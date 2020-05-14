Для многих участников этого книжного базара новость так себе: продажи во время мероприятия зашкаливали, многие издательства готовили новинки специально к его датам. Опять же, торговля велась преимущественно за наличные и без кассовых чеков, и это в заведении, которое находится в орбите ДУСа (Госуправления делами при Офисе президента Украины) — когда еще так вседозволенно можно уйти от налогов?
Чтобы хоть приблизительно оценить объемы этого базара, следует привести такие цифры: более 200 издателей и культурных институтов, более 55 000 посетителей. Каждый посетитель что-нибудь да купит — иначе зачем идти? А многие купят по несколькj книжек. При нынешней цене в 150-300 гривен или 410-820 рублей (очень примерные цены, ряд изданий еще дороже, а дешевле встречаются крайне редко) при одной книге на посетителя объём торговли составил бы от 8 до 16 миллионов гривен, при трех — от 24 до 48 миллионов (65-130 миллионов рублей). И это без учёта кофе и пирогов в «арсенальских» точках, выручка от которых при нынешних ценах тоже не разочаровывала продавцов.
Теперь же придётся либо корректировать издательские планы, либо вспоминать, что «спасение утопающих дело рук самих утопающих», и промотироваться самостоятельно. А это сложнее и затратнее. Хотя какая-то помощь светит тем, кто будет включен в программу Книжного Арсенала, «направленную на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечения иностранных литературных агентов к переводу украинских книг».
Это такой эрзац в онлайне под названием «Литература на экспорт» со встречами и воркшопами с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серией лекций на английском языке об украинской литературе, украинском книжном рынке, грантовых программах для переводов на иностранные языки украинских книг, переговорами украинских и зарубежных издателей.
Согласно опросу Книжного Арсенала, наиболее привлекательными рынками украинские издатели назвали (в порядке убывания интереса): Польшу, Германию, США, Великобританию, Канаду, Францию, Литву, Чехию, Китай, Австрию, Беларусь, Италию, скандинавские и арабские страны. Что думают по поводу своей привлекательности для украинской литературы вышеперечисленные страны, пока неизвестно. Более или менее понятно может быть с Польшей, так как там работодатели должны интересоваться ментальными кодами сборщиков клубники.
Аналогичные причины могут быть у Италии (украинские сиделки просто обязаны знакомить с сокровищами укрсучлита (украинской современной литературы) своих апеннинских старцев). Австрия, наверное, должна проявлять любопытство к рефлексиям литераторов бывшего Лемберга — это еще с Захер-Мазоха повелось. Чем же собираются взять арабов и китайцев — пока неизвестно. Мамаями-самураями и оселедцами-янычарами можно попробовать. Но без харакири вряд ли такой дзен пройдет. А харакири украинское книгоиздание сделало себе, когда отмежевалось от русскоязычной литературы.
Предварительно Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» был запланирован на 20-24 мая 2020 года. Темой фестиваля была выбрана «Оптимисты-скептики», ее куратором стал литературовед Ростислав Семкив. Кроме него, в кураторскую команду вошли писатель Сергей Жадан, литературные менеджеры Оксана Хмелевская, Таня Родионова, Юлия Козловец и Оксана Щур, музыковед Любовь Морозова, арт-менеджер Ольга Жук, писатель и радиопродюсер Ирина Славинская, куратор современного искусства Соломия Савчук.
Понятное дело, что вся эта команда, которую финансировал ЕБРР, при финансовой поддержке ЕС в рамках инициативы EU4Business, не могла оказаться без работы. Для специалистов онлайн-формат — какой-никакой выход. А что делать рядовому книжнику?
Можно было бы посоветовать праздношатающейся публике страны победившего безвиза посмотреть кино, например, в Каннах. Но тамошний фестиваль, который уже переносили с мая на июнь, решили не проводить в этом году вообще — это сказал президент этого форума Пьер Лескур. А сэкономить на авиаперелетах и вместо этого посмотреть кино и послушать годную музыку дома тоже не получится: крупнейший фестиваль в Украине Atlas Weekend туда же, то есть перенесен на следующий год вместе с Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэпером ASAP Rocky. Даже пива попить на Октоберфесте в этом году не выйдет по той же причине!
Остаётся любителям праздного и содержательного досуга дать один совет: работайте.
P. S. Есть и приятный побочный эффект от переноса Книжного Арсенала на год. По крайней мере, «президентская» площадка не будет сейчас открыто пиарить откровенных националистов всякого пошиба, предоставляя их издательствам типа «Зализный тато» («Железный папа») места в одном ряду с гуманистами, как это было в прошлом году.