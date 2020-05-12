Никаких изменений в политике декоммунизации, бьющей, в первую очередь, по памяти о героях Великой Отечественной, на Украине при Зеленском не произошло. Власть официально скорбит в «день примирения», а народ – празднует День Победы в Великой Отечественной войне

Впрочем, сам термин «Великая Отечественная» — по-прежнему под запретом, а за красный флаг, под которым и воевали наши отцы и деды, внукам теперь «светит» уголовное преследование.

Киев. 9 мая 2020 года: знатный подарок украинцам ко Дню Победы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Лазарев дважды поднял над своим домом красный советский флаг — сначала 1 мая (флаг был конфискован полицией), затем — в День Победы 9 мая. По его словам, такой подъём флага он готовил давно, но древка подходящего не было.

А в этом году решил — «всё, надо…».

Понятно, что сейчас Лазарев — под уголовным делом по статье о распространении советской символики. Хотя идеология у него — самая мирная. С ним связалась и поговорила правозащитница Оксана Челышева. В беседе с ней «красный диссидент» отметил, что понимает: наказание по действующему украинскому законодательству может быть серьёзным.

«Но если законы, придуманные людьми, противоречат законам совести и здравому смыслу, то, я считаю, надо руководствоваться последними», — сказал Лазарев.

Он пояснил, почему не мог поступить иначе: «С войны не вернулся Отец моей матери и два его брата. Вечная им память и Слава. Поэтому я не совсем понимаю, с кем я должен «примиряться» 8 мая.

Пусть вернут мне моих Дедов хотя бы на день. Хотя бы на час. Чтоб в глаза посмотреть, обнять…

День Победы — священный праздник. Дед по отцу прошел ВСЮ войну. ПЯТЬ боевых наград. И больше 30-ти сбитых фашистов на счету зенитной батареи, которой он командовал. Так, что поднимаю Красное знамя за Дедов своих Героев Победителей. Это я про 9-е мая…

День Победы в Одессе: одесситы против националистов © Скриншот из видео Украина.ру

Дмитрий Лазарев рассказал, что к акции поднятия флага он подготовился серьёзно — «нужной длины спиннинг купил», да и закон о декоммунизации тоже прочитал. В законе есть пункт о том, когда использование символики не запрещается — например, во время реконструкции исторических событий.

«Что такое реконструкция, четкого определения не существует. В моём понимании — я проводил РЕКОНСТРУКЦИЮ празднования 1 мая в кругу своей семьи на своей территории. Но антинародный режим относится очень негативно к Международному дню трудящихся. Видать не знают, что появился он под знамёнами анархистов в величайшей демократии вселенной. После расстрела рабочей демонстрации в Чикаго», — рассказал Лазарев правозащитнице.

По его словам, полицейские вели себя вполне прилично.

«К полиции претензий нет ну вообще ни каких. Ну, кроме того, что они приехали. Были корректны и печальны. Понятых искали долго…», — продолжил Дмитрий Лазарев.

По его словам, из всего села оказался «сознательным» только один активист и участник гражданской войны в Украине.

«Всё перепуталось в этой жизни, в наших умах и сердцах. Дед (этого человека — ред.) замечательный человек. Простой и добрый. Часть моего детства прошли в его телеге. Жил он по соседству и работал ездовым на птицефабрике», — сказал Лазарев, добавив, что даже сейчас он никогда не делит людей ни по идеологическому, ни по ментальному признаку.

Напомнил, что после войны село увеличилось почти вдвое: «Кровавый тиран Сталин в рамках операции «Висла» переселил на благословенные южные земли украинцев, даже не Западной Украины, а восточной Польши. Из-под Перемышля. Ничего плохого о них и сам не скажу и другим не позволю»…

Нацистские неучи. Что показал марш украинских националистов на День Победы в Одессе © скриншот видео Украина.ру

Считаю, если кто-либо искренне придерживается отличной от моей точки зрения, он достоин уважения. И с ним можно вести диалог. Не о чем говорить только с мерзавцами, для которых убеждения это бизнес», — подчеркнул Лазарев.

И продолжил: «Уж коль зашла речь о том, куда мы идём и что с нами будет. Могу сказать — надо договариваться. Порванную на куски и умытую кровью страну — нам потомки не простят…».

Рассказал о себе и о своих взглядах: «О себе — я байкер. Мотоциклист, проще говоря. Изьездил пол-Европы. От Франции до Азербайджана. У меня есть друзья и во Львове и в Донецке, и в Тернополе и в Ленинграде..

Для меня Россия — это место, где живут мои друзья, а не страна-агрессор. Донецк — это БайкБар «Палыча», а не гнездо сепаратистов. Во Львове со мной говорят на чистейшем русском и клянут гаранта с попэредником так, что уши заворачиваются.

Я не считаю выгодным обмен «Безвиза» с «Томосом» на гробы молодых парней, гибнущих за чьи-то ошибки и подлость. Иногда спрашивают знакомые из других стран, а есть ли «национализм» в Украине. Ну, если исходить из того, что любой националист должен заботиться о процветании и благополучии своего народа, должен беречь и кормить его… Исходя из этого могу утверждать — уже шестой год как никакого национализма нет».

Город-герой Одесса: сотни одесситов вышли на акцию «Бессмертный полк» © Скриншот из видео Украина.ру

По словам Лазарева, «есть вещи, которые, вроде, как и не материальны, но жить без них нельзя».

«Можно сделать вид, что не заметил, не понял, само пройдёт. А потом в какой-то момент понимаешь, что мир вокруг тебя изменился и для тебя в нём уже нет места, — отметил он. - Сначала изменились названия улиц. Потом начали меняться учебники истории. Потом начали обливать грязью твоих героев. Потом сказали, что твои деды и прадеды очень сильно ошибались и были неправы. Следующими будут их братские могилы и вместе с ними исчезнет весь твой мир и ты сам. С какого-то возраста спина уже плохо гнётся. И если склониться чуть ниже, то уже не сможешь посмотреть в глаза своим детям».

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