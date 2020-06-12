Лидеры ведущих стран ЕС отметили, что Европа оказалась недостаточно готовой к пандемии коронавируса, и призвали лучше реагировать на такие вызовы в будущем - в частности, в случае «второй волны» пандемии

Европейский союз в очередной раз обвинил иностранных частных «субъектов», а также некоторые иностранные государства в дезинформационных кампаниях по отношению к странам ЕС в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, опубликованном на её сайте в среду, 10 июня. Среди распространителей дезинформации ЕС назвал Россию и Китай. Как отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, дезинформация в период распространения коронавируса «может убить», в связи с чем власти ЕС должны защищать своих граждан, информируя их о том, что те или иные данные являются ложными.

«Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в целенаправленных операциях по влиянию и кампаниях по дезинформации в ЕС, соседних странах и во всем мире», — говорится в документе. В отчёте утверждается, что в борьбе с дезинформацией Брюссель опроверг множество сообщений с ложной информацией, которые были просмотрены более 7 миллионов раз. Еврокомиссия внимательно следит за действиями онлайн-платформ и социальных сетей в соответствии с Кодексом практики по дезинформации. «Платформы должны предоставлять ежемесячные отчёты, которые включают более подробные данные о своих действиях по продвижению авторитетного контента, повышению осведомленности пользователей и ограничению дезинформации о коронавирусе и связанной с ним рекламы», — говорится в докладе. Коронавирус в Европе: карантин спас миллионы европейцев, итальянцы и французы подают жалобы, полицейские собаки вынюхивают COVID-19 © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

В середине мая Еврокомиссия уже обвиняла Россию в распространении «теорий заговора» и «дезинформации» о коронавирусе, однако Китай тогда не упоминался. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано тогда заявлял, что ложную информацию распространяют официальные и поддерживаемые российским государством источники, «то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ».

Однако полностью свои недочёты в борьбе с коронавирусом европейские страны списывать на Россию и Китай всё же не собираются. В совместном письме, адресованном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главы стран ЕС, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьеры Дании, Испании, Бельгии и Польши, отметили, что Европа оказалась недостаточно готовой к пандемии, и призвали найти лучшие средства реагирования на такие вызовы в будущем. Также в нём сказано, что «Европа хаотично отреагировала на пандемию коронавируса, в результате чего скончались более 184 тысяч человек».

Европейские лидеры подчеркнули важность разработки единого подхода для всего ЕС — в частности, на случай «второй волны» пандемии коронавируса, поскольку скоординированные действия могут дать лучший результат, чем усилия каждой отдельной страны. Предлагается создать постоянный запас медицинских защитных средств и лекарств, а также наладить сотрудничество, которое позволит во время кризиса своевременно производить товары первой необходимости. Кроме того, авторы письма призывают развивать европейские научные мощности для разработки вакцин и финансировать широкие клинические испытания. «Мы надеемся, что это послание вдохновит на дальнейшие, более плодотворные дискуссии на европейском уровне относительно того, как лучше обеспечить готовность к следующим пандемиям», — сказано в документе.

Под документом нет подписи премьер-министра страны, которая занимает первые места в Европе по заражению коронавирусом и смертности от него — Великобритании, ведь она вышла из ЕС накануне пандемии, 31 января 2020 года. Зато Борис Джонсон во время пресс-конференции 11 июня заявил о снятии так называемого «запрета на секс» для людей, проживающих в разных домах. Это правило было введено в рамках карантинных ограничений в стране из-за пандемии коронавируса и запрещало любые контакты между людьми, живущими в разных домохозяйствах. На Украине изменили подход к тестированию на коронавирус, чтобы быстрее выписывать пациентов из больниц © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

По словам Джонсона, в Британии с 13 июня отменяется правило, согласно которому жильцам из разных домов запрещалось собираться группами в количестве двух и более человек в любом частном месте из-за пандемии коронавируса. Джонсон добавил, что понимает, насколько тяжелыми для людей были эти месяцы без общения со своими близкими. А британцам, живущим в одиночестве, будет разрешено ночевать в гостях. Джонсон назвал это формированием «сфер поддержки» (support bubbles).

«Все, кто находится внутри такой сферы, могут вести себя так, будто они живут в одном доме», — сказал Джонсон, добавив, что в такой ситуации не обязательно соблюдать правила социального дистанцирования. Однако к кому ходить в гости, можно выбрать только один раз, подчеркнул премьер. «Вы не можете сменить дом, с которым вошли в сферу поддержки, или формировать такие сферы с несколькими домами», — сказал он. Джонсон также объявил, что с понедельника в стране откроются магазины, зоопарки, кинотеатры под открытым небом, а также религиозные учреждения. Следующий этап ослабления карантинных мер в Великобритании должен начаться только 4 июля, тогда откроются заведения общественного питания.

Эпидемиолог Нил Фергюсон, по рекомендациям которого в Британии были введены жёсткие ограничения после начала эпидемии коронавируса, заявил 10 июня, что карантин в стране следовало бы ввести на неделю раньше, и тогда умерших было бы вдвое меньше. Карантинные ограничения в Великобритании ввели лишь 23 марта. По официальным данным, от COVID-19 умерли в стране 41 279 человек, общее число инфицированных коронавирусом составляет 291 409. Несмотря на начавшееся в Европе открытие границ, подавляющее большинство стран континента не готово принимать гостей из Великобритании.

Ныне британское здравоохранение фактически пребывает в состоянии коллапса. По информации Национальной системы здравоохранения (NHS), в стране 4,2 миллиона человек ждут постановки диагноза или терапии, в том числе онкологические больные и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Столь длинный лист ожидания связан с тем, что медицинские учреждения страны перегружены из-за пандемии коронавируса. Между тем, по прогнозам NHS, к Рождеству это число может возрасти до 10 миллионов, то есть 15% всего населения. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок охарактеризовал происходящее как «очень серьёзную проблему».

Второе место среди европейских стран по числу зараженных коронавирусом занимает Испания — почти 290 тысяч человек, от COVID-19 тут умерли более 27 тысяч пациентов. Испания планирует уже этой осенью начать клинические испытания отечественной вакцины против коронавируса. Как заявил министр науки и инноваций королевства Педро Дуке, сейчас в стране разрабатывается 10 проектов вакцин, а испытания одного препарата уже проводятся на мышах

По словам Дуке, если результаты будут удовлетворительными, то доклинические испытания этой вакцины начнутся осенью, а других вакцин — до конца года. «Я верю, что мы сможем получить вакцину в достаточном количестве в течение 2021 года. Однако успех не гарантирован: существует много заболеваний, вакцину от которых не удалось разработать», — отметил министр. Дуке подчеркнул, что в мире никогда не проводилось так много исследований, как во время пандемии коронавируса, ведь по всему миру ведется разработка около 180 вакцин.

Но если ранее для разработки вакцины требовалось несколько лет, то теперь все страны торопятся получить её как можно раньше, что влечёт определенные риски: из-за спешки вакцина может оказаться недостаточно проверенной. «Испания выступает за установление сотрудничества в этой сфере со всеми странами и, конечно же, с Россией. С самого начала этого кризиса мы выступали за открытый доступ к полученным результатам. Это общая проблема, и мы все должны сотрудничать, чтобы её решить», — подчеркнул Дуке.

Более половины населения Испании с начала этой недели живет в условиях последней фазы ослабления карантина. А 11 июня в жизнь болельщиков этой страны и всего мира вернулся испанский футбол — правда, наблюдать за матчами Ла Лиги можно будет только по телевизору, трибуны стадионов ещё долго будут пустыми (хотя болельщиков на трибуны «усадили» при помощи компьютерной графики). Испанские врачи считают, что именно футбол спровоцировал взрывное распространение коронавируса в стране, а матч Лиги чемпионов «Аталанта»-«Валенсия» в Милане, после которого десятки тысяч болельщиков привезли вирус в Испанию, позже назвали биологической бомбой. До карантина команды успели отыграть 27 из 38 туров, пока в турнирной таблице лидирует «Барселона» с 58 очками. Ла Лига стартовала матчем 28 тура «Севилья»-«Бетис», в этом дерби победила «Севилья» со счётом 2 — 0. Коронавирус никуда не делся — Зеленский © president.gov.ua

В Италии, которая находится на третьем месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом, продолжает уменьшаться число новых случаев заражения, в семи регионах за последние сутки не было ни одного случая. Почти половина новых инфицированных подтверждены в Ломбардии, этот регион больше всего пострадал от пандемии. В то же время, в 7 регионах — Апулии, Трентино-Альто-Адидже, Абруццо, Сардинии, Валле-д'Аосте, Калабрии, Базиликате — новых случаев за сутки нет. Общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала эпидемии составляет более 236 тысяч. За последние 24 часа в Италии подтверждены 53 смерти от коронавируса, за предыдущие сутки сообщалось о 71 смерти, ещё днём ранее — о 79 смертях, но в эти данные входят умершие в другие периоды времени. По данным на вечер четверга, 11 июня, в Италии умерли 34 167 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи, считает невозможным возникновение второй волны пандемии коронавируса предстоящей осенью. «Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет», — заявил учёный. По его словам, о невозможности возникновения второй волны свидетельствуют исследования, проведенные сотрудниками возглавляемой Клементи лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San Raffaele.

В ходе исследования ученые сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу в период с 1 по 15 марта 2020 года, а также 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. В результате эксперты пришли к выводу, что в начальной стадии эпидемии вирусная нагрузка была в десятки раз выше, чем в конце мая. Клементи считает, что в последнее время наблюдается улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки. Это, по словам эксперта, означает, что сам коронавирус ослабевает. «Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но, скорее всего, это именно так», — добавил профессор.

Четвёртое место в Европе по числу заражений коронавирусом занимает Германия — 186 619 человек. Тут наиболее сильно пострадали от эпидемии коронавируса люди, проживающие в домах престарелых, и пожилые люди, за которыми амбулаторно ухаживают на дому. К такому выводу пришли авторы исследования из Университета Бремена, результаты которого были опубликованы в среду, 10 июня.

Согласно подсчётам ученых, в Германии около 60% смертельных случаев, связанных с коронавирусом, приходится на эту группу людей, хотя они составляют лишь 1% населения и всего 8,5% от всех заразившихся коронавирусом в стране. По данным исследователей, смертность от COVID-19 среди пожилых людей, нуждающихся в уходе, — более чем в 50 раз выше, чем среди остального населения. В ходе исследования его авторы изучили данные из 824 домов престарелых, 701 службы по уходу за пожилыми людьми на дому и 96 полустационарных служб по всей Германии. Всего в Германии от COVID-19 умерли 8 847 человек, смертность на миллион населения в этой стране в пять-шесть раз ниже, чем среди других членов европейской «первой пятёрки», и составляет 106 смертей на миллион жителей.

Потому неудивительно, что ФРГ с 15 июня отменяет пограничный контроль со Швейцарией, Францией, Австрией и Данией. Об этом в минувшую среду уведомил министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер. Он добавил, что решение может быть пересмотрено, если ситуация с коронавирусом ухудшится. При этом Зеехофер подчеркнул, что действующие для неграждан ЕС нормы на въезд в Германию будут продлены до конца июня. Граница Германии с Нидерландами, Бельгией и Люксембургом уже открыта. Никаких изменений на границах Польши и Чехии также нет: для тех, кто приезжает в ФРГ из этих двух стран, проверок нет.

В тот же день верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет рекомендовать своим странам-членам начать открывать внешние границы для въезжающих из государств за пределами европейского сообщества с 1 июля. Однако правительство ФРГ рекомендовало отказаться поездок в Россию, Украину, Беларусь и еще более 160 стран за пределами Европейского союза до конца лета. Срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа. При этом МИД Германии отменяет с 15 июня предупреждение о поездках в большинство стран ЕС. Предупреждения для Испании и Норвегии будут сняты позже из-за собственных ограничений этих стран на въезд. Также пока не рекомендуются поездки в Швецию.

Несмотря на формальный запрет, 11 июня в московский аэропорт «Домодедово» прибыл первый спецрейс с немецкими бизнесменами. «Москва в порядке исключения разрешила вернуться в группе бизнесменов, работающих в России. Согласование списка происходило трудно, многие менеджеры, хотевшие вернуться в Россию, были вынуждены остаться в Германии» — сообщил глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Он высоко оценил уровень деловых связей между ФРГ и Россией. «Сам факт, что при этом первом полете из Европы выбор пал на Германию, является символом и сигналом крепости экономических отношений двух стран. Германия была, есть и будет ключевым экономическим партнером России в Европе», — подчеркнул Шепп. По его словам, эта акция — только начало. «Мы призываем правительства в Берлине и Москве к скорейшему восстановлению нормальных деловых отношений», — сказал Маттиас Шепп. Швеция отказалась от карантина и прогадала - в стране начался экономический кризис © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

11 июня Еврокомиссия опубликовала список стран, гражданам которых разрешается въезд в ЕС с 1 июля. На первом этапе необязательные поездки в ЕС разрешат гражданам Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии — но России и Украины в списке нет. В этом документе Еврокомиссия призвала власти входящих в ЕС стран, а также еще четырёх государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня. Список стран будут расширять в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином государстве, а также от мер по предотвращению распространения коронавируса. Кроме этого, в Брюсселе будут учитывать, отменила ли та или иная страна свой запрет на въезд граждан стран-членов ЕС.

Границы Франции, которая находится на пятой позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом (немногим более 155 тысяч), 15 июня также будут открыты только для граждан из стран, входящих в Шенгенскую зону. Накануне, 14 июня, ожидается телевизионное обращение президента Франции Эмманюэля Макрона. Он расскажет о готовящихся решениях по поводу начала третьей фазы выхода страны из карантина, а также подведет итоги санитарного кризиса, объяснит и даст оценку действиям властей по борьбе с эпидемией.

Обращение президента к народу было перенесено на более ранний срок, отмечает издание Le Figaro, которое первым сообщило о новом выступлении Макрона по национальному телевидению. Ранее глава государства обещал выступить между вторым туром муниципальных выборов, который намечен на 28 июня, и Днём взятия Бастилии, который празднуют 14 июля. В среду, 10 июня, прошло заседание Совета министров Франции, в ходе которого обсуждались дальнейшие меры по выходу из карантина. После этого официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай заявила журналистам, что в ближайшие дни — в пятницу, а также на следующей неделе — Эмманюэль Макрон проведет заседания Совета безопасности Франции, специально посвященные ситуации с эпидемией коронавируса. На этих заседаниях будет обсуждаться возможность дальнейшего снятия карантинных ограничений с 22 июня.

С начала эпидемии коронавируса президент Франции уже трижды выступал обращениями к народу по телевидению. 12 марта он объявил о закрытии школ по всей стране, 16 марта заявил о начале строгого карантина, а 13 апреля сообщил о постепенном снятии карантинных мер, начиная с 11 мая. Хотя эпидемия во Франции идёт на спад, в предыдущие два дня тут от COVID-19 умерли более 100 человек, а общее число жертв коронавируса в стране превысило 29 тысяч. При этом во Франции с начала эпидемии коронавирусом заразились более 50 тысяч работников сферы здравоохранения, но полных данных об их смертности до сих пор нет.

Хотя Швеция входит в Шенгенскую зону, для её граждан границы большинства стран этой зоны останутся закрытыми и после 15 июня, ведь в Швеции эпидемию коронавируса пока не удаётся взять под контроль. Так, в среду в этой стране зафиксирован рекорд новых заражений — 1474 случая. По данным на четверг, общее число заразившихся достигло 48 300 (седьмой показатель в Европе), хотя Агентство общественного здравоохранения заявило, что рост числа смертей замедляется. Агентство сообщило о 19 новых смертях от COVID-19 в четверг, общая смертность возросла до 4 814. Это во много раз выше на душу населения, чем в соседних северных странах, но ниже, чем в наиболее пострадавших частях Европы, включая Испанию, Великобританию и Италию, и лишь немного выше, чем во Франции.

Рост числа новых случаев заболевания в стране «является прямым следствием увеличения числа обследований в регионах и выявление случаев заболевания с умеренными симптомами», заявила 11 июня руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк-Виселл. «Это был медленный подъём, но теперь кажется, что эффект от увеличения тестирования становится очевидным», — сказала она. В тот же день министр по вопросам предпринимательства Швеции Ибрагим Байлан сказал, что «лица, не имеющие симптомов COVID-19 и не принадлежащие к группе риска, могут провести отпуск в нашей прекрасной стране эти летом, и таким образом поддержать нашу индустрию гостеприимства». «Но если окажется, что это не сработает, мы готовы принять меры и принять новые рекомендации» — сообщил министр после заседания правительства Швеции, на котором были определены правила для туристов, желающих приехать в королевство.

Как известно, в Швеции введены самые мягкие в Европе карантинные ограничения и правила, в частности, ношение масок в транспорте и общественных местах является рекомендацией, а не обязанностью. А вот в Польше «масочный режим», введённый 16 апреля, строго контролируется властями. По данным Главного управления полиции Польши, с середины апреля до конца мая полиция оштрафовала 13 030 лиц, нарушивших порядок ношения масок, а также направила 4 898 ходатайств в суд о более суровом наказании. Ранее спикер польской полиции рассказывал, что санкции применялись не только к людям без масок, но и к тем, кто заслонял только рот, оставляя нос открытым. В Польше отменили обязательное ношение масок на улице только с 30 мая, но прикрывать рот и нос до сих пор нужно в транспорте, магазинах, кинотеатрах, театрах, парикмахерских, массажных и тату-салонах, церквях и даже офисах, если расстояние между рабочими местами меньше 2 метров.