В двадцать первый раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Основным источником откровенно бредовых новостей на прошедшей неделе была Генеральная прокуратура Украины. Такое впечатление, что со здравым смыслом у этого заведения стало даже хуже, чем во времена блаженной памяти Юрия Луценко… Впрочем, самая забавная новость пришла из другого полушария.

Благая весть пришла из самой демократической страны обозримой части Вселенной.

Брат бывшего президента США Барака Обамы Малик опубликовал заверенную копию свидетельства о рождении 44-го президента Соединенных Штатов, согласно которому тот родился в кенийской Момбасе. Согласно официальной биографии Обамы, местом его рождения является город Гонолулу на Гавайях.

Хохма заключается в том, что президентом США может быть только уроженец США (исключение было сделано для первых семи президентов, к числу которых Обама не относится).

Понятное дело, что сейчас, когда жизни чёрных (и только чёрных!) необычайно важны, никто жулика Обаму к ответственности привлекать не будет. И это благая весь для всего мира. Теперь какой-нибудь Стерненко, выселив с Банковой Зеленского и сев на президентское кресло, на любые вопросы относительно конституционности такого акта может ответить — а в США, вон, вообще Обама президентом был. И будет таки прав.

Вообще-то Малик Обама — трампист и вполне мог сказать неправду. Но разговоры о сомнительности права Барака Хуссейна на президентский пост велись ещё перед его избранием. А дыма без огня не бывает.

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Кстати, раз уж мы вспомнили Стерненко, то стоит упомянуть, что Генеральная прокуратура потребовала для него в качестве меры пресечения — домашний арест.

Между тем, СБУ, в ходе следствия, пришла к выводу, что он совершил умышленное убийство, что во всех случаях из всех возможных мер пресечения предполагает содержание под стражей. Но для Стерненко сделано исключение — этот убийца, по мнению прокуратуры, общественной опасности не представляет.

Это правда. Отметим, что мотивация генпрокурора Ирины Венедтиктовой состояла в том, что в случае ареста Стерненко она опасалась массовых акций протеста и решила «подстраховаться». В результате и от акций протеста не убереглась и абсурдный прецедент создала…

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Кстати, Петру Порошенко, который потребовал в своё время назначения нужного ему человека заместителем начальника Службы внешней разведки, прокуратура потребовала именно содержание под стражей. Хотя нарушение там настолько несущественное, что потом пришлось заменить его на личное обязательство. И то суд не принял — перенёс заседание на 1 июля…

Украинская неправда». Выпуск №19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Запомните: если умышленное убийство — можно домашним арестом обойтись, а если воровство в не слишком крупных размерах — то только арест.

Это правда.

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Уже после суда внезапно выяснилось, что Сергей Стерненко зарегистрирован на территории… воинской части! Режимного объекта, куда ему даже и без решения суда хода нет.

Так что решение суда оказалось дважды абсурдным: мере пресечения не соответствует тяжести совершённого преступления и выполнить его физически невозможно.

Это правда. Кстати, потом суд своё решение изменил и назначил ему прохождение ареста уже в Киеве.

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Против Порошенко заведено дело в связи с получением Томоса и созданием ПЦУ. С иском выступила УПЦ-КП.

В общем, дело оказалось хоть и святое, но — уголовно наказуемое.

Это правда. И ведь предупреждали же Порошенко — не надо связываться с «агентом Антоновым», в смысле — с лжепатриархом Филаретом…

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Руководитель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что он руководитель абсолютно независимой автокефальной церкви, но заявлений относительно задуманного турецкими властями превращения Св. Софии Константинопольской делать не будет, потому что молчит вышестоящий начальник — Вселенский Патриарх Варфоломей.

Не то, чтобы это было неправдой… Но Епифаний действительно молчит, так же, как и Варфоломей. Причём последнего понять можно — он, прежде всего, гражданин Турции. К тому же — подозреваемый в участии в заговоре против Эрдогана. Но можно понять и Епифания — ПЦУ хоть и «автокефальная», но во всём зависима от Константинопольского патриархата. Украинская независимость всегда такая — гибридная.

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На митинге в поддержку Петра Порошенко около суда собравшиеся кричали: «Гетман!», «Вперёд — в XVII век!», «Да здравствует феодализм — светлое будущее Украины!».

Это не совсем правда. В смысле — гетманом Порошенко действительно называли, а вот остальные лозунги не озвучивались, а только подразумевались.

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На ступеньках суда, где решался вопрос о мере пресечения Порошенко, Владимир Вятрович, Андрей Парубий и София Федина пытались барыжить пользованной резиной. Может, конечно, всё было не совсем так… Известно только, что покрышку, которую они держали в руках, сбагрить не удалось — Федина её потом весь день с собой таскала.

Это почти правда. Покрышку действительно демонстрировали и таскали. Но продать её не собирались. Разве что в нагрузку…

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Премьер-министр отрапортовал о досрочном наступлении осени — по ему мнению, уже началась вторая волна эпидемии коронавируса, а она, по мнению всех основных эпидемиологических центров мира, должна начаться осенью.

Это неправда, причём неправда полная.

Во-первых, Шмыгаль не заявлял об осени.

Во-вторых, никакой второй волны нет — просто украинские медики резко увеличили количество тестирований и тут же выявили массу людей, у которых вирус никак себя не проявляет.

В-третьих, и эпидемии никакой нет, потому что эпидемия начинается при заболевании 3-5% населения — это на порядок больше числа инфицированных на Украине.