследователи просмотрели поисковые запросы, которые были популярны в конце лета — начале осени 2019 года в Китае, и увидели рост поиска по словам «диарея» и «кашель» — симптомам COVID-19.