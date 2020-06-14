На Украине продолжаются курсовые качели, хотя амплитуда колебаний остается незначительной. В пятницу, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на 9 коп. и составил 26,55 грн (68,93 руб.), курс продажи вырос на 10 коп. — до 26,82 грн (69,63 руб.)

В последний рабочий день недели в курсах Национального банка Украины гривна выросла по отношению и к доллару, и к евро. НБУ установил на пятницу 12 июня официальный курс на уровне 26,6 грн (69,06 руб.) за один доллар и 30,17 грн (78,33 руб.) за один евро, укрепив курс национальной валюты по отношению к доллару на три копейки, а по отношению к евро сразу на 11 копеек. В то же время на Межбанке нацвалюта, наоборот, просела. Курс доллара в продаже вырос на 9 копеек до 26,68 грн (69,27 руб.) за доллар, курс в покупке до 26,66 грн (69,22 руб.) за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек — до 30,36 грн (78,82 руб.) за евро.

При этом накануне евро резко подорожал, а доллар незначительно подешевел.

Общая же динамика украинского валютного рынка показывает снижение курса доллара к гривне — за неделю курс умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%.

Как пояснил глава Национального банка Яков Смолий, доллар дешевеет на Украине, несмотря на кризис, из-за падения спроса. По его словам, с начала апреля предложение валюты на Межбанке превышает спрос.

В то же время объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньшими, чем в докризисный период, но экспорт сокращается менее существенно. Заявление Путина по Украине обвалило курс валют © РИА Новости, Михаил Кутузов | Перейти в фотобанк

"Вследствие этого гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около $1,8 млрд ", — сказал Смолий.

Скачков не ожидается

Стоит напомнить, что, по заявлению министра финансов Сергея Марченко, экономическая ситуация на Украине не способствует укреплению курса гривны к доллару в текущем году. По его словам, если бы НБУ в марте не удержал ситуацию, то курс мог бы подскочить до 35 или даже 40 грн за доллар.

Министр напомнил, что в госбюджете на текущий год заложен курс на уровне 30 грн за доллар. По его словам, при фактическом курсе доллара ниже 30 грн (78 руб.) теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, которые привязаны к курсу. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании внешнего долга, которая не покрывает других потерь.

Впрочем, утвержденная Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новая 18-месячная программа stand-by с Украиной на $5 млрд, первый транш по которой около $2,1 млрд (на $200 млн больше, чем планировалось ранее) уже поступил на счета Нацбанка, может существенно повлиять на курс гривны, поскольку поддержит бюджет в период карантина. Это психологически позитивно влияет на настроения всех участников межбанковского валютного рынка.

Часть аналитиков считает, что последствием достигнутого соглашения с МВФ может быть значительное укрепление курса гривны — до 26 грн/$. Однако есть мнение, что одобрение Советом управляющих МВФ новой программы поддержки Украины практически не оказывает влияния на рынок, так как это событие уже заложено в курс.

Вместе с тем в МВФ предупредили, что новая программа по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью, и по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.

После получения транша МВФ Украина также ожидает поступление средств от Еврокомиссии и Всемирного Банка.

Тем не менее, определяющим для валютного рынка станет решение НБУ по процентной ставке. После опубликованных данных Госстата по майской инфляции в 0,3%, сформированной за счет падения цен на энергоносители, НБУ имело все весомые аргументы для снижения учетной ставки. И Нацбанк радикально снизил ее до минимального уровня в истории Украины — с 8% до 6%. Это отразится на стоимости гривневых ресурсов для банков, процентных ставках по депозитам и в дальнейшем и на кредитах. Низкая стоимость гривневых ресурсов может спровоцировать определенную реакцию валютного рынка в виде коррекции котировок Межбанка.

При этом межбанковский валютный рынок останется полностью зависим от действий крупных игроков, а также периодических выходов тех нерезидентов, кто постепенно выходит из украинских ОВГЗ и покупает валюту.

Потому финансисты дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса гривны. Некоторые продолжают верить в возврат к 26,65 грн/$ и движение на 26,70 грн/$. Однако большинство настроилось на укрепление гривны к 26,50 грн/$.

Классический формат большой депрессии

Экономист Алексей Кущ обратил внимание, что в меморандуме с МВФ записано, что Национальный банк будет проводить жесткую монетарную политику, то есть модель инфляционного таргетирования и плавающий курс будут сохраняться.

«В меморандуме записана и приверженность Нацбанка к наращиванию золотовалютных резервов. По факту это будет приводить к той же ситуации, что была в 2019 году, только в несколько иных пропорциях. То есть, инфляция будет находиться на низких показателях, что будет добивать экономику и приведет к окончательной деиндустриализации. Будет продолжаться привлечение Министерством финансов спекулятивного капитала на внутреннем рынке через выпуск ОВГЗ. И Национальный банк будет за счет этого наращивать резервы и сжимать кредит, внутренние активы в гривнах.

Поэтому можно сказать, что Украину ждет стабильность кладбища — классический формат большой депрессии. Если вспомнить великую депрессию в США, то там как раз наблюдалась дефляция — цены не росли, а, наоборот, снижались, потому что у людей просто не было денег. В принципе та же самая система будет и у нас: гривны не будет ни у кого — ни у населения, ни у бизнеса. Активность импортеров за счет этого будет резко снижена, будет снижена активность бизнеса по капитальным вложениям, то есть все это приведет к тому, что денег не будет, но цены будут расти медленно», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Алексей Кущ. Германия, Италия, Франция и Голландия «скинулись» на вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Экономист не исключил вариант, что летом Украина может войти в достаточно длительный период «дефляционной ловушки», и курс при этом, естественно, будет стабильным. Но эта стабильность не связана с экономической активностью.

«Любую точку равновесия экономической системы можно находить как на высоком уровне, так и на низком. Если бы на Украине сейчас была экономическая активность и политика правительства была направлена на ее стимулирование, то точка равновесия была бы найдена на более высоком уровне. Соответственно и курс доллара был бы сейчас 29-29,5 грн. Чтобы выйти на курс, заложенный в бюджет, нужно либо, условно говоря, включить печатный станок, чтобы раздавать деньги людям, либо стимулировать экономическую активность, чтобы создать ситуацию, когда гривна у кого-то появится — или у бизнеса, или у населения, или у всех вместе взятых.

Но, смотря на меморандум с МВФ, понимаешь, что равновесие системы будет находиться не на высокой, а на низкой точке, то есть, условно говоря, на такой точке, как сейчас. При этом гривна будет иметь тенденцию к стабильности, даже, может, к укреплению. Но это касается летних месяцев», — пояснил Алексей Кущ.

При этом, по мнению эксперта, с началом осени Украину ждет более жесткий формат кризиса посткарантинной экономики, и ситуация с курсом может резко измениться.

«Затем очень многое будет зависеть от динамики мировой экономики, как она будет себя вести. А пока Украине обеспечена стабильность кладбища», — заключил Алексей Кущ.