По состоянию на 12:00 20 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 902 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 323,4 тысячи человек скончались, почти 1 миллион 691,5 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 19 мая © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили у более чем 1 миллиона 528,6 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 91 938 (6%).

Второе место по числу заболевших занимает Россия, где выявлено более 308,7 тысячи случаев заражения, почти 3 тысячи (1%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Бразилии. Там зафиксировано почти 271,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,6% (17,9 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается и в Великобритании, где заболели более 250,1 тысячи человек, а умерли свыше 35,4 тысячи (14,1%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 308 705 случаев заражения. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 85 392 выздоровевших и 2972 скончавшихся.

Почти половина всех заразившихся в России приходится на столицу. В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 75 человек. Общее число летальных исходов среди москвичей выросло до 1726.

При этом, по словам мэра Сергея Собянина, Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с COVID-19. Он сказал, что столичные власти три-четыре недели назад прогнозировали огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных пациентов, с которым вряд ли справилась бы система городского здравоохранения. Но этого прогноза удалось избежать.

Градоначальник также сообщил, что ограничения в Москве останутся надолго. Реальные смягчения режима самоизоляции власти отложили на лето. Со следующей недели в городе откроются МФЦ, а часть больниц, которые планировали переориентировать на борьбу с коронавирусом, возобновят плановый прием. Прогулки, по словам Собянина, разрешат еще не скоро. Хотя на портале госуслуг, например, появилась возможность заказать пропуск для посещения парков.

Стоит отметить, что среднесуточное число нарушений самоизоляции жителями Москвы снизилось в мае на 25% в сравнении с апрелем. По данным начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, всего было выявлено более 54 тысяч нарушителей режима самоизоляции.

Тем не менее московский мэр напомнил, что «без парикмахерских никто не умирал», подразумевая, что их преждевременное открытие может грозить переходом больных коронавирусом в критическое состояние. Примером может послужить Ракитянский район Белгородской области, где вышедший на работу парикмахер заразил коронавирусной инфекцией более 20 человек. У 23 человек анализ на COVID-19 оказался положительным, но заболевание у них проходит без симптомов, поэтому они остаются дома под медицинским наблюдением. Самого парикмахера госпитализировали.

Что касается туристической области, то ее поэтапный выход из карантина начнется 1 июня. По словам руководительницы Ростуризма Зарины Догузовой, ведомство «базово понимает», что с этой даты в отдельных регионах начнут работу отели с коттеджным размещением и апарт-отели, а также санатории с медицинской лицензией.

Тем временем агентство Bloomberg, которое опубликовало данные в своем материале «How Putin's Russia Bungled the Pandemic», где приводится недостоверная статистика о числе больничных коек на тысячу человек населения в России, после заявления российского посольства поменяло обозначения на графике, приведя его в соответствие с данными Всемирного банка. Извинений или комментариев от Bloomberg пока не последовало, однако материал содержит приписку о том, что он был скорректирован.

Что касается системы здравоохранения, то невыплаты врачам стали уголовными. В Краснодарском крае было возбуждено первое в России дело о задержках выплат в период пандемии. Следственное управление СКР в регионе открыло уголовное дело о халатности по факту невыплаты компенсаций медикам города Армавира, которые три дня назад выложили в интернет ролик о том, что ни один сотрудник скорой помощи не получил ни копейки за работу в условиях пандемии COVID-19.

Также стало известно, что информация о сокращении зарплат врачам Боткинской больницы в Москве не соответствует действительности. Об этом заявил департамент здравоохранения. Ранее один из врачей рассказал, что зарплаты сократились на 10-15%. По его словам, эти деньги решили передать медикам, которые работают с больными COVID-19.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 19 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 564 стали летальными. В то же время 5955 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 20 мая в центральную лабораторию поступило 1154 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 48 328 сообщений о подозрении на COVID-19.

Тем временем на Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус. Согласно нормативному акту, тестирование стало обязательным для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками болезни, и лиц, контактировавших с больными. Кроме ПЛР-тестов в стране начнут проводить ИФА-тестирование на антитела. В Минздраве уточняют, что этот вид анализов на коронавирус в первую очередь касается людей группы риска, в том числе сотрудников полиции и Нацгвардии.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко допустил отмену карантина в случае стремительного сокращения количества новых случаев заражения коронавирусом в стране. На данный момент в Минздраве считают необходимым продолжать карантин до 22 июня, но он будет «адаптивным со смягчительными мерами».

Так, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Стоит отметить, что накануне центр Киева застыл в многочисленных транспортных пробках.

Столичный мэр Виталий Кличко также подчеркнул, что возобновление работы общественного транспорта в обычном режиме возможно только при соблюдении противоэпидемических мер.

При этом в «Укрзализныце» заявили, что не готовы в полном объеме восстановить перевозки из-за долгов местных властей за проезд льготников. В антилидерах по неуплате возмещения находится и Киев с 59 миллионами гривен задолженности.

Ситуация в мире

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что до 60 миллионов человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса. Банк относит к состоянию нищеты ежедневный доход $1,9 и ниже. В связи с этим ВБ намерен в течение 15 месяцев выделить $160 миллиардов наиболее уязвимым странам. Пока средства были распределены между 100 странами (39 из которых — в Африке), где находится 70% населения мира.

Тем временем Всемирная ассамблея здравоохранения решила провести расследование по поводу реакции различных государств на пандемию коронавируса. Поддержанный большинством представителей стран документ призывает в ближайшее время провести беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку международной реакции на COVID-19.

Еврокомиссия же подготовила план спасения экономики Евросоюза от последствий экономического кризиса, спровоцированного пандемией. Объём предусмотренной программы грантов и кредитов рассчитан на 1 триллион евро.

При этом в значительной мере пострадала туристическая отрасль. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует убытки авиакомпаниям минимум до 2023 года. Аналитики полагают, что пассажиропоток не восстановится до докризисного уровня на протяжении трех лет. Мировой пассажирский спрос в 2021 году упадет на 24% ниже уровня 2019 года.

При этом на Кипре с 15 июня планируют вновь начать принимать туристов. Минтуризма страны рассчитывает на восстановление 30% от показателей прошлого года по туристическому потоку и доходам от туризма.

Также стало известно, что латвийская авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин. Компания получила специальное разрешения Министерства транспорта Латвии. В марте AirBaltic стала первой в мире авиакомпанией, приостановившей полеты из-за коронавируса.

Кроме того, Грузия готова возобновить авиасообщения с Украиной с 1 июля. По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Нателы Турнавы, возобновление авиасообщения между обеими странами необходимо сделать, как только это будет возможно.

А президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность, напротив, введения запрета на въезд в страну из Бразилии, которая вышла на третье место по количеству заразившихся коронавирусом.