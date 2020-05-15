В среду, 13 мая, посольство США на Украине осудило публикацию в сети личных контактных данных нескольких украинских журналистов. Так посольство отреагировало на конфликт между журналистом Виталием Сычем и известным юристом Андреем Портновым

На официальной странице ведомства в Twitter появилась запись: «Независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях. Мы осуждаем недавние попытки досадить журналистам, общественным активистам и другим путем публикаций их личных контактных данных в сети».

Поводом для заявления посольства стал конфликт между главным редактором издания «Новое время» Виталием Сычем и известным юристом, экс-замглавы администрации президента времён Януковича — Андреем Портновым.

Сыч на своей странице в соцсети написал, что подвергся атаке недоброжелателей после публикации статьи об Андрее Портнове в «Новом времени».

Портнова заподозрили в плагиате своей диссертации © aportnov.com Виктора Януковича Андрея Портнова содержатся элементы академического плагиата.

Случаи воровства интеллектуальной собственности в работе Портнова обнаружил Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования. И обнаружил он их по запросу главного редактора киевского бюро Радио Свобода.

Мы были лишь одним из новостных ресурсов, которые эти выводы опубликовали. Сразу же после этого в Телеграме в открытом доступе появился мой номер мобильного телефона и личные номера журналистов-расследователей Натальи Седлецкой (Радио Свобода), Анны Бабинец (Слідство. Інфо) и Дениса Бигуса (BIHUS.info). Распространяли их сам Андрей Портнов и депутат от фракции Слуга Народа Александр Дубинский.

В распространяемой ими информации было сказано, что все мы четверо — "соросятские СМИ, защищающие интересы США и получающие деньги в посольстве США на создание постоянной социальной напряженности с целью расхищения природных ресурсов". Вечером мне пошли сообщения от неизвестных с оскорблениями и предложениями встретиться и выяснить отношения.

Владимир Зеленский и его коллеги пришли к власти с обещаниями провести глубокие реформы. Реформ пока мало. Зато при них не только вернулись, но и расцвели Портнов и Ко.

Слободчук рассказал, как люди Сороса зарабатывают себе на политическую премию Дарвина © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Отметим также, что недавно «Слідство. Інфо» опубликовало расследование о том, что Дубинский якобы пытался за деньги получить румынское гражданство.

Андрей Портнов не стал тянуть с ответом.

«Вчера одиозный гомосексуалист и по совместительству редактор скандально известного "Нового Времени" Сыч сообщил, что после их публикации о Портнове с ним вечером пытались созвониться на личный телефон неизвестные.

«Предполагаю, нетрезвые поклонники творчества Портнова и Дубинского», — сообщает финансируемый фондами Сороса влюблённый в себя пропагандист. Обезьяна перепуганная, напиши сегодня что-нибудь о погоде. Предполагаю, что ночью могут позвонить нетрезвые поклонники Гидрометцентра», — написал юрист в своём телеграм-канале.

Прокомментировала ситуацию также бывший народный депутат от «Партии Регионов» Елена Бондаренко. Она напомнила, что журналист Виталий Сыч, который жалуется на публикацию своего номера телефона, сам в 2014 году выложил в отрытый доступ базу номеров членов «Партии регионов».

«Главред соросовского «Нового времени» по фамилии Сыч очень обиделся, что его номер мобильного попал в открытый доступ. И после этого ему звонили с угрозами и даже пристыдили за то, что торгует Родиной.

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Разумеется, реакцию американского посольства можно понять. Его позиция понятна любому нормальному человеку: раскрытие персональных данных журналистов может нести угрозу их профессиональной деятельности и безопасности.

Но в таком случае осуждать нужно и действия скандального сайта «Миротворец», который годами публикует персональные данные журналистов, и это не вызывает осуждения ни у «американских партнёров», ни у украинских властей.