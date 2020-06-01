Символы и атрибуты Третьего рейха. Что они значат для полка МВД Украины «Азов»?

Сетевой флешмоб праворадикалов, начавшийся после того, как Окружной административный суд Киева решил отклонить мнение Украинского института национальной памяти, не признающего символику дивизии Waffen SS «Галичина» нацистской, вновь продемонстрировал, что в ВСУ и МВД есть носители праворадикальных взглядов

Подобные люди есть в самых разных соединениях, но так сложилось, что с 2014 года их особенно привлекал батальон (ныне полк) «Азов», открыто демонстрировавший ультраправые взгляды своих бойцов и их командиров.

30 мая этого года бывший командир кадровой службы батальона «Азов», а ныне заместитель главы партии «Национальный корпус» Николай Кравченко опубликовал в личном канале в Telegram фотографию шеврона, сопроводив ее поясняющим текстом: «В конце осени 2014 года отдельный шеврон себе разработали и наши иностранные легионеры, которых больше всего было в разведывательно-диверсионной чете (РДЧ), которой командовал белорус «Боцман».

"Боцман" — это позывной Сергея Коротких, бывшего члена белорусского РНЕ и бывшего члена «Национал-социалистического общества». О том, что он командовал в 2014-2015 годах разведкой в «Азове», известно давно, — как и то, что иностранцы в «Азове» были сведены в некий отдельный отряд и имели там отдельные шевроны. Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Именно здесь сражается отряд европейских солдат — говорилось в посвященном им репортаже, вышедшем 28 августа 2015 года на сайте Vice.com. — На одном плече они носят ярко-синие и желтые знаки отличия Азова; с другой стороны, они носят свои собственные (с девизом. — Авт.) Mors Venit Velociter или «Смерть приходит быстро».

Фотография такого шеврона опубликована 1 ноября 2014 года в ультраправом блоге «Восточная Фаланга» с пояснением: «Шевроны для международной роты «Азова» во главе с Микаэлем Скиллтом».

Девиз Venit mors velociter на шевроне означает «Смерть приходит быстро» (что логично для отряда диверсантов), это цитата из известной средневековой студенческой песни «Гаудеамус». Гораздо интересней герб, над которым размещен этот девиз.

Строго говоря, это герб города Бургведель близ Ганновера, но есть одна тонкость. Этот герб был принят в 1937 году с отсылкой к популярному среди националистов роману Германа Ленсе «Вервольф» (1910 год), рассказывавшему о партизанском отряде, действовавшем в этих краях — в знаменитой Люнебургской пустоши — в XVII веке. К этому же роману апеллировали и нацисты, создавая в 1944 году по линии СС отряды «волков-оборотней» для диверсионных действий в тылу наступавших союзников.

С «Азовом» символику «Вервольфа» связывает рунический символ «волчий крюк» (нем. wolfsangel). Но есть и другой важный момент. Во многих интернет-публикациях с символикой эсэсовского «Вервольфа» (иногда называемого даже дивизией) связывают именно герб Бургведеля (хотя это неверно), шевроны с его изображением продаются именно в таком качестве. Учитывая низкий образовательный уровень и своеобразный фетишизм в отношении Третьего рейха, присутствующий у многих современных неонацистов, неудивительно, что считавшие себя продолжателями дела «иностранных СС» люди выбрали себе такой символ на шеврон.

Есть и более однозначные символы.

В репортаже норвежского телеканала TV2 Norge, вышедшем 3 сентября 2014 года, журналист запечатлел тренировки бойцов «Азова» в присутствии заместителя командира батальона по воспитательной работе Олега Однороженко. На видеозаписи хорошо видно, что на каске одного из бойцов «Азова» нарисован флаг Третьего рейха со свастикой, у другого — руны SS.

Эти видеоматериалы были продемонстрированы также в вечерней новостной передаче «Сегодня» на немецком телеканале ZDF, что вызвало скандал в связи с тем, что немецким законодательством запрещена демонстрация нацистской символики. Украинский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

Журналист Энтони Файола, побывавший в расположении «Азова», писал 12 сентября 2014 года в авторитетной американской газете The Washington Post о нравах, царящих в этой части: «Один из взводных командиров, который назвал себя Киртом, признал, что крайне правые взгляды части привлекли около двух десятков иностранных бойцов со всей Европы. В одной комнате рекрут разместил над своей кроватью изображение свастики».

Кирт — это позывной Кирилла Беркаля, руководившего в «Азове» сначала «курсом молодого бойца», затем организованными по стандартам НАТО сержантской школой, а ныне офицерской Военной школой имени Евгения Коновальца. В этом статусе, кстати, он сейчас общается с посещающими полк членами военных миссий стран НАТО на Украине, например, посетившим 18 июня 2018 года базу «Азова» под Мариуполем атташе по вопросам обороны посольства Канады полковником Брайаном Ирвином.

Что касается упомянутого Файолой изображения свастики — кстати, в принятом в Третьем рейхе варианте (такую свастику для точности принято называть по-немецки Hakenkreuz) — над кроватью одного из бойцов батальона, ее фотография доступна в перепечатке статье американского журналиста, опубликованной 15 сентября 2014 года популярной финской англоязычной газетой Helsinki Times.

Отдельная тема — с группировкой Dirlewanger Skinheads, принявшей символику 36-й гренадерской дивизии Waffen SS под командованием Оскара Дирлевангера (две перекрещенные противопехотные гранаты), представлявшей собой нечто вроде «штрафной команды», чья жестокость в карательных операциях стала притчей во языцех даже в ведомстве Генриха Гиммлера.

Первая информация о существовании в добровольческих батальонах такой группировки была озвучена 1 марта 2015 года польским журналистом Томашем Мацейчуком, который сообщил в соцсетях, что в январе 2015 года пообщался с ее представителями. К сожалению, сообщение Мацейцука в настоящий момент удалено с его страниц в Facebook и «ВКонтакте». Впрочем, в недавнем интервью «Украине.ру» он упомянул ряд деталей: «Под Луганском. В Счастье на местной ТЭЦ. Там я встретил бойцов из неонацистского подразделения SS «Dirlewanger» (СС «Дирлевангер»), которые воевали в составе батальона «Айдар». Своё название они скопировали с названия знаменитого карательного подразделения SS «Dirlewanger». Даты он не называет, но как раз перед этим идет рассказ о посещении им 31 декабря 2014 года базы Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в Песках под Донецком.

5 марта 2015 года в британской газете The Guardian был опубликован материал Елены Савчук «Женщины, воюющие на фронте на Украине», также написанный в Счастье. Одна из героинь репортажа снята на фоне микроавтобуса, на котором по трафарету написана неонацистская цифровая аббревиатура "1488" и изображена символика дивизии «Дирлевангер». В тексте этот момент не упоминается.

Стоит сказать, что из репортажа Савчук не вполне понятно, кто же именно эта женщина и в какой части она служит, но есть прямое указание на «Айдар»: «Анаконда получила прозвище от командира подразделения в шутливой ссылке на ее рост и силу. 19-летняя девочка с лицом ребенка говорит, что ее мать очень беспокоится о ней и звонит несколько раз в день, иногда даже во время боя… Она служила в районе Дебальцево, но решила перейти в добровольческий батальон «Айдар», чтобы присоединиться к некоторым из ее друзей». Кроме того, приведены слова этой девушки: «Раньше я работала медсестрой в военном госпитале в Киеве».

Стоит заметить, из текста не следует, что девушка с позывным Анаконда уже служит в «Айдаре». Кроме того, проверка по позывному выводит на другой батальон.

6 марта 2020 года украинский портал «Армия.Информ» опубликовал статью «Анаконда» — одна из первых женщин-добровольцев на войне», где упомянуты и ФИО, и другие данные героини, лицо и фигура на опубликованных фотографиях которой очень похожи на героиню репортажа Савчук 2015 года: «Лейтенант Алена Павлова-Федченко с первых дней российской агрессии в Донбассе была заместителем командира роты 11-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь». Участвовала в боях под Попасной и Широкино».

Упомянуто также то, что накануне войны Павлова работала волонтером в киевском госпитале. Правда, она старше указанного Савчук возраста, но данные в репортаже 2015 года могли быть банально искажены.

Интересно, что Мацейчук опубликовал свои фотографии рядом с тем же автобусом, рядом с которым сфотографирована Анаконда в материале о Савчук.

Впрочем, немного позже Мацейчук опубликовал интервью — это аудиозапись, наложенная на видеоряд из статичных фотографий — с Павлом (позывной Пауль) из отряда SS Dirlewanger. Интервью удалено с YouTube, но было целиком включено в материал, выпущенный 2 апреля 2015 года блогером Анатолием Шарием.

О себе Пауль в интервью говорит следующее: «Мобилизовался в конце мая месяца, попал в батальон «Азов»… Это на тот момент был правый батальон, и я на тот момент не думал, что он будет официальным, я думал, что это будет что-то по типу парамилитарес латиноамериканских. Что-то незаконное, но под юрисдикцией государства. Поэтому немного был удивлен, когда данное соединение стало оформляться в Министерство внутренних дел».

Можно понять, что к тому моменту из «Азова» Пауль уже ушел, и, может, именно поэтому Мацейчук упорно относит «дирлевангеровцев» уже к «Айдару»?

Из фотографий, появившихся в соцсетях и блогах в то время (часть из них, скорее всего, восходила к публикациям Мацейчука), действительно видна прочная связка SS Dirlewanger с «Азовом». Например, фотография листовки — из которой видно точное название соединения, а именно Dirlewanger Skinheads — рядом с флагом «Азова».

На самом деле объем информации о данном соединении куда больше, нежели опубликованные в 2015 году в соцсетях сторонними людьми отдельные фотографии.

С тех пор у данного объединения появилась группа в «ВКонтакте» (закрытая) и даже магазин мерча (преимущественно футболок) при ней, обновлявшийся вплоть до 2017 года.

Из информации в профиле магазина: «Кратко о истории движения. В 2014 году движение скинхэдов им. Оскара Пауля Дирлевангера за краткое время обрело большую популярность среди соратников Киева и его периферии. Через движение прошло до шести десятков молодых ребят, было проведено несколько акций прямого действия, наш стяг красовался на марше и даже отправился в зону АТО вместе с его верными штрафниками! Из-за поножовщины в метро во имя интересов расы и крови четверо наших соратников едва ли попали в застенки режима. Спустя год гнилая сука пустила слух что Скинхэды Доктора Богословия (речь об Оскаре Дирлевангере. — Авт.) прекратили свою деятельность, пустые слова…».

На одной из личных страниц в «ВКонтакте», где выложена целая серия фотографий участников этой группировки (в том числе ранее неизвестных), в 2017 году была выложена и дополнительная информация: «Sabotage Supporting Sturmtrupp (SSS, SS Sturmtrupp) — действующая по ряду городов Украины организация. Возникла в 2016 году и на то время состояла из членов харьковской формации Misanthropic Division и Dirlewanger Skinheads Kharkiv. SS Sturmtrupp сплотил в своих рядах самых отчаянных, идейных и активных соратников, которые готовы поставить на карту всё ради будущего нашей Нации. Большинство участников этой «особой касты» прошли через горячие точки зоны АТО и, в своем молодом возрасте, уже имеют серьезный опыт ведения боевых действий в городских условиях, диверсионную и партизанскую подготовку. Эти люди составляют костяк организации».

Интересный момент. Хотя группа Dirlewanger Skinheads в «ВКонтакте» закрыта для сторонних участников, но можно просмотреть профили админов.

Наиболее известен аккаунт пользователя «Дирле Вангер», администратора магазина мерча Dirlewanger Skinheads. На опубликованной им 3 мая 2014 года фотографии он в черной форме и с "калашниковым" (или ружьем на его основе) в руках, причем форма, оружие и ряд конкретных деталей (вроде заткнутых в нагрудные карманы шашек) аналогичны опубликованным 1 мая 2014 года Игорем Мосийчуком в Facebook фотографиям участников выезда «черных человечков» в Харьков (впрочем, сам «Дирле Вангер» принадлежности к «черным человечкам» и не отрицает).

Далее на фотографиях, опубликованных им 31 декабря 2014 года, мужчина с шевроном «Черного корпуса», на другой, выложенной пользователем 4 февраля 2015 года, — два бойца с нашивками «Азова». Добавим к этому регулярно публиковавшиеся этим пользователем в 2016 году анонсы акций «Национального корпуса» в Одесской области.

Пользователь «Weißer Krieger», администратор группы Dirlewanger Skinheads в «ВКонтакте», на опубликованной 23 мая 2017 года фотографии позирует в футболке с символикой «Национального корпуса», а на другой, выложенной 23 ноября 2016 года, — с автоматом Калашникова (или ружьем на его основе) на фоне флага «Азова».

Пользователь «Леша Грицай», администратор группы Dirlewanger Skinheads в «ВКонтакте», 7 февраля 2015 года опубликовал фотографию, где группа молодых людей позирует с большим флагом «Азова».

Подобные взгляды в 2014-2015 годах открыто демонстрировались и на уровне всего «Азова», о чем я ранее уже писал на Украине.ру. С тех пор облик «азовцев» стал более умеренным. Но вопрос — не является ли все это лишь тактическим маневром?

Конечно, размещение на шевронах, флагах и футболках "волчьего крюка" и других символов нацистской Германии — дело сугубо внутреннее (МВД и самой Украины). Но ведь, когда эти символы появляются в атрибутике организации, занимающейся охраной общественного порядка, невольно задаешься вопросом, как это возможно? Ведь организация СС признана преступной Нюрнбергским трибуналом, а предки нынешних "эсэсовцев" воевали в большинстве своем против нацистов в 1941-1945 году. Впрочем, если они воевали на стороне батальонов "Галичина" и "Нахтигаль", то в той Великой Отечественной войне они проиграли, а в этой — за умы и сердца потомков, похоже, выиграли.