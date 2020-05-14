В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19, «Мыстецький (Художественный) арсенал» не сможет провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году. Мероприятие переносят на 26-30 мая 2021 года

Для многих участников этого книжного базара новость так себе: продажи во время мероприятия зашкаливали, многие издательства готовили новинки специально к его датам. Опять же, торговля велась преимущественно за наличные и без кассовых чеков, и это в заведении, которое находится в орбите ДУСа (Госуправления делами при Офисе президента Украины) — когда еще так вседозволенно можно уйти от налогов?

Секс, фашизм и эстетика попрошайничества: Милитаристы от украинской литературы требуют официального признания © Facebook, Дмитро Савченко

Теперь же придётся либо корректировать издательские планы, либо вспоминать, что «спасение утопающих дело рук самих утопающих», и промотироваться самостоятельно. А это сложнее и затратнее. Хотя какая-то помощь светит тем, кто будет включен в программу Книжного Арсенала, «направленную на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечения иностранных литературных агентов к переводу украинских книг».

Это такой эрзац в онлайне под названием «Литература на экспорт» со встречами и воркшопами с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серией лекций на английском языке об украинской литературе, украинском книжном рынке, грантовых программах для переводов на иностранные языки украинских книг, переговорами украинских и зарубежных издателей.

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Аналогичные причины могут быть у Италии (украинские сиделки просто обязаны знакомить с сокровищами укрсучлита (украинской современной литературы) своих апеннинских старцев). Австрия, наверное, должна проявлять любопытство к рефлексиям литераторов бывшего Лемберга — это еще с Захер-Мазоха повелось. Чем же собираются взять арабов и китайцев — пока неизвестно. Мамаями-самураями и оселедцами-янычарами можно попробовать. Но без харакири вряд ли такой дзен пройдет. А харакири украинское книгоиздание сделало себе, когда отмежевалось от русскоязычной литературы.

Предварительно Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» был запланирован на 20-24 мая 2020 года. Темой фестиваля была выбрана «Оптимисты-скептики», ее куратором стал литературовед Ростислав Семкив. Кроме него, в кураторскую команду вошли писатель Сергей Жадан, литературные менеджеры Оксана Хмелевская, Таня Родионова, Юлия Козловец и Оксана Щур, музыковед Любовь Морозова, арт-менеджер Ольга Жук, писатель и радиопродюсер Ирина Славинская, куратор современного искусства Соломия Савчук.

Самоизоляция интеллектуала по-украински: книга о Донбассе и ни о чём одновременно © Назар Салабан

Можно было бы посоветовать праздношатающейся публике страны победившего безвиза посмотреть кино, например, в Каннах. Но тамошний фестиваль, который уже переносили с мая на июнь, решили не проводить в этом году вообще — это сказал президент этого форума Пьер Лескур. А сэкономить на авиаперелетах и вместо этого посмотреть кино и послушать годную музыку дома тоже не получится: крупнейший фестиваль в Украине Atlas Weekend туда же, то есть перенесен на следующий год вместе с Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J и рэпером ASAP Rocky. Даже пива попить на Октоберфесте в этом году не выйдет по той же причине!

Остаётся любителям праздного и содержательного досуга дать один совет: работайте.

P. S. Есть и приятный побочный эффект от переноса Книжного Арсенала на год. По крайней мере, «президентская» площадка не будет сейчас открыто пиарить откровенных националистов всякого пошиба, предоставляя их издательствам типа «Зализный тато» («Железный папа») места в одном ряду с гуманистами, как это было в прошлом году.