Основным источником откровенно бредовых новостей на прошедшей неделе была Генеральная прокуратура Украины. Такое впечатление, что со здравым смыслом у этого заведения стало даже хуже, чем во времена блаженной памяти Юрия Луценко… Впрочем, самая забавная новость пришла из другого полушария.

«Украинская неправда». Выпуск №20
«Украинская неправда». Выпуск №20
© president.gov.ua

Благая весть пришла из самой демократической страны обозримой части Вселенной.

Брат бывшего президента США Барака Обамы Малик опубликовал заверенную копию свидетельства о рождении 44-го президента Соединенных Штатов, согласно которому тот родился в кенийской Момбасе. Согласно официальной биографии Обамы, местом его рождения является город Гонолулу на Гавайях.

Хохма заключается в том, что президентом США может быть только уроженец США (исключение было сделано для первых семи президентов, к числу которых Обама не относится).

Понятное дело, что сейчас, когда жизни чёрных (и только чёрных!) необычайно важны, никто жулика Обаму к ответственности привлекать не будет. И это благая весь для всего мира. Теперь какой-нибудь Стерненко, выселив с Банковой Зеленского и сев на президентское кресло, на любые вопросы относительно конституционности такого акта может ответить — а в США, вон, вообще Обама президентом был. И будет таки прав.

Вообще-то Малик Обама — трампист и вполне мог сказать неправду. Но разговоры о сомнительности права Барака Хуссейна на президентский пост велись ещё перед его избранием. А дыма без огня не бывает.

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Кстати, раз уж мы вспомнили Стерненко, то стоит упомянуть, что Генеральная прокуратура потребовала для него в качестве меры пресечения — домашний арест.

Между тем, СБУ, в ходе следствия, пришла к выводу, что он совершил умышленное убийство, что во всех случаях из всех возможных мер пресечения предполагает содержание под стражей. Но для Стерненко сделано исключение — этот убийца, по мнению прокуратуры, общественной опасности не представляет.

Это правда. Отметим, что мотивация генпрокурора Ирины Венедтиктовой состояла в том, что в случае ареста Стерненко она опасалась массовых акций протеста и решила «подстраховаться». В результате и от акций протеста не убереглась и абсурдный прецедент создала…

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Кстати, Петру Порошенко, который потребовал в своё время назначения нужного ему человека заместителем начальника Службы внешней разведки, прокуратура потребовала именно содержание под стражей. Хотя нарушение там настолько несущественное, что потом пришлось заменить его на личное обязательство. И то суд не принял — перенёс заседание на 1 июля…

Украинская неправда». Выпуск №19
Украинская неправда». Выпуск №19
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Запомните: если умышленное убийство — можно домашним арестом обойтись, а если воровство в не слишком крупных размерах — то только арест.

Это правда.

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Уже после суда внезапно выяснилось, что Сергей Стерненко зарегистрирован на территории… воинской части! Режимного объекта, куда ему даже и без решения суда хода нет.

Так что решение суда оказалось дважды абсурдным: мере пресечения не соответствует тяжести совершённого преступления и выполнить его физически невозможно.

Это правда. Кстати, потом суд своё решение изменил и назначил ему прохождение ареста уже в Киеве.

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 Против Порошенко заведено дело в связи с получением Томоса и созданием ПЦУ. С иском выступила УПЦ-КП.

В общем, дело оказалось хоть и святое, но — уголовно наказуемое.

Это правда. И ведь предупреждали же Порошенко — не надо связываться с «агентом Антоновым», в смысле — с лжепатриархом Филаретом…

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Руководитель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что он руководитель абсолютно независимой автокефальной церкви, но заявлений относительно задуманного турецкими властями превращения Св. Софии Константинопольской делать не будет, потому что молчит вышестоящий начальник — Вселенский Патриарх Варфоломей.

Не то, чтобы это было неправдой… Но Епифаний действительно молчит, так же, как и Варфоломей. Причём последнего понять можно — он, прежде всего, гражданин Турции. К тому же — подозреваемый в участии в заговоре против Эрдогана. Но можно понять и Епифания — ПЦУ хоть и «автокефальная», но во всём зависима от Константинопольского патриархата. Украинская независимость всегда такая — гибридная.

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На митинге в поддержку Петра Порошенко около суда собравшиеся кричали: «Гетман!», «Вперёд — в XVII век!», «Да здравствует феодализм — светлое будущее Украины!».

Это не совсем правда. В смысле — гетманом Порошенко действительно называли, а вот остальные лозунги не озвучивались, а только подразумевались.

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На ступеньках суда, где решался вопрос о мере пресечения Порошенко, Владимир Вятрович, Андрей Парубий и София Федина пытались барыжить пользованной резиной. Может, конечно, всё было не совсем так… Известно только, что покрышку, которую они держали в руках, сбагрить не удалось — Федина её потом весь день с собой таскала.

Это почти правда. Покрышку действительно демонстрировали и таскали. Но продать её не собирались. Разве что в нагрузку…

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Премьер-министр отрапортовал о досрочном наступлении осени — по ему мнению, уже началась вторая волна эпидемии коронавируса, а она, по мнению всех основных эпидемиологических центров мира, должна начаться осенью.

Украинская неправда. Выпуск №4
Украинская неправда. Выпуск №4
© AP, Alessandra Tarantino

Это неправда, причём неправда полная.

Во-первых, Шмыгаль не заявлял об осени.

Во-вторых, никакой второй волны нет — просто украинские медики резко увеличили количество тестирований и тут же выявили массу людей, у которых вирус никак себя не проявляет.

В-третьих, и эпидемии никакой нет, потому что эпидемия начинается при заболевании 3-5% населения — это на порядок больше числа инфицированных на Украине.