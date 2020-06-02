Абсолютным лидером по числу зараженных остаются США: здесь коронавирус диагностировали у 1,8 млн человек. Свыше 105,1 тыс. заболевших скончались, 458,2 тыс. выздоровели.
На втором месте Бразилия, где с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 526,4 тыс. человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 29,9 тыс. человек, более 211 тыс. выздоровели.
Третью позицию занимает Россия: 423,7 тыс. случаев заражения, свыше 5 тыс. погибших, 186,9 тыс. выздоровевших.
Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (277,7 тыс.), Испания (239,6 тыс.) и Италия (233,1 тыс.) соответственно.
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 24 340 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 727 человек, 10 078 удалось выздороветь.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 328 человек.
Лидерами по количеству случаев заражения остаются Черновицкая область (3410), Киев (3071) и Львовская область (1734).
В столице, по словам мэра Виталия Кличко, прирост заболевших уменьшился в два раза по сравнению с предыдущими сутками — до 28 человек. При этом, по данным главы города, среди зараженных оказались пять медработников. В течение минувших суток в Киеве от коронавируса скончался один человек, число летальных случаев в городе за все время пандемии достигло 69.
По мнению экспертов, эпидемия COVID-19 на Украине к июню прошла фазу ежедневного роста и постепенно угасает. Предполагается, что в течение ближайших 6 дней произойдет медленный спад заболеваемости с уровнем плато в 300-450 новых случаев инфицирования.
Первый случай инфицирования коронавирусом был зарегистрирован в аппарате Министерства здравоохранения. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.
«Сразу был выявлен в соответствии с утвержденным нами, Минздравом, алгоритмом и круг лиц, с которыми контактировал этот сотрудник. Было определено количество этих людей. Сегодня проведут тестирование… Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию. То есть все так, как это происходит на любом другом предприятии или организации», — рассказал министр.
В Киеве около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации вышли на акцию протеста к стенам правительства с требованием возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах, которая были приостановлена из-за пандемии. Участники принесли с собой металлические ложки, тарелки кастрюли и крышки, чтобы создавать шум.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 423 741 случай заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5037 человек, 186 985 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8863 человек.
В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что россияне смогут вернуться к нормальной и привычной жизни только после того, как появится действенное лекарство от коронавируса, а также вакцина. В настоящее время в ведомстве ищут медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией» и вернуть жизнь страны в привычное русло.
Тем временем стало известно, что в Минобороны завершили отбор добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса. Отмечается, что в испытании примут участие 45 мужчин и 5 женщин, у которых на протяжении месяца не диагностировалось никаких заболеваний.
Уточняется, что первая группа добровольцев должна приехать в специальное учреждение, где начнется подготовка к испытаниям, уже 3 июня.
В Роспотребнадзоре подготовили правила, при соблюдении которых смогут возобновить работу гостиницы, хостелы и базы отдыха. В частности, ведомство рекомендует не селить в один номер незнакомых людей — только членов семей или одиноких постояльцев.
Также ведомство опубликовало рекомендации для проведения голосования по поправкам в Конституцию.
«Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации также должны определяться участковой комиссией на расстоянии не менее 1,5-2-х метров от выхода (выхода) к месту для голосования, от столов, за которыми располагаются члены избирательной комиссии», — говорится в сообщении.
Всероссийское голосование состоится 1 июля.
Ситуация в мире
Вирусологи обнаружили, что летальность от коронавируса в азиатских странах оказалась меньшей, чем на Западе. Есть несколько версий о причинах различий: генетическая, иммунная и связанная с особенностями сердечно-сосудистой системы.
Глава итальянской области Венето Лука Дзайя предложил преследовать по закону людей, отрицающих существование коронавируса. Так он отреагировал на акции, которые прошли в нескольких городах страны — участники протестов утверждали, что коронавируса не существует, а власти их обманывают.
Финляндия в рамках следующего этапа ослабления карантинных мер открыла рестораны, бары и музеи. Отмечается, что из соображений безопасности пока что заведения будут заполняться лишь на 50%. Для летних площадок жестких ограничений по количеству посетителей нет.