По состоянию на 16:00 субботы, 12 июня, в мире зарегистрировано свыше 7,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 421,9 тыс. человек, более 3,5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 113,8 тыс. людей, 540,2 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 802,8 тыс. жителей. Более 40,9 тыс. умерли, 431 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 511,4 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. смертей, 269,3 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (297,5 тыс.), Великобритания (292,8 тыс.) и Испания (242,7 тыс.)

Ситуация на Украине

На Украине с начала пандемии зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 683 жителей страны.

Стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов COVID-19. В настоящее время она находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент и дети так же прошли тесты, они показали отрицательный результат.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 12 июня

«Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», — заявил глава государства.

Он также отметил, что в стране увеличилось количество тестирований на коронавирус. Так, в среднем в сутки проводится около 20 тысяч тестов.

Несмотря на то, что тест президента показал отрицательный результат, согласно инструкции, ему необходимо самоизолироваться на две недели.

В Киеве выявили более 100 очагов заражения коронавирусом в трудовых коллективах. По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, только среди работников общепита коронавирусом заболели 35 человек. Очаги также были зарегистрированы в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных, лечебно-профилактических учреждений.

Рубан также отметил, что на улице в связи с жарой инфекция передается минимально, а в закрытых помещениях при несоблюдении правил — максимально.

Украина с 15 июня откроет границу с Крымом, закрытую с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что также будет отменена обязательная обсервация для всех прибывающих с территории полуострова. При этом стоит отметить, что Россия не сообщала об открытии своих границ.

С 15 июня украинцам также разрешат путешествовать в Албанию и США без каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом. Также станут возможны путешествия с Великобританию (с соблюдением 14-дневного карантина) и Турцию (с тестированием по прибытии).

В Польше объявили в розыск троих украинок, сбежавших с обсервации. Инцидент произошел в городе Пшемент (Великопольское воеводство). Женщин обязали пройти обсервацию после того, как у одной из их соседок был обнаружен коронавирус. Нарушение правил карантина грозит им тюремным заключением на срок от шести до восьми лет.

Ситуация в России

По данным на 12 июня в России зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 6715 человек, 269 370 выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 8987 жителей страны.

Главный раввин России Берл Лазар вылечился от коронавируса — священнослужителя уже выписали из больницы. По словам его пресс-секретаря Гершона Когана, состояние Лазара можно оценить, как «нормальное». О заражении раввина стало известно в начале июня.

Президент России Владимир Путин поручил сохранить в стране систему дистанционного обучения, на которую многие школьники и студенты перешли с началом режима самоизоляции. При этом он отметил, что обучение в стенах учебного заведения все же является приоритетным.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

После окончания пандемии характер проявления коронавируса станет похожим на сезонную заболеваемости гриппом, считает доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», — рассказал профессор.

По его мнению, в июле, августе и сентябре люди забудут о кронавирусе так же, как они забывают о гриппе.

Ситуация в мире

В Грузии, где недавно отменили большую часть карантинных ограничений, до 15 июля будут штрафовать за массовые застолья — свадьбы, поминки, крещения и юбилеи, на которых присутствуют более 10 человек.

«Эти права ограничены до 15 июля, дальше решение будет принято исходя из эпидситуации. Мы напоминаем населению, что скопление более десяти человек с целью справить юбилей, свадьбу, поминки, крещение, будет наказываться штрафом», — заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

Каждый нарушитель будет оштрафован на 2 тысячи лари (около 650 долларов), а юридическое лицо — на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).

Коронавирус в Европе: ЕС обвиняет Россию и Китай, Меркель и Макрон призвали готовиться к новым пандемиям, коллапс системы здравоохранения Британии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Армения на месяц продлевает режим ЧП, введенный из-за пандемии коронавируса — он будет действовать до 13 июля. С начала июня заболеваемость в стране начала усиливаться. Рекордный рост зафиксировали 5 июня — 766 зараженных за сутки. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что больницы страны не справляются с наплывом пациентов.