По состоянию на 12:00 вторника, 2 июня, в мире зафиксировано 6,2 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 375,7 тыс. человек, выздороветь удалось 2,6 млн заболевших. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Абсолютным лидером по числу зараженных остаются США: здесь коронавирус диагностировали у 1,8 млн человек. Свыше 105,1 тыс. заболевших скончались, 458,2 тыс. выздоровели.

На втором месте Бразилия, где с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 526,4 тыс. человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 29,9 тыс. человек, более 211 тыс. выздоровели.

Третью позицию занимает Россия: 423,7 тыс. случаев заражения, свыше 5 тыс. погибших, 186,9 тыс. выздоровевших.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (277,7 тыс.), Испания (239,6 тыс.) и Италия (233,1 тыс.) соответственно.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 24 340 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 727 человек, 10 078 удалось выздороветь.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 328 человек.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются Черновицкая область (3410), Киев (3071) и Львовская область (1734).

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 1 июня Виталия Кличко, прирост заболевших уменьшился в два раза по сравнению с предыдущими сутками — до 28 человек. При этом, по данным главы города, среди зараженных оказались пять медработников. В течение минувших суток в Киеве от коронавируса скончался один человек, число летальных случаев в городе за все время пандемии достигло 69.

По мнению экспертов, эпидемия COVID-19 на Украине к июню прошла фазу ежедневного роста и постепенно угасает. Предполагается, что в течение ближайших 6 дней произойдет медленный спад заболеваемости с уровнем плато в 300-450 новых случаев инфицирования.

Первый случай инфицирования коронавирусом был зарегистрирован в аппарате Министерства здравоохранения. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.

«Сразу был выявлен в соответствии с утвержденным нами, Минздравом, алгоритмом и круг лиц, с которыми контактировал этот сотрудник. Было определено количество этих людей. Сегодня проведут тестирование… Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию. То есть все так, как это происходит на любом другом предприятии или организации», — рассказал министр.

В Киеве около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации вышли на акцию протеста к стенам правительства с требованием возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах, которая были приостановлена из-за пандемии. Участники принесли с собой металлические ложки, тарелки кастрюли и крышки, чтобы создавать шум.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 423 741 случай заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5037 человек, 186 985 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8863 человек.

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что россияне смогут вернуться к нормальной и привычной жизни только после того, как появится действенное лекарство от коронавируса, а также вакцина. В настоящее время в ведомстве ищут медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией» и вернуть жизнь страны в привычное русло.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Уточняется, что первая группа добровольцев должна приехать в специальное учреждение, где начнется подготовка к испытаниям, уже 3 июня.

В Роспотребнадзоре подготовили правила, при соблюдении которых смогут возобновить работу гостиницы, хостелы и базы отдыха. В частности, ведомство рекомендует не селить в один номер незнакомых людей — только членов семей или одиноких постояльцев.

Также ведомство опубликовало рекомендации для проведения голосования по поправкам в Конституцию.

«Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации также должны определяться участковой комиссией на расстоянии не менее 1,5-2-х метров от выхода (выхода) к месту для голосования, от столов, за которыми располагаются члены избирательной комиссии», — говорится в сообщении.

Всероссийское голосование состоится 1 июля.

Ситуация в мире

Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON

Глава итальянской области Венето Лука Дзайя предложил преследовать по закону людей, отрицающих существование коронавируса. Так он отреагировал на акции, которые прошли в нескольких городах страны — участники протестов утверждали, что коронавируса не существует, а власти их обманывают.

Финляндия в рамках следующего этапа ослабления карантинных мер открыла рестораны, бары и музеи. Отмечается, что из соображений безопасности пока что заведения будут заполняться лишь на 50%. Для летних площадок жестких ограничений по количеству посетителей нет.