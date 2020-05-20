По состоянию на 21:00 20 мая в мире зафиксировали почти 5 миллиона 38 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 326,4 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 991 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 576,6 тысячи человек (93,8 тыс. умерли, 361 тыс. поправились). За ними идет Россия (308,7 тыс. заболевших, 2996 умерших и 85,4 тыс. выздоровевших) и Испания (278, 8 тыс, 27,7 тыс. и 196,9 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано также в Бразилии, Великобритании и Италии, а более 100 тыс. — во Франции, Германии, Иране и Индии, к которым также приближается Перу (99 тыс.). Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Саудовской Аравии, Бельгии, Мексике и Чили.

Что касается Китая, откуда началось распространение инфекции, то несмотря на заявление властей о победе над коронавирусом, в провинции на границе с Россией возникла новая вспышка, и руководство страны быстро отправило десятки миллионов людей на карантин из-за угрозы второй волны пандемии.

Ситуация на Украине. Запуск метро и деньги на восстановление

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 19 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+354 за сегодня), из которых 564 стали летальными (+16). В то же время 5955 (+323) пациентов выздоровели.

Правительство страны приняло решение продлить карантинные меры до 22 июня. Президент Владимир Зеленский при этом заявил, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов ограничений только при условии отсутствия второй волны заболевания.

Если говорить о ситуации в регионах, то, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, восемь областей Украины пока не отвечают критериям ослабление карантина.

Также правительство приняло решение возобновить работу метро уже с 25 мая. При этом сообщение между областями может восстановиться лишь в следующем месяце, и тогда же, не ранее 15 июня, могут открыться аэропорты.

Кроме того, Верховная Рада отменила ближайшие пленарные заседания из-за нового случая заражения коронавирусом среди нардепов. После того, как COVID-19 выявили у депутата от «Батькивщины» Олега Мейдича, все члены фракции отправились на самоизоляцию.

Что касается функционирования экономики, то совет Евросоюза одобрил предложение Европейской комиссии выделить Украине 1.2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление последствий пандемии.

Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего Меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Далее Меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой, после чего Киев получит первый транш в размере 600 млн, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

Ситуация в России. Резкий прирост выздоровевших

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 308 761 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8600 за сегодня, 20 мая), из которых 2996 (+128) оказались летальными, а 85 428 (+9196) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 7,5 млн тестов на наличие инфекции. Таким образом суточный прирост выздоровевших впервые превысил число случаев заражения.

Тем не менее, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, в столичные больницы каждый день поступает около тысячи «тяжёлых» больных с COVID-19. Он также предупредил, что уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле.

Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь считает, что в стране можно начинать снимать ограничительные меры. Он отметил, что в России впервые зафиксировали прирост численности заболевших ниже 3%, добавив, что 14 из упомянутых 17 регионов уже приняли меры по послаблениям.

Естественно, что не во всех регионах страны складывается оптимистичная ситуация. Группа врачей из федеральных медицинских центров прибыла в Дагестан для организации помощи в борьбе с COVID-19 в городах и районах республики, где эпидобстановка наиболее сложная.

Что касается смягчения карантина, то Роспотребнадзор рекомендует санаториям размещать отдыхающих по одному в номере за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи.

Тем временем застрявший на Фиджи житель Ижевска Андрей Смирнов рассказал, как он проводит там время. По его словам, владельцы курорта, учитывая его сложное положение, дали ему значительную скидку, а сам он устроился работать поваром.

Также Смирнов отметил, что российские власти перечисляют ему по 2400 рублей в день. Мужчина подчеркнул, что скучает по России, однако понимает, что такого уникального опыта у него может больше никогда и не быть.

Остальной мир. «Шведский стол» в Египте и перестраховка Кембриджа

Группа ученых из США и Швейцарии нашла в организме людей, переболевших в 2003 году атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом, антитела, способные блокировать SARS-CoV-2.

Коронавирус в Европе: 500 миллиардов евро на преодоление последствий пандемии, возобновление авиасообщения, обрушение автомобильных рынков © REUTERS, Antonio Parrinello

В Великобритании Кембридж стал первым из крупных университетов, объявившим ограничительные меры на весь предстоящий учебный год с учётом того, что необходимость социального дистанцирования в условиях распространения коронавируса сохранится. Все лекции будут проводиться онлайн до лета 2021 года.

Тем временем ресторанам в отелях Египта в рамках правил по возобновлению работ гостиниц запретили обслуживать гостей в режиме «шведского стола». Власти страны с 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц для внутреннего туризма с загрузкой до 25%, увеличив загрузку гостиниц до 50% с 1 июня.

Работа отелей, в том числе на курортах, будет разрешена при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Кроме того, запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

Регистрация новых гостей должна осуществляться онлайн или с помощью одноразовых ручек. В один номер отеля разрешено заселять максимум двоих гостей, а также одного ребенка в «семейный» номер. Помимо всего прочего гостям регулярно будут измерять температуру.