На официальной странице ведомства в Twitter появилась запись: «Независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях. Мы осуждаем недавние попытки досадить журналистам, общественным активистам и другим путем публикаций их личных контактных данных в сети».
Поводом для заявления посольства стал конфликт между главным редактором издания «Новое время» Виталием Сычем и известным юристом, экс-замглавы администрации президента времён Януковича — Андреем Портновым.
Сыч на своей странице в соцсети написал, что подвергся атаке недоброжелателей после публикации статьи об Андрее Портнове в «Новом времени».
«Вчера сайт NV.ua и некоторые другие ресурсы опубликовали заметку о том, что в диссертации экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова содержатся элементы академического плагиата.
Случаи воровства интеллектуальной собственности в работе Портнова обнаружил Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования. И обнаружил он их по запросу главного редактора киевского бюро Радио Свобода.
Мы были лишь одним из новостных ресурсов, которые эти выводы опубликовали. Сразу же после этого в Телеграме в открытом доступе появился мой номер мобильного телефона и личные номера журналистов-расследователей Натальи Седлецкой (Радио Свобода), Анны Бабинец (Слідство. Інфо) и Дениса Бигуса (BIHUS.info). Распространяли их сам Андрей Портнов и депутат от фракции Слуга Народа Александр Дубинский.
В распространяемой ими информации было сказано, что все мы четверо — "соросятские СМИ, защищающие интересы США и получающие деньги в посольстве США на создание постоянной социальной напряженности с целью расхищения природных ресурсов". Вечером мне пошли сообщения от неизвестных с оскорблениями и предложениями встретиться и выяснить отношения.
Владимир Зеленский и его коллеги пришли к власти с обещаниями провести глубокие реформы. Реформ пока мало. Зато при них не только вернулись, но и расцвели Портнов и Ко.
Я понимаю, что власти выгодно, когда кто-то мочит ее противников — оппозицию, правозащитников, банковских регуляторов и журналистов. Но порядочность, принципы и стандарты, мне казалось, всегда были выше жлобства, политической конъюнктуры и внутривидовой борьбы», — написал главный редактор «Нового времени».
Отметим также, что недавно «Слідство. Інфо» опубликовало расследование о том, что Дубинский якобы пытался за деньги получить румынское гражданство.
Андрей Портнов не стал тянуть с ответом.
«Вчера одиозный гомосексуалист и по совместительству редактор скандально известного "Нового Времени" Сыч сообщил, что после их публикации о Портнове с ним вечером пытались созвониться на личный телефон неизвестные.
«Предполагаю, нетрезвые поклонники творчества Портнова и Дубинского», — сообщает финансируемый фондами Сороса влюблённый в себя пропагандист. Обезьяна перепуганная, напиши сегодня что-нибудь о погоде. Предполагаю, что ночью могут позвонить нетрезвые поклонники Гидрометцентра», — написал юрист в своём телеграм-канале.
Прокомментировала ситуацию также бывший народный депутат от «Партии Регионов» Елена Бондаренко. Она напомнила, что журналист Виталий Сыч, который жалуется на публикацию своего номера телефона, сам в 2014 году выложил в отрытый доступ базу номеров членов «Партии регионов».
«Главред соросовского «Нового времени» по фамилии Сыч очень обиделся, что его номер мобильного попал в открытый доступ. И после этого ему звонили с угрозами и даже пристыдили за то, что торгует Родиной.
Ну, так. На понимание. Давайте освежим память и вспомним кое-что. В 2014-м этот же Сыч выбросил в открытый доступ номера мобильных почти всей фракции регионалов в Раде. Не хочу цитировать тот трэш, который на эти телефоны посыпался от возбужденной майданом публики. Подзадержался бумеранг, не находите?!», — написала Бондаренко.
Разумеется, реакцию американского посольства можно понять. Его позиция понятна любому нормальному человеку: раскрытие персональных данных журналистов может нести угрозу их профессиональной деятельности и безопасности.
Но в таком случае осуждать нужно и действия скандального сайта «Миротворец», который годами публикует персональные данные журналистов, и это не вызывает осуждения ни у «американских партнёров», ни у украинских властей.