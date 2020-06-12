Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 113,8 тыс. людей, 540,2 тыс. выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 802,8 тыс. жителей. Более 40,9 тыс. умерли, 431 тыс. выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Россия: 511,4 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. смертей, 269,3 тыс. выздоровлений.
Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (297,5 тыс.), Великобритания (292,8 тыс.) и Испания (242,7 тыс.)
Ситуация на Украине
На Украине с начала пандемии зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 683 жителей страны.
Стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов COVID-19. В настоящее время она находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент и дети так же прошли тесты, они показали отрицательный результат.
В связи с этим президент заявил о необходимости выяснить причины стремительного распространения заболевания в стране. Кроме того, глава государства призвал профильные органы напомнить гражданам об обязательном ношении масок в общественных местах.
«Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», — заявил глава государства.
Он также отметил, что в стране увеличилось количество тестирований на коронавирус. Так, в среднем в сутки проводится около 20 тысяч тестов.
Несмотря на то, что тест президента показал отрицательный результат, согласно инструкции, ему необходимо самоизолироваться на две недели.
В Киеве выявили более 100 очагов заражения коронавирусом в трудовых коллективах. По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, только среди работников общепита коронавирусом заболели 35 человек. Очаги также были зарегистрированы в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных, лечебно-профилактических учреждений.
Рубан также отметил, что на улице в связи с жарой инфекция передается минимально, а в закрытых помещениях при несоблюдении правил — максимально.
Украина с 15 июня откроет границу с Крымом, закрытую с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что также будет отменена обязательная обсервация для всех прибывающих с территории полуострова. При этом стоит отметить, что Россия не сообщала об открытии своих границ.
С 15 июня украинцам также разрешат путешествовать в Албанию и США без каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом. Также станут возможны путешествия с Великобританию (с соблюдением 14-дневного карантина) и Турцию (с тестированием по прибытии).
В Польше объявили в розыск троих украинок, сбежавших с обсервации. Инцидент произошел в городе Пшемент (Великопольское воеводство). Женщин обязали пройти обсервацию после того, как у одной из их соседок был обнаружен коронавирус. Нарушение правил карантина грозит им тюремным заключением на срок от шести до восьми лет.
Ситуация в России
По данным на 12 июня в России зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 6715 человек, 269 370 выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 8987 жителей страны.
Главный раввин России Берл Лазар вылечился от коронавируса — священнослужителя уже выписали из больницы. По словам его пресс-секретаря Гершона Когана, состояние Лазара можно оценить, как «нормальное». О заражении раввина стало известно в начале июня.
Президент России Владимир Путин поручил сохранить в стране систему дистанционного обучения, на которую многие школьники и студенты перешли с началом режима самоизоляции. При этом он отметил, что обучение в стенах учебного заведения все же является приоритетным.
Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти на территории Тверской области в 20-х числах июня, отменен из-за пандемии коронавируса. По словам губернатора региона Игоря Рудени, сейчас власти должны позаботиться о здоровье жителей региона. Организаторы фестиваля заявили, что фестиваль переносится на 2021 год. Они призвали россиян сохранить купленные билеты.
После окончания пандемии характер проявления коронавируса станет похожим на сезонную заболеваемости гриппом, считает доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», — рассказал профессор.
По его мнению, в июле, августе и сентябре люди забудут о кронавирусе так же, как они забывают о гриппе.
Ситуация в мире
В Грузии, где недавно отменили большую часть карантинных ограничений, до 15 июля будут штрафовать за массовые застолья — свадьбы, поминки, крещения и юбилеи, на которых присутствуют более 10 человек.
«Эти права ограничены до 15 июля, дальше решение будет принято исходя из эпидситуации. Мы напоминаем населению, что скопление более десяти человек с целью справить юбилей, свадьбу, поминки, крещение, будет наказываться штрафом», — заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.
Каждый нарушитель будет оштрафован на 2 тысячи лари (около 650 долларов), а юридическое лицо — на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).
Провинция Хубэй, в которой случилась первая в мире вспышка коронавируса, с 13 июня понизит со II до III уровень реагирования на ЧС в сфере общественного здравоохранения. Отмечается, что по состоянию на 11 июня в Ухане на протяжении 12 дней не было выявлено случаев бессимптомного протекания заражения.
Армения на месяц продлевает режим ЧП, введенный из-за пандемии коронавируса — он будет действовать до 13 июля. С начала июня заболеваемость в стране начала усиливаться. Рекордный рост зафиксировали 5 июня — 766 зараженных за сутки. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что больницы страны не справляются с наплывом пациентов.