Напуганные ростом лженаучных слухов о коронавирусе, журналисты мировых СМИ бросились освещать данные всевозможных исследований вокруг пандемии. Оказалось, что больше трети работников успели полюбить карантин и не хотят возвращаться в офис, детей у пандемии не будет, а человеческая психика вошла в зону турбулентности

Ударим отбеливателем по пандемии

Французская газета Le Figaro публикует тревожную статью о росте лженаучных идей вокруг эпидемии коронавируса. Находится немало желающих предложить человечеству универсальную панацею от болезни. Тем более что ни врачи, ни международные экспертные сообщества пока ничего подобного предложить не могут.

Лавры целителей примеряют на себя не только люди невежественные и малообразованные, но и вполне авторитетные. Газета начинает свой список с Дональда Трампа: «Дональд Трамп советует делать "инъекции отбеливателя", один французский врач назначает прохладительный напиток Schweppes, президент Мадагаскара рекламирует растительное лекарственное средство на основе артемизии… Пандемия Covid-19 открыла ящик Пандоры с самыми безумными методами лечения», — пишет Le Figaro. Западные СМИ: Расовые противоречия в США и «научиться понимать, как действует смерть» © REUTERS, Eduardo Munoz

Болезнь еще настолько не изучена и симптомы ее пока настолько непредсказуемы, что неизвестность открывает огромный простор для фантазии. Понятно, что люди, излечившиеся от коронавируса, зачастую склонны приписывать свое исцеление любому продукту, который они принимали в это время, но не естественному течению болезни, считает профессор Фрэнсис Беренбаум, заведующий отделением ревматологии в больнице Сен-Антуан (Париж).

«Такие действия не обходятся без сопутствующего ущерба: по данным Associated Press, в Иране в период с февраля по апрель более 700 человек погибли после того, как употребили метанол, полагая, что он защитит их от вируса. В Индии скончался фармацевт, работавший в фитотерапевтической компании, а его начальник был госпитализирован после того, как они выпили мнимое лекарство против коронавируса собственного изготовления, представлявшее собой смесь оксида азота и нитрата натрия…» — рассказывает издание.

Недавно Всемирная организация здравоохранения даже составила список ложных лекарств против Covid, чтобы предостеречь широкую общественность. Впрочем, не факт, что к мнению организации, которая уже наделала ошибок в проведении эпидемиологических мероприятий, кто-то прислушается. Куда больше шансов у разнообразных сетевых «лидеров мнений».

«Недавно коронавирусом заинтересовался популярный французский блогер и лектор, специалист по сыроедению и голоданию Тьерри Касасновас, деятельность которого уже давно попала в поле зрения Межведомственной комиссии по бдительности и борьбе с сектантскими уклонами. "Если бы я был министром здравоохранения, то с коронавирусом все было бы решено очень быстро: холодные ванны и голодание для всех, с приемом небольшого количества морковного сока", — недавно заявил он, ратуя за голодание даже для детей. Опасный совет без какого-либо научного обоснования, которым может воспользоваться очень большая аудитория: с момента запуска его канала его многочисленные видеоролики были просмотрены более 89 млн раз», — пишет Le Figaro. Мировые СМИ: почему в Восточной Европе меньше смертей от коронавируса, чем в Западной © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Эксперты считают, что главным условием выхода из пандемического кризиса сейчас станет отчётливое научное понимание этой инфекции. Пока население не осознает спасительность дистанцирования, мы не сможем победить вирус.

Дома лучше

Газета Daily Mail публикует результаты исследований группы ученых из Университета Монреаля. Их данные позволяют утверждать, что удаленная работа не только не осложняет ведение бизнеса, но существенно повышает его производительность.

«Анализ основан на данных, полученных от более 1600 респондентов, заполнивших онлайн-анкету; 75% из них были женщины и 25% — мужчины. Примерно 85% респондентов — около 40 лет, 85% имеют высшее образование, и 70% работают в общественном и частично контролируемом государством секторах», — говорится в статье.

В результате исследования выяснилось, что треть опрошенных уверены, что работа на дому оказывается более продуктивной, чем в офисе. Дома куда проще контролировать время и распределять силы для решения задач. Многие из опрошенных подчеркнули, что их нагрузка существенно возросла, но даже это не мешает им легко и с удовольствием справляться с работой. Политики ведут мир к новой холодной войне. Западные СМИ о конфликте США и Китая © AP, Andy Wong, File

Кстати, миф о том, что по дому тоскуют только женщины, полностью развеян.

«И мужчины, и женщины говорят, что стали более продуктивными, — подчеркнула Таня Саба, соавтор исследования. — Неверно утверждать, что только женщины предпочитают удаленную работу, чтобы сбалансировать свою работу и семейную жизнь. Причины более сложные и разнообразные».

Главная черта, объединяющая успешных надомников, — возраст. Большинство из них были старше 40 лет и не были перегружены домашними заботами.

С другой стороны нашлись и те, кто в условиях карантина чувствовал себя изолированным и стали работать хуже. Обычно это люди, чьи функции заключаются в принятии решений и связаны с коллективным обсуждением.

В любом случае, когда пандемия закончится, 39% служащих не захотят возвращаться в офисы и предпочтут остаться дома.

У пандемии не будет детей

Daily Mail доводит до сведения читателей еще один научно доказанный факт — пандемия коронавируса не приведет, как ожидалось в начале, к повышению рождаемости.

«Из-за сохраняющейся неопределенности в связи с пандемией коронавируса люди, надеющиеся завести детей, откладывают свои мечты о родительстве. Как показал опрос общественного мнения, более трети людей (37%), которые надеялись завести ребенка, приостановили свои планы в связи с пандемией, — сообщает издание. — Исследование, которое возглавил Институт Флоренции, также выявило, что более 80% всех опрошенных, включая и тех, кто обдумывал вероятность появления детей, не планируют зачинать ребенка во время кризиса COVID-19».

Опрошено было 944 женщин и 538 мужчин в возрасте от 18 до 46 лет, которые состояли в стабильных гетеросексуальных отношениях по крайней мере в течение года. Исследование проводилось в течение третьей недели карантина в Италии.

Надо отметить, что никакого снижения либидо у населения не наблюдается. Правда, и повышения оного тоже нет. Число интимных актов близости осталось прежним. По словам ведущего автора исследования, доктора Элизабетты Мичелли, эксперта по ЭКО, на желание иметь ребенка влияет душевное благополучие.

"Воздействие карантина на восприятие населением своей стабильности вызывает тревогу, — заявила она. — В нашей выборке большинство участников дали значительно более высокие оценки своему душевному благополучию до пандемии, в то время как самые низкие оценки были отмечены в ответах, относящихся к периоду COVID-19». Советский маршал отказался носить маску: западные СМИ о России, нефти и Украине. Издалека и без любви © REUTERS, David W Cerny

«Мы стремились оценить, влияют ли связанные с пандемией проблемы и беспокойства на стремление стать родителями в парах, которые уже планировали завести ребенка, или стимулирует ли карантин появление такого желания. Основные причины, по которым люди не желали зачинать ребенка, включали беспокойство, связанное с будущими экономическими трудностями и влияние на беременность», — подчеркнула Мичелли.

Почти 60 % опрошенных указали на беспокойство по поводу экономических трудностей и любых последствий, которое заболевание может иметь для беременности. Из 1482 участников опроса 1214 — или 82% — не намеревались зачинать ребенка во время пандемии.

Однако заметен и обратный процесс. Мысль о бренности жизни заставила некоторых задуматься о будущем. 140 (11,5%) респондентов заявили, что карантин и длительное пребывание в изоляции породило в них желание стать родителями. Об этом говорили, в основном, женщины. Однако только 6 из этих 140 человек пытались забеременеть в этот период.

«Интересно, что, хотя почти половина людей указали на то, что в их работе нет перебоев и изменений в зарплатах, более 40% сообщили о тревожном сокращении ежемесячной прибыли, — сообщила доктор Мичелли. — Опасение неизбежной будущей экономической нестабильности заставило тех, кто стремился к беременности, отказаться от своего намерения в 58% случаев».

Впереди волна самоубийств

Известный французский психиатр и журналист Клеман Гийе выступила в издании Slate.fr с тревожной статьей о новой угрозе — на фоне пандемии нас ждет вспышка суицидальных настроений.

«Изоляция слишком жесткая, я больше не могу терпеть карантин, я этого не вынесу". Это слова одной из моих пациенток, которая на этой неделе обратилась в отделение неотложной помощи с мыслями о самоубийстве. И это не единственный случай. В конце марта, когда кризис стал распространяться в Германии, министр финансов федеральной земли Гессен покончил жизнь самоубийством. Он сказал, что "глубоко обеспокоен" экономическими последствиями кризиса в области здравоохранения. В начале апреля врач футбольного клуба в Реймсе покончил жизнь самоубийством, узнав, что у него положительный тест на коронавирус», — рассказывает Клеман Гийе. Западные СМИ: Кризис поможет изгоям вернуться в общество © REUTERS, Eduardo Munoz

Вокруг бродит смерть, и это уже не метафора. Как этот факт повлияет на наше психическое здоровье? Как ни странно, замечает эксперт, все зависит от типа кризиса, который мы переживаем.

«Некоторые кризисы снижают уровень самоубийств. Например, периоды войны в этом плане часто оказывают защитное воздействие на население в целом. Так, согласно одному исследованию, в течение 3 месяцев после 11 сентября уровень самоубийств в Нью-Йорке значительно снизился», — говорится в статье.

Исследования тех лет показывают, что к снижению уровня самоубийств привело повышение групповой сплоченности.

Однако совершенно непонятно, вызовет ли подобную социальную сплоченность текущая пандемия. История знает обратные примеры. Пандемия испанки в США в 1918-1919 годах привела к взрывному росту самоубийств. В 2003 году в Гонконге во время эпидемии атипичной пневмонии резко возросло число самоубийств среди пожилых людей. Причина — страх заразиться, стать обузой для семьи и особенно изоляция. Западные СМИ: Трамп как главная беда и 8 качеств для успеха в новом мире © REUTERS, Jonathan Ernst

Похоже, что именно она, изоляция, становится последним толчком для необратимого шага.

«Смертельные токсины одиночества и социальной изоляции повышают риск смертности, их воздействие сопоставимо с ожирением или курением, — предостерегает статья, опубликованная в журнале The Journal of Clinical Psychiatry. — По мнению учёных, изоляция оказывает прямое воздействие на мозг: "на биологическом уровне одиночество и социальная изоляция связаны с увеличением воспаления и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой активности, двух механизмов, вовлеченных в суицидальность". Функциональная МРТ даже позволяет конкретизировать то, что социальная изоляция приводит к изменению функционирования определенных областей мозга у лиц с суицидальными наклонностями. "Человек есть общественное животное", — говорил Аристотель. Нейровизуализация это доказывает».

Опыт предыдущих эпидемий говорит о том, что карантин обладает мощным разрушительным действием на психику. Журнал The Lancet уже отмечал усиление посттравматического стресса и депрессии, которое длится вплоть до 3 лет после эпидемии. Факторы, усиливающие негативные явления, очевидны: «длительность карантина (всегда меньшая, чем та, которую мы переживаем сейчас), страх заражения своих близких и себя самого, отсутствие ясности в информации, предоставленной властями, и признаки самого заболевания. Но также и экономическая нестабильность, которая сопровождает кризис», — пишет автор.

Психологическая нестабильность, вызванная пандемией, уже проявляет себя. Исследование психического здоровья бельгийцев после месяца карантина (опрошено 44 тысячи человек) указывает, что «тревожные (20%) и депрессивные (16%) расстройства значительно возросли по сравнению со значениями 2018 года (11% и 10%). Наиболее пострадавшими оказались женщины и молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Увеличивает риск тревоги и депрессивного расстройства прямое или косвенное столкновение с лицом с подозрением на болезнь или уже зараженным Covid-19. Существуют и защитные факторы, такие как присутствие близких людей и профессиональная деятельность. Тех, кто не смог продолжить свою деятельность, больше затронули депрессивные расстройства (22%), чем тех, кто продолжил работу (14%)», — сообщает издание.

Кстати, в зоне особой опасности находятся США. И даже не потому, что эпидемия там зверствует особенно сильно. Причина в том, что с начала весны 2020 года в Штатах наблюдается взрывной рост продаж огнестрельного оружия. В минувшем марте американцы купили оружия на 85% больше, чем в марте 2019 года.

«Это самые большие продажи оружия, когда-либо регистрировавшиеся в Соединенных Штатах», — подчёркивается в статье, опубликованной в журнале The Annals of Internal Medecine. Между тем наличие оружия в доме может в десять раз увеличить вероятность самоубийства. Такой риск распространяется на всех членов семьи.

Клеман Гийе приходит к выводу, что человеческая психика сейчас испытывает невиданные перегрузки. Закончится карантин, но депрессивные явления никуда не исчезнут. За пандемией может последовать волна самоубийств. Будьте внимательны друг к другу.