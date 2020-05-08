Как ни цинично звучит, но пандемия коронавируса дала мировым политикам шанс ударить по оппонентам: как внутри своих стран, так и за их пределами. Не стал исключением президент США Дональд Трамп, который обозначил "виновных" во вспышке заболевания. Однако досталось и самому Трампу

В главных претензиях оппонентов к президенту США разбиралась Украина.ру.

Экономика

Об отмене ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, Трамп заговорил уже в конце марта. Тогда он предложил начать возвращение к прежней жизни после Пасхи (12 апреля) и призвал как можно более количество соотечественников вернуться на рабочие места.

«Респираторная вирусная инфекция может унести жизни определённого числа людей, но вы потеряете больше людей, ввергнув страну в масштабную рецессию или депрессию. Будут тысячи самоубийств, будет нестабильность. Так (остановив частный сектор. — Ред.) можно разрушить страну, закрывая её. Три недели назад у нас была лучшая экономика в истории нашей страны, потом вдруг нам пришлось её закрыть. И мы должны платить людям за то, чтобы они не ходили на работу. У нас такого никогда не было. Обычно мы платим людям за то, чтобы они ходили на работу», — заявил президент. Александр Ходаковский: После коронакризиса выживут те, кто готовился © предоставлено Александром Ходаковским

5 мая, во время посещения фабрики по производству медицинских масок в Финиксе (кстати, сам он был без маски, только в защитных очках), Трамп подтвердил, что намерен запустить экономику, несмотря на эпидемию. Как напоминает агентство Bloomberg, эксперты в области здравоохранения неоднократно предупреждали о возможной второй волне инфекции в случае, если ограничения снимут слишком рано, а это впоследствии может привести к очередному закрытию экономики и ещё большему экономическому ущербу. Однако Трамп признал, что экономический ущерб США уже достиг такого масштаба, при котором длительный карантин становится невозможным, выразив сожаление в связи с тем, что рецессия уже оставила без работы свыше 30 млн человек.

Торговый дефицит достиг самого большого разрыва за 11 лет. По данным Бюро переписи населения США и Бюро экономического анализа США, в марте экспортная торговля упала на $20 млрд, или на 10% (до $187,7 млрд), импорт — на $15,4 млрд, или более чем на 6% (до $232,2 млрд), объём транспортных услуг (крупного экспорта, включающего морские, воздушные, почтовые, автомобильные перевозки, техническое обслуживание и ремонт) — на $2,6 млрд, импорт туристических услуг — на $10,7 млрд.

При этом Трамп признаёт, что после отмены ограничений возможен рост количества умерших от коронавируса: «Пострадают ли некоторые люди? Да. Пострадают ли некоторые люди сильно? Да. Но нам нужно открывать страну, и поскорее».

В интервью ABC News он продолжил эту тему. По словам президента, открытие экономики определённо вызовет проблемы, во всяком случае до разработки вакцины. Трампу, конечно, не позавидуеш:, он находится в очень сложной ситуации, и решение о закрытии экономики, как он заявил, было самым сложным в его жизни.

«Результат всего этого может быть очень жёстким, личных трагедий будет очень много, и здесь вопрос баланса: можно предотвратить какое-то количество смертей, а потом всю нацию превратить в нищих в один момент», — подчеркнул в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Если американские власти допустят критический провал экономических показателей, то у них просто-напросто не будет средств для выполнения своих социальных обязательств, в том числе по выплате пособий безработным, которых за последние пару месяцев стало гораздо больше.

Социальные вопросы

В интервью CNN в конце апреля председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси, чья ненависть к президенту усилилась за время процедуры импичмента, обвинила Трампа в неэффективной борьбе с коронавирусом. Она напомнила, что решение американского президента о закрытии границы с Китаем считали великим, хотя оттуда всё равно прибывали десятки тысяч людей.

«Это был далеко не самый великий момент… Если вы закрываете дверь, то закройте ее полностью», — говорила она.

Однако стоит отметить, что сдерживанию коронавируса способствовало именно принятое в начале февраля решение Трампа приостановить транспортное сообщение с Китаем для всех, кроме возвращающихся американских граждан, но после приезда они должны были сдать анализы и соблюдать двухнедельный карантин. К слову, Всемирная организация здравоохранения была категорически против этой меры, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус утверждал, что грамотные действия китайских властей позволили замедлить темпы распространение коронавируса в мире, и призывал не вводить ограничения в отношении Пекина. Затулин: борьба с коронавирусом приносит больше жертв, чем сам коронавирус © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было её катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. Они очень сильно противились тому, что мы сделали. Если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчётное количество жизней было бы спасено. Другие страны и регионы последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру», — сказал Трамп на брифинге 14 апреля.

Здравоохранение

Ещё на начальной стадии эпидемии медработники Нью-Йорка, самого пострадавшего штата страны, раскритиковали власти за отсутствие средств защиты. Спасаться им приходилось подручными предметами, например обычными пластиковыми пакетами, а что ещё ужаснее — носить одну маску несколько дней, хотя менять ещё нужно каждые 2 часа.

В интервью американским каналам они указывали на экипировку китайских коллег, которые работали в специальных костюмах, респираторах и очках.

6 мая на встрече с Трампом в Белом доме глава Американской ассоциации медсестёр София Томас сказала, что ситуация с обеспечением средствами индивидуальной защиты по-прежнему нестабильна, но медики справляются, адаптируясь к новым условиям, чтобы помочь пациентам. На эту фразу президент возразил: «Может быть, она нестабильна для вас, но не для многих других людей, с которыми я разговаривал. Я слышал совершенно другую информацию — что сейчас в больницах полно защитных костюмов. А ведь сначала у нас не было ничего, пустые полки».

Как бы то ни было, статистика неумолима: США занимают первую строчку в мире и по количеству заболевших, и по количеству умерших от COVID-19 (обгоняя по числу летальных исходов идущую второй Великобританию более чем в 2,5 раза).

Госуправление

5 мая газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Администрации президента США сообщила, что в скором времени прекратит работу группа при Белом доме по борьбе с распространением коронавируса, которую возглавляет вице-президент страны Майкл Пенс. Причём официального объявления на эту тему может и не прозвучать, просто деятельность группы будет постепенно сокращаться.

На брифинге Пенс подтвердил эту информацию, назвав дату ориентировочную дату — День поминовения (посвящён американским военным, погибшим при исполнении обязанностей), то есть последний понедельник мая, 25-го числа.

Американские СМИ сразу обрушились с критикой на Трампа. Телеканал CNN, заклятый враг президента, в статье предупредил, что это решение может стать его главной ошибкой. Автор статьи Питер Бергер уверен, что сейчас ни в коем случае нельзя отказываться от консультаций научного сообщества, а роспуск рабочей группы свидетельствует о том, что президент недостаточно серьёзно относится к угрозам, которые несёт COVID-19, а ведь сам Белый дом спрогнозировал по 3000 смертей ежедневно в июне, что сопоставимо с количеством жертв теракта 11 сентября.

Газета Los Angeles Times уверена, что таким образом Трамп пытается снять с себя ответственность перед выборами: если пандемию остановить удастся, то он припишет эту заслугу себе, а если нет, то переложит вину на чиновников. В частности на губернаторов штатов.

Президент незамедлительно ответил на все обвинения в Twitter: «Рабочая группа по борьбе с коронавирусом, возглавляемая вице-президентом Майклом Пенсом, проделала фантастическую работу. В связи с этим успехом рабочая группа в течение неопределённого времени будет продолжать работу, сосредоточившись на безопасности и открытии нашей страны снова. В зависимости от обстоятельств мы можем добавить или исключить из неё некоторых людей. Рабочая группа также будет сосредоточена на вакцинах и лечении». Межуев: в истории с коронавирусом Трамп напоминает Ельцина после 1991 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Нэнси Пелоси в пресс-релизе, опубликованном на её сайте 14 апреля, обвинила Трампа в принятии недостаточных мер для предотвращения распространения заболеваемости, хотя об опасности инфекции его предупреждали ещё в январе. В начале апреля газета The New York Times сообщила, что глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в конце января в служебной записке написал, что «вирус может обойтись США в триллионы долларов, миллионы американцев будут подвергнуты риску заболевания или смерти, не следует упускать из виду риск возникновения пандемии при наименее благоприятном развитии событий».

Но президент, как отмечает автор статьи, «преуменьшал опасность для США, а позже он заявлял, что никто не мог предсказать столь разрушительных последствий; на следующий день Трамп одобрил ограничения на поездки из Китая, однако он начал предпринимать более активные меры для предотвращения распространения вируса только через несколько недель».

Более того, о риске пандемии (не COVID-19, а вообще) и проблемах, с которыми в таком случае столкнётся страна, команду Трампа предупреждала команда его предшественника Барака Обамы предупреждала в период передачи власти в январе 2017 года. Однако он не прислушался и, к тому же, распустил в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме и в Министерстве национальной безопасности координационные центры для отслеживания эпидемических угроз и реагирования на них, которые учредила предыдущая администрация после эпидемии лихорадки Эбола.

Президентские выборы

Как сообщил 24 апреля телеканал CNN, бывший вице-президент США Джо Байден сказал своим спонсорам и сборщикам средств для избирательной кампании: «Попомните моё слово. Он (Трамп. — Ред.) попытается оттянуть выборы каким-нибудь образом, придумает какое-то объяснение, почему их нельзя проводить».

Ранее из-за эпидемии многие штаты отложили праймериз, а Демократическая партия перенесла на более поздний срок общенациональный срок, на котором официально объявит своего кандидата (не секрет, что это Байден). Однако с президентскими выборами не всё так просто: дата их проведения закреплена в Конституции — первый вторник ноября после первого понедельника ноября високосного года, в 2020 году это 3 ноября.

В комментарии CNN, отвечая на вопрос, возможен ли перенос голосования, профессор права Калифорнийского университета в Ирвайне Рик Хассен заявил: «Юридически нет. Конституция наделяет Конгресс правом назначать день выборов, поэтому необходимо, чтобы действующий Конгресс изменил дату выборов на законных основаниях».

В американской истории не было ни одного случая, когда президентские выборы проходили не в назначенный срок, даже во времена гражданской и Второй мировой войн. Так что ожидать, что в этом году случится прецедент, не стоит. Тогда встаёт вопрос: как граждане будут голосовать, если к ноябрю эпидемиологическая ситуация не улучшится? Традиционно на избирательных участках — велик риск заражения, по почте — на первичных выборах демократы были категорически против, опасаясь подтасовок, Трамп неоднократно повторял республиканцам, что для их партии такой вариант невыгоден.

Кроме того, в начале апреля звучали мнения, что Трамп пытается заручиться поддержкой «колеблющихся» штатов, за счёт обеспечения их аппаратами искусственной вентиляции лёгких в период пандемии. Тогда на брифинге губернатор Нью-Йорка, ставшего эпицентром заболевания в стране, Энтони Куомо обратился к федеральным властям с просьбой помочь в укомплектации больниц, потому что у штата нет 30 тысяч аппаратов. Именно столько, по его словам, понадобится в пик госпитализаций.

Вскоре Трамп в эфире Fox News уличил губернаторов в том, что они не предпринимают больше усилий для приобретения аппаратов ИВЛ самостоятельно.

«Есть ощущение, что многие из этих цифр, которые называются в некоторых регионах, на самом деле завышены. Я не верю, что вам надо 40 тысяч или 30 тысяч аппаратов ИВЛ», — добавил он. Олейник: В предвыборной борьбе и Байден, и Трамп обратят взоры к Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Хотя с оценкой Куомо о количестве аппаратов согласился глава Национального института инфекционных болезней Энтони Фаучи.

На призывы отправить в Нью-Йорк аппараты ИВЛ из стратегического национального запаса США, в котором, по некоторым данным, было около 8 тысяч таковых, советник президента, а по совместительству его зять Джаред Кушнер, вошедший в состав рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, ответил: «Идея о федеральном запасе заключается в том, что это должен быть наш запас, это не должен быть запас штата, который они могут использовать».

На следующий день Трамп подтвердил, что этот запас используется для федерального правительства, а оно у Штатов очень большое. Однако вскоре на сайте правительства изменилось описание функции стратегического национального запаса: «его роль состоит в том, чтобы дополнять запасы на уровне штатов и местном уровне во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения».

Противники Трампа считают, что таким образом администрация обеспечила себе возможность отправки аппаратов в штаты, где количество сторонников демократов и республиканцев равное, и от их голосов может зависеть исход президентских выборов. А на традиционно «демократические» штаты, в том числе Нью-Йорк, не хотят тратить ни время, ни деньги.

В настоящий момент число заболевших коронавирусом в Нью-Йорке сократилось на 38%, зато всплеск зафиксирован в «демократической» Миннесоте — на 155% и колеблющейся Небраске (где Трамп победил на выборах 2016 года) — на 57%.

Дезинформация Корейба: США хотят сделать с Китаем то, что они сделали с Японией в 1945-м © из архива Якуба Корейбы

Пытаясь снять с себя вину за большое число заразившихся и умерших, экономические потери и репутационный ущерб США, Трамп назначил виновным Китай. Он регулярно напоминает, что вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане, и утверждает, что если бы Пекин предпринял все необходимые меры вовремя и сразу уведомил мировое сообщество о возникновении болезни, о возможности её передачи от человека к человеку и реальных темпах распространения эпидемии, то новый тип коронавируса можно было бы локализовать и не выпустить за пределы страны.

Например, 3 мая в эфире телеканала Fox News Трамп заявил: «Вирус пришёл из Китая. Его должны были сразу остановить. Они предпочли этого не делать, или что-то произошло. Дело либо в некомпетентности, либо <…> По какой-то причине они этого не сделали. Нам придётся выяснить, какой была эта причина. Мы хотели присоединиться к борьбе с коронавирусом на очень раннем этапе, а они не хотели, чтобы мы это делали. Я лично думаю, что они совершили чудовищную ошибку и не хотели в этом признаваться».

На подобные обвинения китайские дипломаты раз за разом отвечают, что Белый дом перекладывает на Пекин ответственность за собственные ошибки, и призывает не политизировать тему коронавируса, а уделить внимание борьбе с ним и тем самым предотвратить новые жертвы. А государственное агентство Xinhua всю абсурдность заявлений американской администрации изобразило в короткометражном мультфильме.

Достоверность утверждений американской стороны о наличии у неё неопровержимых доказательств вины Пекина в распространении коронавируса по всему миру, впрочем, опровергает не только сам Китай, но и западные союзники Вашингтона.

2 мая газета Daily Telegraph сообщила со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), что Китай якобы намеренно уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы учёным, разрабатывающим вакцину. Однако вскоре источник издания The Guardian в австралийской разведке заявил, что такую информацию альянс «Пять глаз» не предоставлял, она могла поступить от США.

«По моим ощущениям, это был способ выстроить контрпропаганду и оказать давление на Китай», — сказал собеседник издания.

Кроме того, британские власти также подтвердили, что доклад не основывался на секретной информации разведки королевства.