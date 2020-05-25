Экс-боец батальона «Айдар», герой Украины, бывший депутат Верховной Рады и ранее обвиняемая в попытке эту же Раду взорвать Надежда Савченко возвращается в украинскую политику

Ровно четыре года назад, 25 мая 2016 года, Надежда Савченко вышла из российской тюрьмы. Американский сенатор Джон Маккейн называл её тогда «иконой демократии». Однако всего за два года она стала «врагом народа» на Украине и оказалась за решеткой по обвинению в терроризме и попытке свержения власти.

Теперь Савченко снова напомнила о себе, появившись 24 мая на российском телевидении — в передаче канала НТВ, хотя ранее принципиально отказывалась давать интервью российским СМИ. Этим появлением Савченко решила сделать своеобразный подарок Зеленскому на годовщину его президентства.

Накануне Савченко раскритиковала пресс-конференцию президента Зеленского за пустословие.

Зеленский на пресс-конференции. О чем президент не сказал, но мы подумали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В воскресенье, 24 мая, на российском телеканале НТВ вышел очередной выпуск передачи «Новые русские сенсации» под названием «Заложники Байдена».

В программе прозвучало интервью с Надеждой Савченко, в котором она рассказала о коррупционных схемах Петра Порошенко, а также раскрыла секрет Полишинеля, назвав организаторов Майдана и убийц так называемой «Небесной сотни».

Как говорится на сайте НТВ, Савченко в интервью телеканалу «раскрыла гостайну». По её словам, она сама видела, как членов так называемой «Небесной сотни» расстреляли снайперы, действовавшие под руководством соратников будущего президента Украины Петра Порошенко.

Савченко отметила, что следствие по этому делу не будет завершено, так как в нем замешаны высокопоставленные личности, в том числе бывший генпрокурор страны Юрий Луценко и экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Она заявила, что лично видела, как Парубий, занявший впоследствии кресло спикера Верховной Рады, заводил вооружённых людей в здание гостиницы «Украина» в Киеве. Савченко напомнила, что уже давала показания о том, что Луценко призывал «к свержению власти», а также «обещал оружие людям на Майдане».

Особенно досталось от Савченко пятому президенту Украины Порошенко. Она заявила, что он по коррупционной схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через госконцерн «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.

«Никто не будет останавливаться»: Зеленский пообещал посадить Свинарчука и Пашинского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить», — отметила Савченко.

Надежда выразила готовность повторить свои показания против Порошенко, которые она уже давала в 2016 году. Вот только кажется, что украинские правоохранители не так уж и хотят эти показания слушать: дела против Порошенко откровенно пробуксовывают.

О коррупционных схемах Порошенко Надежде Савченко стало детально известно в период ее парламентской деятельности.

«Вся информация, которая у меня была как у народного депутата Украины… я передавала правоохранительным органам. Я осуществляла депутатский контроль, чтобы расследование проводилось», — рассказала Савченко, подчеркнув, что многие данные этого дела являются государственной тайной.

Савченко добавила, что более полная информация о преступной деятельности украинских властей представлена в книге «Пётр Пятый», автором которой является бывший соратник Петра Порошенко Александр Онищенко.

Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко Джордж Сорос.

В украинских СМИ Онищенко называют одним из наиболее вероятных организаторов слива «плёнок Деркача» — телефонных переговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Надежда Савченко не раз говорила, что является соратницей Онищенко в его войне против Порошенко, а книга «Петр Пятый» о коррупционных схемах экс-президента стала для нее настольной — впервые Савченко прочитала её в украинской тюрьме.

«Я с Александром Онищенко знакома, это сильный человек, это спортсмен, прежде всего, это действительно человек, который достиг успехов в жизни», — рассказала Савченко в интервью.

Она также надеется, что показания Александра Онищенко помогут посадить экс-президента и его окружение.

«Чем быстрее Александр (Онищенко) начнет говорить без боязни за свою жизнь, тем быстрее мы будет иметь эти расследования», — заявила Савченко.

Политический обозреватель Владимир Корнилов считает интервью Савченко очередной попыткой привлечь к себе внимание, чем объясняются многие ее действия.

«Видимо, она решила, что это такой эпатажный способ заявить о себе на Украине. Думает, что после сенсационного появления в информационном пространстве РФ дома о ней точно заговорят: несколько дней, а то и недель будут морально осуждать и поливать грязью. По всей видимости, именно это ей сейчас и надо», — говорит Корнилов.

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Сейчас же в интервью российскому НТВ она заявила, что Запад организовал и Майдан, и прочие "цветные" революции.

«Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи РФ. Они происходили с подачи западного цивилизованного мира», — говорит Савченко.

Её связи с Александром Онищенко и свойственный ей политический авантюризм обещают еще много интересных поворотов в борьбе с экс-президентом Порошенко, новых разоблачений его коррупционных схем.

Пока Савченко еще с некоторым подозрением относится к Зеленскому, но может стать для него такой же «занозой», как и для Порошенко, если нынешний президент будет продолжать курс предыдущего. Не исключено, что Савченко в своей борьбе с Порошенко даже успеет вмешаться в этом году в американские президентские выборы. Намечены они, напомним, на 3 ноября.