Как «Азов» копировал в миниатюре Третий рейх

Дословные цитаты из речей вождей нацистской Германии или копирование ее плакатов для наглядной агитации было в ультраправом полку в порядке вещей

Пару лет назад в «Азове» начали отнекиваться от того облика, который сами же успешно создали себе в 2014 году. Например, 20 ноября 2018 года начальник центра комплектования «Азова» лейтенант Святослав Паламар заявил в интервью городскому сайту Мариуполя: «Я не могу сказать, что сначала у нас не было никаких ультрарадикалов. Они были, но это были единицы, просто они отфильтровались со временем, а кого-то мы и сами выгнали».

Этот тезис вызывает вопросы. Обратимся, например, к визуальной агитации, которую «Азов» (тогда еще не было даже его Гражданского корпуса, не говоря уж о партии «Национальный корпус», использовался старый бренд и сайт Социал-национальной ассамблеи) запустил для мобилизации на Марш героев «Иду на вы!» 14 октября 2014 года. Образцы этой агитации выложены на официальной странице главного киевского марша в «ВКонтакте».

То, что в баннерах для соцсетей использовались образы дивизии Ваффен-СС «Галичина» (представленной уже как 1-я дивизия Украинской национальной армии, созданной в марте 1945 года в составе вермахта) и «Украинского освободительного войска» (соединений, действовавших в 1943 — 1945 годах в составе вермахта), это еще не самое интересное.

Все-таки ассортимент использовавшихся на баннерах Марша героев «Иду на вы!» исторических образов был достаточно широк — тут и войско Киевской Руси, и запорожские казаки, и гайдамаки Гонты и Железняка, и «украинские сечевые стрельцы» (воевавшие в Первую мировую войну в составе армии Австро-Венгерской империи), и армия Украинской народной республики, и повстанцы Холодного Яра, и Украинская повстанческая армия*, и — как финал — «Небесная сотня» и полк «Азов».

На баннере Марша героев «Иду на вы!» в Кременчуге рядом с Симоном Петлюрой, Степаном Бандерой, Романом Шухевичем и генерал-полковником Павлом Шандруком (командиром дивизии Украинской национальной армии) присутствовали князь Святослав Храбрый и гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий.

Меня больше всего заинтересовал центральный образ, выбранный для агитации на марш и присутствовавший на баннерах, которые несли его участники, — воин в шлеме с щитом. Миф и правда о гражданской войне на Донбассе. Кто на самом деле воевал в «АТО»? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Существует и другой вариант этого рисунка, опубликованный 11 мая 2015 года в официальном аккаунте «Азова» в Twitter.

Несложно понять, что послужило источником вдохновения (а точнее беззастенчивого воровства чужой интеллектуальной собственности) для «азовских» дизайнеров.

Это рисунок известного художника-плакатиста Людвига Хольвайна «Противовоздушная оборона» (Luftschutz), впервые выпущенный в 1935 году в виде пропагандистского плаката и марок. Эти плакаты продолжали печатать большими тиражами вплоть до конца Второй мировой войны.

«Азовцы» поменяли немного форму щита, изображение на нем — и готово!

Стоит заметить, что в 1941 году очень похожий образ использовался на плакате для вербовки в «Легион французских добровольцев против большевизма», отбывший затем на Восточный фронт. Но тут уже скорее всего заимствование из Третьего рейха.

Наивно полагать, что созданием визуальной агитации для главного марша «Азова» 2014 года, равно как и заполнением его официальной страницы в Twitter в 2015 году, занимались «какие-то отдельные маргиналы», которых к тому же «уже выгнали».

Пойдем дальше. Мое внимание привлекла речь, которую Андрей Билецкий произнес 25 апреля 2015 года перед отправлявшимися на фронт новобранцами «Азова». Да, к этому моменту Билецкий уже полгода как сложил полномочия командира полка, но вообще-то именно он год за годом выступает как вождь на марше «Азова» в Мариуполе.

«Вы должны помнить, что эта война идет не с 2014 года. Это война двух цивилизаций, война Евразии против Украины, которая стоит здесь на охране Европы, — заявил Билецкий. — Это война, которая началась больше тысячи лет тому назад. Менялось название нашего врага… они были хазарами, печенегами, половцами, Московией, теперь — Российской Федерацией… Помните, что вы наследники, потомки десятков, сотен поколений героев, которые уходят в глубь нашей истории… И все они стояли на страже нашей европейской цивилизации против дикой Евразии».

Аналогичную речь произнес 13 июля 1941 года перед отправлявшимися на Восточный фронт эсэсовцами группы «Север» Генрих Гиммлер: «Это война идеологий и борьба рас… Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее — 1000 лет назад во времена королей Генриха и Оттона I, — под именем венгров, а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов. Сегодня они называются русскими под политическим знаменем большевизма… Этих людей объединили евреи одной религией, одной идеологией, именуемой большевизмом, с задачей: имея теперь Россию, наполовину [расположенную] в Азии, частично в Европе, сокрушить Германию и весь мир».

В 2010 году эту речь я процитировал в книге «Расовые мифы нацизма», вышедшей в издательстве «Яуза» (тогда для публикации я взял псевдоним Владимир Родионов) и вызвавшей достаточно неплохой резонанс среди читающей аудитории. Скорее всего, читали книгу — или хотя бы отрывки из нее в интернете — и на Украине. И использовали в подходящий момент.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.