Как вооружался «Азов». От черного рынка до складов МВД и армии

Добровольческие батальоны возникали в 2014 году как незаконные вооруженные формирования, но даже после легализации долгое время занимались самостоятельной закупкой оружия и техники. Подобная практика частично сохраняется и по сей день

В марте 2014 года, когда был сформирован отряд (сами «азовцы» позже называли его «партизанским») «Черный корпус», он официально представлял собой силовое крыло «Правого сектора* — Восток». В свою очередь, «Правый сектор-Восток» был создан на основе незарегистрированной партии Социал-национальная ассамблея и ее силового крыла в лице организации «Патриот Украины».

«Тогда у меня появилась идея создания отряда… с нормальной экипировкой, хотя бы минимальным вооружением и так далее, — вспоминал Андрей Билецкий 10 октября 2014 года в интервью УНИАН. — Нам сразу начали помогать люди. В Киеве нашлось много патриотов, которые начали помогать бронежилетами, формой, касками, балаклавами, транспортом. С оружием тогда было сложно. Было несколько парней, которые имели свои собственные зарегистрированные помповые ружья. Но это было всего 5-6 ружей на 60—70 человек нашего отряда».

Эти цифры подтверждаются фактами. После боя в ночь с 14 на 15 марта 2014 года на Рымарской улице харьковская милиция задержала находившихся там в укрепленном здании бойцов Билецкого. В блоги тогда же оперативно слили составленные протоколы на задержанных (32 человека) и на изъятое у них оружие.

Отрывок про тогдашний арсенал будущих «азовцев» особенно интересен, так что процитирую его целиком: «1) самозарядное охотничье ружье «Алтай»… 2) двуствольное охотничье ружье «ТОЗ-БМ», 16 калибра… 3) обрез двуствольного охотничьего ружья «ТОЗ-Б», 16 калибра, 1949 г.в. 4) обрез охотничьего ружья (СССР) 16 калибра 1952 г.в. 5) револьвер «Флобер», переделанный под патрон 5,6 мм… 6) револьвер системы «Флобер»… калибра 4 мм… 8) оружие в виде самодельной винтовки под патрон калибра 5,6 мм… 9) охотничье ружье «ЗК», 16 калибра… 10) самозарядное охотничье ружье МЦ 21-12, 12 калибра, номер удален, в патроннике — целый патрон 12 калибра: картечь; в подствольном магазине — 2 патрона: один — с картечью, второй — дробный короткий».

Итого — 5 гладкоствольных охотничьих ружей, одна самодельная винтовка и два травматических револьвера «Флобер», один из которых переделан под стрельбу боевыми патронами. Ни одного не то что автомата Калашникова, даже пистолета Макарова.

И это — весь арсенал, с трудом собранный «Правым сектором» на город-миллионник при подготовке к решающим уличным боям. Как вспоминал 14 марта 2018 года в интервью «Цензор.Нет» участник боя на Рымарской, а ныне заместитель главы партии «Национальный корпус» Николай Кравченко: «Мы вернулись туда 6—7 марта (2014 года. — Авт.)… Начали на Рымарской строить крепость. Заложили окна мешками с песком, забили задние двери… Мы собирали оружие: травматическое, охотничье, лопаты, рукояти от кирок, «коктейли Молотова».

До этого, на момент штурма антимайдановцами 1 марта 2014 года Харьковской областной государственной администрации (ХОГА), где находился прибывший из Киева «Правый сектор-Восток», не было даже этого. Журналист «Городского дозора», посетивший ХОГА 27 февраля 2014 года, упомянул: «Правое крыло здания контролируется так называемым «Правым сектором»… Встретил там представителей таких организаций, как «Патриот Украины», Социал-националистическая (есть и такой вариант названия организации. — Авт.) ассамблея… Большинство людей в масках, многие вооружены палками, битами, ножами, пейнтбольными ружьями».

Кравченко в том же интервью «Цензор.Нет» перечисляет оружие, имевшееся у бойцов «Правого сектора-Восток» в момент штурма ХОГА 1 марта 2014 года: «Из оружия только дубинки… Я стрелял из травматического пистолета в окно… На «Оплоте» (в захваченном перед этим «правосеками» клубе единоборств «Оплот». — Авт.) был «Витус» и где-то с два десятка людей. На всех одно помповое ружье».

Да и тот «ствол» имелся только потому, что один из лидеров организации Виталий Княжеский (позывной Витус) владел легально зарегистрированным охотничьим ружьем, из которого потом стрелял в ходе боя на Рымарской в ночь с 14 на 15 марта 2014 года.

Но и этого всего собранного с трудом арсенала «Черный корпус» лишился 15 марта. «Надо отметить, что с оружием у нас и тогда были большие проблемы — весь наш охотничий инвентарь остался на Рымарской», — признавал Кравченко в интервью, опубликованном 12 августа 2019 года в газете «TV Park».

В своем Telegram-канале Кравченко, имевший доступ к документации части, 4 мая 2019 года описал оружие, имевшееся у будущего «Азова» по состоянию на выезд в Мариуполь 3 мая 2014 года: «На собранные на Майдане деньги удалось закупить и оформить 11 легальных охотничьих стволов: 4 карабина (у «Гуманиста», «Археолога», «Романа» и «Сваргослава») и 7 помп (у «Бендера», «Рыси», «Виги», «Волка», «Макара», «Тельца» и «Панциря»). Поэтому огнестрела было критически мало и основным видом оружия до сих пор оставалась арматура».

Вот как он же описывал перед этим в Telegram выезд 1 мая 2014 года в Харьков: «Утром 1.05.2014 в Харьков заехали несколько автобусов с «черными человечками». Оружия у нас тогда еще почти не было. Около десятка «гражданских» помп и карабинов. Но для разгона ватного марша мы были готовы. Заранее закупленные и единообразно порезанные куски арматуры были окрашены в черный. Наша черная же форма охранников (та, что самая дешевая), того же цвета балаклавы и одинаково зачерненные металлические палки сделали нас ужасом в глазах харьковских сепаров».

Есть и фотографии «черных человечков» того периода, опубликованные, например, 1 мая 2014 года в Facebook одним из лидеров этого вооруженного формирования Игорем Мосийчуком. Акцент сделан на тех же ружьях, которые фигурируют и на пропагандистских печатных и видеоматериалах «черных человечков» конца апреля — начала мая 2014 года: помповые и «Сайги» на основе автомата Калашникова.

Справедливости ради, различить внешне автомат Калашникова и созданное на его основе охотничье ружье довольно-таки сложно. Стоит отметить, что на мой прямой вопрос в ходе интервью «На известном видео «черных человечков» у одного из них «Сайга» или автомат?» Мосийчук с улыбкой ответил: «Без комментариев». То есть, скорее всего, не все так уж было гладко с легальностью оружия.

Впрочем, в том же интервью Мосийчук рассказал о вооружении «черных человечков» следующее в апреле 2014 года: «На тот момент это были помпы, это были карабины «Сайга», и, так сказать, это были некоторые реконструкторские вещи». На вопрос о том, что он имеет в виду под «реконструкторскими», не переделанные ли травматы, Мосийчук ответил: «Не только. Если поискать в Интернете, то меня можно найти с Česká zbrojovka».

Судя по всему, речь идет о пистолете-пулемете производства этой чешской компании Sa.23, выпускавшемся в 1949—1968 годах, фотографию с которым Мосийчук выкладывал в Facebook 5 мая 2017-го и 14 октября 2018-го (эта фотография приведена в интервью, опубликованном на YouTube-канале Украина.ру). Одежда Мосийчука на этой фотографии идентична той, в которой он присутствует на другой фотографии, опубликованной на личной странице в Facebook 15 апреля 2016 года. На этой фотографии Мосийчук уже с автоматом Калашникова в руках, а в сопровождающем фотографию тексте пишет: «Это фото сделано в конце апреля 2014-го перед одним из выездов на восток… В руках нелегально, на пожертвование Олега Ляшко приобретенный автомат».

Как рассказал Мосийчук в том же интервью, но в предшествующей (пока не опубликованной) его части, Ляшко пожертвовал в помощь «черным человечкам» около 1 млн гривен, которые пошли в том числе на закупку пресловутой черной формы.

И только 4 мая 2014 года «черным человечкам» выдается оружие со склада МВД в Мариуполе. Как писал спустя пять лет в своем Telegram-канале Кравченко: «…63 «азовцев», которые в ночь с 3-го на 4-е и утром 4-го (мая 2014 года. — Авт.)… уехали из (киевского отеля. — Авт.) «Казацкий» на Мариуполь. Отправлялся из Киева партизанский отряд «черных человечков» (фактически незаконное военное формирование), а через пару дней вернулся добровольческий батальон (уже вполне легальное спецподразделение тогда еще милиции)».

Еще более красноречиво охарактеризовал их тогдашний статус 10 декабря 2014 года в интервью изданию «Левый берег» Билецкий: «5-го мая (2014 года. — Авт.) мы отбивали штурм РОВД (в Мариуполе. — Авт.). До этого мы два месяца находились в статусе еще более опасном, чем статус сепаратиста: мужчины с оружием — что это, если не чистый криминал?».

Впрочем, выданного оружия не всех бойцов не хватало, да и было оно в откровенно неудовлетворительном состоянии. Вадим Троян, тогда — замначальника штаба «Азова» (потом станет заместителем главы МВД, а ныне — советник Авакова) с первых дней его появления, вспоминал в интервью «Левому берегу» 2 декабря 2014 года: «Вы вспомните то время: начало войны — сколько нас там было. А вы знаете, сколько тогда было бойцов в «Азове»? Восемьдесят один. А вы знаете, что у нас даже 81-го автомата не было? И мы с автоматами «made in Angola» со сбитыми поршнями и кто во что одет шли на штурм города».

Об этом в интервью Украине.ру рассказал Игорь Мосийчук: «Оружие было старое. Оружие действительно то, которое направлялось в свое время на Анголу. Когда его нам дали, мы из стволов вытаскивали проволоку, а во время боя, о котором мы говорим (7 мая 2014 года под Мариуполем. — Авт.), у меня в руках ПМ (пистолет Макарова. — Авт.) рассыпался — я раму передернул и остался с одной рамой в руках». По его словам, выданного со складом МВД оружия на всех бойцов реально не хватало, так что один автомат мог приходиться на трех «черных человечков».

На состояние оружия позже жаловались и спонсоры батальона, например, известная предпринимательница Светлана Ковалевская-Зварич. В 2017 году я писал о том, что созданной ею благотворительный фонд, согласно официальной отчетности, в 2014—2016 годах передал «Азову» либо потратил на его оснащение около 51 млн гривен (около 2 млн долл.).

В статье «"Тень" войны», опубликованной 5 сентября 2014 года в газете «Зеркало недели», приводится большой комментарий Ковалевской-Зварич: «И уж совсем «милосердной» была ситуация с оружием, которого также не хватает нашему батальону. Вернее, на бумаге его достаточно. А то, что оно непригодно, клинит — никого не волнует. Я горжусь своим успешным «оружейным» шопингом: покупка гривнами да еще и по безналу 200 автоматов АКМ калибра 7,62 мм и 20 пулеметов на заводе «Маяк»! Правда, с пулеметами вышла незадача — 10 из них оказались непригодны к стрельбе».

Впрочем, как сообщила тогда журналистам Ковалевская-Зварич, многое приходилось покупать через частников: «У самого Министерства обороны мы ничего не закупали. А вот у его посредников — да. Из последнего — путеукладчики БАТ-2, траншейные экскаваторы МДК-3, а также инженерные машины разграждения ИМР. Это инженерная техника, очень нужна для расчистки блокпостов и обезвреживания мин. Командир батальона «Азов» Андрей Белецкий поручил найти и доставить БАТ-2 и ИМР на восток. Мы начали поиск. Уже после первых двух наших звонков на телефоны, опубликованные на «автопродажных» сайтах, на нас вышли продавцы и предложили нужную нам технику по 20 тыс. долл. При этом продавцы признали, что машины стоят на учете Министерства обороны Украины. То есть, мы должны заплатить по 20 тысяч долларов за каждую единицу и затем самостоятельно получить эти БАТ и ИМР у Министерства обороны».

Или вот другой названный ей пример: «Полтора месяца назад, в ситуации полной безысходности, мы так купили у посредников БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина. — Авт.) за 18 тысяч долларов, а тягач МТЛБУ за 14 тысяч долларов… «Продавцы», зная, что каждая наша копейка — из пожертвований, требовали оплату только наличными и только в долларах. А выхода у нас не было. Зато продавцы военных КамАЗов, которые только что получили эти машины от Министерства обороны, были «добрее»: машины нам достались по 234 тысячи гривен».

По словам Мосийчука, речь идет о БРДМ со снятым вооружением, продававшейся как обычное транспортное средство, пусть даже и с противопульной броней.

Эта бронетехника описана в СМИ, например в статье историка Михаила Жирохова «Бронетехника "Азова"», опубликованной 11 октября 2019 года в интернет-издании «Фраза»: «Первыми на вооружении появились самодельно бронированные грузовики, затем были две БРДМ-2. Причем их происхождение более чем туманно — по всей видимости, их собирали самостоятельно из того, что «было под рукой». Так, одна машина — по корпусу обычная БРДМ-2, а башня — от БРДМ-2РХБ с 7,62-мм пулеметом ПКТ. Эта машина вместе с бронегрузовиком — КамАЗом принимала участие в целом неудачной для «Азова» вылазке на Иловайск в августе 2014 года. Башня второго, видимо, была нерабочей, и поэтому местные «кулибины» соорудили самодельную пулеметную турель».

И лишь в конце 2014 года начинается фактическое включение добровольческих батальонов в состав ВСУ и МВД, сопровождавшееся унификацией вооружения. «С октября 2014 года полк (с 17 сентября 2014-го. — Авт.) стал получать оружие более или менее централизованно, и поэтому большинство образцов были вполне стандартными, — пишет Жирохов. — Однако «допиливание» в полевых условиях продолжалось. Так, на один полученный легкий гусеничный тягач МТЛ-Б, кроме дополнительных противокумулятивных решеток, поставили башню от БРДМ-2, а на другой — боевой модуль (по всей видимости, «Сармат»)».

«Наш полк родился с нуля, с 50 вооруженных людей… А сейчас же — это часть, укомплектованная разными родами оружия: танками, артиллерией, пехотой, разведкой, аэро- и радиоразведкой… На тот момент в Азове самым тяжелым вооружением был БРДМ. На сегодняшний день в Азове несколько десятков единиц бронетехники, включая танковую роту», — констатировал в сентября 2015 года Билецкий.

Впрочем, самообеспечение в «Азове» не исчезло.

«Вещевое снабжение у полка своё. Обувь заказывают напрямую у именитых производителей — итальянские берцы Crispi и американские кроссовки Saycony. Форму поставляет украинский производитель M-Tac с расцветкой камуфляжа британский мультикам. Шлемы и бронежилеты закупают также у украинских производителей. При этом обычная униформа Нацгвардии подразделению тоже выдаётся, но её качество гораздо хуже. В полку ею не пользуются, по истечении срока эксплуатации списывают, — отмечал репортер украинского журнала «Фокус», побывавший в августе 2017 года на базе полка в Мариуполе. — Все эти закупки стоят немалых денег, но по счетам «Азов» платит самостоятельно, тем самым вызывая вопросы о неиссякаемых источниках своего финансирования. Впрочем, имена благодетелей командование полка раскрывать не спешит».

Выводы

Вооружение "Азова" шло постепенно и по нарастающей. Начав, что естественно, практически с нуля, это бывшее добровольческое соединение, ныне формально входящее в МВД, в настоящий момент имеет разнообразное вооружение — не только стрелковое, но и минометы и другую легкую артиллерию и тяжелую бронетехнику. Учитывая прямую связь "Азова" с партией "Национальный корпус" (это фактически партнерские структуры, притом партия выросла из добробата и возглавил ее бывший командир батальона Андрей Билецкий), можно сделать вывод, что на Украине имеется политическое движение, опирающееся на мощный вооруженный кулак. Особенность данного движения и вооруженного соединения в том, что оно получило оружие в основном на добровольные пожертвования бизнесменов.

* Деятельность организации запрещена в РФ