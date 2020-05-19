Анализируя очертания посткоронакризисного мира, мы не раз обращали внимание на усиление в нём национальных государств. Транснациональные структуры оказались неэффективны в борьбе с вирусом (что сейчас признаёт и руководство ЕС, например), и люди инстинктивно обратились к государствам, которые начали принимать меры против распространения эпидемии

Именно эти меры в конечном итоге нанесли существеннейший ущерб основной конструкции современной экономической модели — частному бизнесу (как мелкому, так и крупному). Ресурсы перекредитованных частных предприятий оказались недостаточны, чтобы выдержать даже незначительную по времени приостановку деловой активности.

Поскольку часть этого бизнеса имеет не только социальное, но и экономическое значение, государства вынуждены его поддерживать, в том числе со сменой собственности.

«Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк Оксаны Красовской, опубликованной на сайте Украинского института политики (в прошлом — Украинского института анализа и менеджмента политики), который возглавляет известный украинский политолог Руслан Бортник.

Мы приводим статью со значительными сокращениями, оставив только ту часть, в которой говорится о собственно национализации.

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Для преодоления экономического кризиса и спасения стратегически важных отраслей может потребоваться национализация крупных компаний. Для того чтобы не допустить их банкротства, высшим государственным чиновникам все чаще приходит в голову мысль о необходимости национализации «системно значимых» компаний. Это вряд ли повысит их эффективность, но поможет остаться «на плаву» за счет средств налогоплательщиков. Приоритеты в программах помощи бизнесу будут отданы крупным корпорациям. И если пандемия продлится даже до конца лета, то малый бизнес просто вымрет. (…)

Сейчас Брюссель завершает работу над законопроектом, который должен позволить государствам ЕС полностью или частично национализировать предприятия в обмен на помощь со стороны государства. В рабочем проекте поясняется, что эти шаги направлены на то, чтобы «гарантировать, что вклад данных компаний в надлежащее функционирование экономики Евросоюза не ставится под угрозу».

При этом некоторые страны уже приступили к национализации отдельных компаний.

Так, в Германии из-за коронавируса могут национализировать крупные предприятия. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью Der Spiegel заявил, что власти не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением инфекции COVID-19.

«Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний», — сказал министр, пояснив, что национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса. При этом Альтмайер не ожидает многочисленных случаев национализации.

«Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое», — цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV.

На задачу национализации крупных компаний, чтобы предотвратить их поглощение иностранным капиталом правительство выделило €100 млрд. Другое послабление, которое получит бизнес, — отсрочка налоговых выплат до конца 2020 года. Первым кандидатом, которого власти планируют спасти от разорения, может стать авиакомпания Lufthansa.

Из-за ограничений в связи с коронавирусом авиакомпания Lufthansa теряет по 1 миллиону евро в час. Но пока вопрос об оказании помощи со стороны государства авиакомпании в размере 10,1 миллиарда евро в обмен на 25,1 процента акций предприятия и участия в наблюдательном совете повис в воздухе. Депутаты фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, входящей в правящую коалицию, не согласились с огосударствлением перевозчика и усилением на него политического влияния.

В Италии, где масштабы и негативные последствия вирусной пандемии особенно велики, правительство развернуло национализацию сектора частных медицинских услуг по примеру Китая, где почти вся медицина государственная, что и позволило продемонстрировать высокую эффективность борьбы с коронавирусом. Еще одной европейской страной, которая приступила к национализации частных медицинских учреждений, стала Испания. Министерство здравоохранения Испании объявило, что из-за пандемии коронавируса все частные медицинские учреждения переходят под государственный контроль до дальнейших распоряжений. Региональные органы власти получили полномочия на время карантина брать под контроль все общественные здания и переоборудовать их под медицинские центры. С точки зрения эпидемиологов, национализация медицинских услуг является вообще необходимым условием эффективной борьбы с распространением вирусов.

Гончаров: Коронавирусный кризис убьет не менее 15% украинских предприятий © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Вице-премьер правительства Испании и лидер партии «Подемос» Пабло Иглесиас требует резко поднять налог на крупный капитал, а сборы с других предпринимателей оставить прежними. Если поступлений от налогов не хватит, то Иглесиас предлагает провести национализацию предприятий и конфисковать банковские сбережения граждан.

Глава Министерства финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что правительство страны рассматривает национализацию предприятий в качестве возможной меры их поддержки в условиях пандемического кризиса. Впрочем, он добавил, что национализация будет крайней мерой, когда будут исчерпаны другие способы спасения. А наиболее вероятными кандидатами на национализацию являются французские авиаперевозчики.

(…) Британская экономика подвергнется мягкой национализации. Правительство Великобритании приостановило c 1 апреля 2020 года действие всех железнодорожных франшиз в стране на полгода. Теперь компании должны выбрать, принять новые условия соглашения или отказаться от передачи рисков государству. Предполагается, что временная национализация операторов позволит им не обанкротиться и не допустить транспортного коллапса.

Пока от национализации отказались только два железнодорожных оператора-гиганта — Govia и Firstgroup. Взамен компании получили новые контракты. В частности, Govia (оперирует поездами на Юго-Востоке Великобритании) продлила соглашение на два года, а Firstgroup — на три с возможностью расширения до четырёх лет по Great Western Railway (GWR, Юго-Запад и Запад Великобритании, Южный Уэльс). Тем не менее пока решение является временным. Соглашения на государственное управление могут быть как продлены, так и аннулированы.

Также первыми на очереди национализации стоят авиаперевозчики EasyJet и British Airways. В начале марта уже было объявлено о банкротстве британской региональной авиакомпании Flybe.

Национализация «ПриватБанка». Три года спустя государство пытается защититься от Коломойского © AP, Efrem Lukatsky

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines находится на грани банкротства и рассматривает даже экстремальные варианты выхода из кризиса. Одним из них является национализация. Под угрозой оказались международные рейсы российских авиакомпаний.

Вопрос национализации станет актуальным не только в отношении компаний авиаперевозчиков, но и компаний многих других отраслей экономики, если карантинные меры затянутся до конца года или даже продолжатся в следующем году. В некоторых отраслях промышленности можно продолжать процесс производства, но у многих предприятий не хватает сырья и рабочей силы. И если им дать или занять денег, то это не поможет снова встать на ноги. Такие предприятия правительство может на некоторое время взять под контроль. И этот период времени должен быть достаточно долгим, чтобы правительство смогло подумать об их перепрофилировании на выпуск продукции, необходимой в период пандемии.

В основном это те предприятия, которые зависят от поставок деталей и узлов с других предприятий, в том числе зарубежных. Существует риск «обрыва» так называемой «производственной цепочки». Случаев таких «обрывов» каждый день во всем мире бесчисленное количество. Остановка конечного звена в цепочке может создать негативный «мультипликационный эффект», бьющий по десяткам, сотням и иногда тысячам поставщиков. Например, решение об остановке американского автопрома (General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler) снизит занятость на предприятиях-поставщиках деталей и узлов на величину, превышающую снижение занятости в самом автопроме.

Американское правительство, как и правительство ведущих стран Европы разворачивается в сторону национализации. Что означает полную смена всей американской и европейской парадигмы развития, где во главу угла традиционно ставилась частная инициатива и личные свободы.

Президент США Дональд Трамп озвучил намерение начать национализацию экономики и заставить корпорации работать на людей. В частности, национализировать Федеральную резервную систему (ФРС) вместе с некоторыми важнейшими для США корпорациями. Трамп уже поставил ультиматум General Motors и Ford возобновить работу «закрытых по глупости» заводов и начать производство аппаратов ИВЛ. Руководители региональных банков ФРС заявили, что агрессивные усилия, уже предпринятые для удержания компаний и фирм на плаву, являются лишь началом того, что потребуется для возвращения экономики к нормальному состоянию, с переподготовкой работников, переоснащением систем социальной защиты и другими шагами, необходимыми после ослабления кризиса в области здравоохранения.

Министерство энергетики США ожидает, что, если новое ценовое равновесие на нефть установится на уровне 30-35 дол/бар, восстановление спроса будет медленным, в т.ч. за счет резервов в переполненных нефтехранилищах. В таком случае у администрации США в запасе есть опция — временная национализация части нефтяных компаний (…), примененной в 2008 г. к автопрому и банковскому сектору.

Манчук: Напуганные украинские элиты договорились преодолевать кризис за счет народа © А. Манчук

На выходе из коронавирусного кризиса большинство развитых стран получит огромный госдолг, большая часть которого осядет на балансе своего же ЦБ. Число предприятий малого и среднего бизнеса значительно сократится, а крупный бизнес увязнет в спасительных мерах государства, приняв от него не только сотни миллиардов в капитал, но и социальные обязательства, и многочисленные ограничения на свои финансовые операции (дивиденды, выкуп акций и слияния и поглощения).

А также ни одно правительство не сможет легко отказаться от принимаемых сейчас программ стимулирования, так как для этого придется поднимать налоги или ставки.

Причиной национализации могут стать не только банкротства в условиях коронавируса, но и новые модели экономик и усиливающийся протекционизм со стороны государств.