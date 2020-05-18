В понедельник 18 мая спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, наблюдавшимся до введения Пекином ограничений для борьбы со вспышкой коронавируса Covid-19. Это стало одним из факторов того, что мировые цены на нефть растут и бьют месячные рекорды

О спросе на нефть в Китае сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В то же время в связи с пандемией COVID-19 нефтяная промышленность планеты переживает самый глубокий кризис за всю историю. Всего за несколько месяцев коронавирус вызвал беспрецедентное падение спроса на нефть. По оценкам Международного энергетического агентства, в апреле спрос упал на 30% и почти на 10% в среднем по году

При этом основные лидеры мирового потребления, Китай и Индия, вряд ли смогут обеспечить дополнительный спрос на нефть, по крайней мере в текущем году.

В сочетании с избыточным предложением это привело к колоссальному дисбалансу, с которым участники рынка никогда прежде не сталкивались.

Произошло рекордное падение цен: с января по апрель цена марки Brent снизилась в 3,5 раза, а фьючерсы на марку WTI впервые в истории биржевых торгов продавались по отрицательной цене.

Ситуацию на рынке серьезно осложнило соперничество между производителями нефти, но чрезвычайные обстоятельства вскоре заставили их сесть за стол переговоров.

Итог — договорённость о сокращении добычи на два года между странами ОПЕК+, в том числе на 8,2 млн баррелей в сутки в среднем в 2020 году. Впервые в истории к ним присоединились США, Канада и Бразилия, которые обязались сократить свою добычу на 5 млн баррелей. Никаких болезненных уступок. Россия извлекла выгоду из сделки ОПЕК — Новак © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Такого сокращения должно хватить для того, чтобы хранилища не переполнились и цены не ушли в отрицательную зону, но не более. Для успешной реализации соглашения необходима слаженная работа всех участников рынка.

Если обещанного снижения не будет, это может привести к затовариванию рынка и переполнению нефтяных хранилищ по всему миру, а значит, и к дальнейшему снижению цен.

Во всех сценариях цены в 2020-2021 годах не вернутся на докризисный уровень и будут, по всей видимости, находиться на отметке около 30 долларов за бочку.

Сейчас основная задача для нефтяных компаний во всем мире — резкое сокращение затрат и консервация части скважин из-за принятых обязательств по квотам и под давлением низких цен.

Ожидается, что глобальные инвестиции в нефтедобычу в 2020-2021 годах снизятся на 45%, что в дальнейшем может привести к нехватке нефти на рынке и очередному ценовому циклу. «Выполняйте обязательства!» Глава ОПЕК призвал сокращать добычу нефти добровольно © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Специалисты считают, что нефтедобывающие компании США сократили добычу в гораздо большем объеме, чем кажется. Это означает, что Соединённые Штаты фактически действуют совместно с Саудовской Аравией, Россией и другими крупными производителями нефти.

Цель — оказать содействие в уравновешивании спроса и предложения нефти. Согласно данным, предоставленным Управлением энергетической информации США, объем добычи сырой нефти сегодня составляет около 11,6 млн баррелей в сутки. Это на 1,4 млн баррелей, или примерно на 10%, ниже уровня, достигнутого за прошедшую зиму.

В прошлом месяце страны-члены ОПЕК и их союзники договорились, что каждая из них сократит свою добычу на 22% от базовых показателей, которые соответствуют уровням октября 2018 года.

Данные, полученные на основе отслеживания движения танкеров, изучением которых занимаются специалисты Bloomberg, свидетельствуют о том, что некоторые из этих стран, такие как Саудовская Аравия, для достижения этой цели предпринимают активные и серьезные действия.

При этом все крупные производители-члены ОПЕК, включая Ирак, повысили свои цены и сократили поставки сырой нефти ключевым потребителям на июнь. Это свидетельствует о том, что степень выполнения договоренности повышается. Стоимость нефти на биржах пошла вниз вопреки сделке ОПЕК+ © REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | Перейти в фотобанк

В настоящее время в США насчитывается меньше буровых установок, чем даже во время резкого падения объемов добычи в 2016 году, когда из-за обвала цен закончился первый сланцевый бум.

В начале мая консалтинговая компания Facts Global Energy опубликовала аналитическую записку, заявив, что отчеты о прибылях компаний указывают на возможное сокращение добычи в США к концу июня на три миллиона баррелей в сутки.

Даже несмотря на то что президент Дональд Трамп стремится защитить нефтяную промышленность США и всеми способами пытается уговорить другие страны сократить добычу, условия на нефтяном рынке таковы, что последствия кризиса ощутят все мировые игроки.

Независимые эксперты склоняются к тому, что на сегодня наиболее пострадала от COVID-19 Саудовская Аравия. Наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман и плачевные итоги его политики привели государство к тому, что одна из богатейших стран мира с колоссальными нефтяными доходами вынуждена теперь пойти на секвестр бюджета. Саудовская Аравия менее чем за месяц потратила $1 млрд на покупку европейских нефтяных компаний © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В Эр-Рияде решили прибегнуть к непопулярным мерам и начать решать проблемы за счет налогоплательщиков. Правительство секвестирует бюджет, а компенсировать потери будет путем повышения налогов в три раза.

Причин тому много: война в Йемене, дорогостоящая поддержка террористических группировок по всему Ближнему Востоку, строительство роскошных вилл и дворцов и покупка коллекций картин.

К этому следует добавить малообоснованные инвестиции в иностранные компании, гигантские суммы, выданные США, а недавно еще и нежелание искать компромисс с Россией в вопросах сокращения объема нефтедобычи. Это далеко не полный перечень претензий, которые ставят в вину наследному принцу многочисленные критики его политики.

Важнейший из просчетов принца, который спровоцировал кризис, — затеянная Эр-Риядом нефтяная война. Объявленное в пику России намерение об увеличении добычи вместо победы принесло беспрецедентный обвал цен до отметок, невиданных ранее. Саудовская Аравия купила украинский агрохолдинг © mriya.ua | mriya.ua | Перейти в фотобанк

В отдельные дни цены опускались ниже 20 долларов за баррель. Такого история мировых рынков энергоносителей еще не знала.

И теперь, судорожно пытаясь залатать гигантскую дыру в бюджете, правительство саудитов сочло ситуацию безвыходной и не нашло лучшего пути, как увеличить налоговое бремя своих граждан.

В России производители нефти чувствуют себя вполне конкурентоспособными. Но агрессивная ценовая война ведет к падению цены Urals. Новые проекты могут стать нерентабельными, а действующие будут работать на грани рентабельности.

Отрасль должна осуществить беспрецедентное по скорости и глубине сокращение добычи в России. Провести это сокращение нужно с наименьшими потерями для добычи, для компаний и для бюджета. Причем сделать это нужно быстро.

Значительные сокращения добычи, хотя и вынужденные, помогут быстрее восстановить баланс мирового спроса и предложения и создадут основу для начала восстановления нефтяной отрасли.

При подготовке текста использованы переводы сайта inosmi.ru