По состоянию на 12:00 15 июня в мире зарегистрировали свыше 7,9 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 433,4 тыс. человек, более 3,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали более чем у 2 млн и 94 тысяч человек. Инфекция забрала жизни свыше 115,7 тыс. человек, 561,8 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 867,6 тыс. жителей. Более 43,3 тыс. умерли, 469,1 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 528,9 тыс. случаев заражения, 6,9 тыс. смертей, 274,6 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (332,4 тыс.), Великобритания (297,3 тыс.) и Испания (243,9 тыс.).

Ситуация в России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8 тысяч 835 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 528 тысяч 975 человек. Жертвами инфекции стали 6 тысяч 980 пациентов.

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, причиной такого странного симптома может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы.

Из-за эпидемии и связанного с ней кризиса зарплатные ожидания россиян сильно упали, показал опрос сайта «Работа.ру». Еще в январе участники опроса в среднем называли 92 тыс. руб. в качестве желаемого размера заработка. Всего через полгода сумма снизилась на 20% — до 74 тыс. руб. на руки. Зарплату более 100 тыс. руб. хотел бы получать каждый пятый опрошенный россиянин (21%), доход от 30 тыс. до 50 тыс. руб. устроил бы 27% респондентов, а зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. руб. подходящей назвали 29%.

В Москве ежедневно штрафуют от 30 до 70 предприятий за несоблюдение санитарных правил Роспотребнадзора, введенных из-за коронавируса, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В воскресенье власти наложили 26 штрафов за несоблюдение режима обязательного ношения масок и перчаток, еще три — за нарушение социальной дистанции.

Бюджет Московской области из-за эпидемии может недополучить порядка 133 млрд руб., сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, Подмосковью придется отказаться от некоторых проектов, даже несмотря на помощь из федерального бюджета. В частности, Московская область будет экономить на дорогостоящих проектах и капитальных вложениях.

Коронавирус в Европе: ЕС обвиняет Россию и Китай, Меркель и Макрон призвали готовиться к новым пандемиям, коллапс системы здравоохранения Британии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

На фоне кризиса банки вновь вернулись к теме эквайринга и решению властей ограничить размер возможной комиссии за платежи по карте. Ассоциация банков России (АБР) попросила правительство не использовать ограничение комиссии в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса. Это приведет к тому, что банки потеряют 10-15 млрд руб. АБР грозит, что в этом случае им придется взимать деньги за обслуживание пластиковых карт.

Ученые построили «эволюционное древо» COVID в России. Они выяснили, что большинство случаев заражения были завезены в РФ не из Китая, а из Европы.

Одна из поправок, которую хотят внести в Конституцию РФ, защитит россиян в условиях пандемии. В ней будет обозначено, что государство уважает труд граждан страны и обеспечивает защиту их прав. Кроме того, предлагается прописать, что россиянам гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.

После начала карантинных мер у граждан появился запрос на возможность изоляции в квартире: например, многие обладатели квартир-студий пожалели о том, что не имеют отдельного помещения. Изменилось и отношение россиян к туризму. Треть опрошенных респондентов решили в дальнейшем выбирать авиабилеты с возможностью возврата. Четверть респондентов решили придерживаться такого же принципа и при выборе отелей.

Роспотребнадзор выдал гостиницам рекомендацию о том, что размещение гостей должно быть «преимущественно одноместным». Вместе возможно селить в номер только семейные пары. Позже в ведомстве уточнили, что окончательное решение о расселении будет за отелями и гостиницами.

В одном из магазинов Санкт-Петербурга антисептик на спирту продавали в бутылках из-под воды для детей. Из-за ошибки сотрудников магазина двухлетняя девочка сделала из емкости с дезинфицирующим средством несколько глотков.

Ученые перечислили места, где легче всего подхватить COVID. Это офисы, религиозные учреждения, школы, кинотеатры и кафе.

Чтобы избежать заражения, следует продолжать носить маски. С этим согласен и главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Он отметил, что после выхода из режима самоизоляции важно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Если соблюдать все требования, то второй волны коронавируса удастся избежать, уверен врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

В России появится уникальная система экспресс-диагностики COVID-19. Тест будет содержать биочип с молекулами олигопептидов. Молекулы также можно будет использовать для производства аэрозолей от коронавируса.

Вакцину от новой инфекции придется обновлять каждые несколько месяцев. Вирус будет «заведомо мутировать», следовательно, вакцины со временем будут терять свою эффективность.

Коронавирус и Украина

На Украине зарегистрировали 656 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Общее число зараженных с начала эпидемии достигло 31 810 человек, выздоровели 14 253 человек (за минувшие сутки 171 человек), умер 901 человек (за сутки — 12 человек).

Последние дни в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В частности, с 11 июня число зараженных начало резко расти — за сутки было 689 случаев.

На следующий день было только на 6 случаев меньше, а 13 июня был зафиксирован новый антирекорд — 754 зараженных коронавирусом за сутки.

С 15 июня в стране возобновили международное авиасообщение. На Украине уже открыли 12 аэропортов: Винница; Днепр; Житомир; Запорожье; Одесса; Киев; Борисполь; Львов; Николаев; Харьков; Херсон; Черновцы. Они работают только для приема иностранцев. Украинцы на сегодняшний день могут полететь за границу только из киевского аэропорта Борисполь и пока только из терминала D.

Участникам пробного внешнего независимого оценивания вернут деньги из-за смены формата прохождения тестирования в связи с увеличением случаев диагностирования коронавирусной болезни. В этом году его будут сдавать не в учреждениях образования, а дома онлайн.

Кабинет министров Украины обнародовал доработанную программу деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на том, что увеличение количества единиц общественного транспорта снижает риски инфицирования коронавирусом. По его словам, во время встреч с перевозчиками представителей Минздрава заверили, что они готовы увеличить количество транспорта, и такая возможность существует.

«Появились новые проекты». Эксперт рассказал, как коронавирус изменил строительство жилья в Израиле © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Андрей Павелко. По его словам, вопрос открытия стадионов для болельщиков непосредственно зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков упрекнул нардепов в несоблюдении масочного режима

«Я хотел бы к вам обратиться, к вашей совести и ответственности. К сожалению, на последних заседаниях Верховной Рады мы все видели много коллег без масок. К сожалению, это происходит не только в Верховной Раде, но и по всей стране. <…> Давайте относиться более ответственно по отношении к себе, к своим близким и коллегам», — сказал Разумков.

По состоянию на утро 15 июня, в ВСУ зафиксировано 172 случая коронавируса. За сутки заражение выявлено у одного военнослужащего.

Ситуация в мире

Египет решил постепенно начать восстанавливать авиасообщение с июля. Туристов поначалу будут пускать только на отдельные курорты.

Франция перейдет в так называемую «зеленую зону» с 15 июня, ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, будет смягчен, сообщил в своем обращении к нации президент Эмманюэль Макрон. С понедельника детские сады, школы и колледжи будут готовиться к тому, чтобы принимать всех учащихся в обычном порядке. Возобновят работу кафе и рестораны в Парижском регионе.

Испания с 21 июня откроет границы с другими странами ЕС, за исключением Португалии, граница с которой откроется 1 июля, сообщили СМИ

Германия сняла ограничения на государственных границах и возобновляет регулярные перелеты,

Нидерланды разрешают своим гражданам туристические поездки в 16 стран Европы, Швейцария открывает границы с ЕC.

Шведский ритейлер IKEA намерен вернуть деньги странам, которые предоставили ему господдержку во время пандемии. Дело в том, что компания пострадала меньше, чем ожидала.