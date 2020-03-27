В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий объяснил, как после эпидемии изменится мир в целом и США в частности

Эпидемиологическая ситуация в США резко ухудшилась, страна вышла на первое место в мире по количеству заболевших COVID-19 (85 749 подтверждённых случаев, смертей 1304, выздоровевших 1868), хотя Белый дом пытается убедить, что всё не так плохо. На брифинге координатор администрации президента США по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс заявила, что прогнозы по темпам распространения эпидемии в мире не соответствуют действительности, в частности, не подтвердились ни в Китае, ни в Италии, ни в Южной Корее, поэтому американские власти могут пересмотреть существующие прогнозы относительно развития ситуации в сторону понижения числа потенциальных случаев заражения и смертей. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

О том, что на самом деле происходит в Соединённых Штатах и что происходит с Соединёнными Штатами в условиях пандемии, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

- Дмитрий, США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. Почему страна не может сдержать распространение эпидемии?

— Я не думаю, что они не могут справиться с распространением коронавируса. Чем ситуация в Америке отличается от российской и китайской: 50 штатов, в каждом по одному, два или три международных аэропорта, туда летали отовсюду, особенно в аэропортах на побережьях, летали туристы из самых разных, как бы у нас сейчас сказали, неблагополучных стран. Когда проявился первый случай, причём сразу вслед за ним последовали сложности с домами престарелых в штате Вашингтон, Америку закрыли для китайцев. США — одна из самых посещаемых стран, если россияне летают в три аэропорта, но в основном в Нью-Йорк, то все остальные летают в самые разные аэропорты, поэтому инфекция распространялась по США достаточно быстро.

В Штатах статистика по смертности хуже, чем в Германии, но ненамного. Сейчас считается, что один из лучших индексов того, как страна справляется с коронавирусом, — это количество смертей на 1 млн жителей, конечно, если, во-первых, смерти есть, а во-вторых, если заражение действительно серьёзно продвинулось. Россия очень вовремя закрылась от Китая, по-моему, на пару дней раньше, чем США, и южная граница, и с туристами, прилетающими самолётами. Надо ещё понимать, что в России ситуация вот какая: то, что служило не очень удобным фактором в своё время, а именно то, что все летали через Москву, за исключением чартерных рейсов в Турцию, например, и удалось очень быстро все международные рейсы свести в Шереметьево, построить там санитарный кордон. У Москвы достаточно средств, в том числе цифровых, для отслеживания всех прибывших в Москву иностранными рейсами, а они и стали главным фактором распространения инфекции. В США, конечно, такого не было, но до тех пор пока не перекрыли авиасообщение с большинством стран. Понятно, что коронавирус получил достаточно большое распространение.

Данные на сегодняшний день в Штатах составляют 4 умерших на 1 млн населения, а всего смертей 1304 человека. Это одна из самых посещаемых стран, понятно, что туда навезли много заразы, аэропортов много, точек соединения много, это центр западного капитализма, несмотря на то что отделён двумя океанами. Я хотел бы обратить внимание на то, как справлялись другие государства. Например, Германия очень хорошо выглядит с точки зрения смертности — 3,5 человека на 1 млн жителей при населении в 83,2 млн человек. На Западе это одна из лучших стран с точки зрения медицины, у них неплохо и с уходом за пациентами, и с оснащённостью оборудованием, и с грамотностью врачей, и есть хоть что-то наподобие протоколов реагирования на случай заражения. Так вот у них 47 278 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, то есть вдвое меньше, чем в США, где население гораздо больше (328,9 млн человек). Экономика важнее. Трамп готов перечеркнуть усилия всего мира по борьбе с коронавирусом © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

США, конечно, пали жертвой своей глобальности, во-вторых, наличие воздушных гаваней во всех штатах, наконец, не надо упускать из вида такую важную вещь, что среди американских граждан есть военные. По количеству заражённых лидирует флот, что тоже понятно, поскольку флот присутствует во всех точках Земного шара. Совсем недавно была информация, что на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились несколько десятков членов команды, а всего на борту более 5 тысяч человек, сейчас собираются его полностью выгружать, всех разделять, сажать на карантин. Помимо флота, есть военнослужащие США по разным точкам мира, американских военных баз просто немерено, и это тоже фактор. Кроме всего прочего давайте не будем забывать, что главное развлечение американских пенсионеров — поездки в круиз, а круизные лайнеры оказались рассадником коронавируса. Ситуация очень тяжёлая, много американских граждан эвакуировали оттуда.

Я бы хотел сделать маленькое замечание по поводу китайских цифр. При всём моём уважении к китайским братьям ни разу не верю ничему, что они говорят. Сейчас для Пекина очень важно показать, что они полностью победили коронавирус, поэтому теперь они главная надежда человечества. Они об этом рассказывают всем людям, кому привозят свою помощь или продают компоненты и товары. Вся информация о коронавирусе сейчас исключительно идеологическая. У меня есть ощущение, что они в какой-то момент перестали считать умерших. Видимо, у них есть внутренняя оценка, какие места удалось перекрыть, город Ухань перекопали по периметру, а когда его открыли, даже Си Цзиньпина привезли. Тем не менее, в Китае каждый день умирают люди, только за последние сутки, по официальной информации, 5 человек, а сколько в отдалённых провинциях, до которых то ли добрался коронавирус, то ли нет, никто не знает.

Почему никто не знает? Не имеет сейчас права Китай говорить, что он является главным лечением от коронавируса. Китай из-за своей бюрократической безалаберности заразил весь мир этой заразой. И сейчас они главные спасители, серьёзно? Более того, они строили дорогостоящую систему после прошлого вируса. В апреле 2019 года руководитель китайского центра по контролю за заболеваниям заявил: «Китай больше никогда не станет очагом распространения такого рода глобальных инфекций». Прошёл год, и Китай опять им стал. Ясно, что сначала они попытались скрыть, потом, возможно, на местах кто-то испугался, потом, может быть, эта система раннего оповещения, которую отчитались, что построили, то ли плохая оказалась, то ли на местах люди боялись, то ли бюрократическая цепочка была сильно забюрокрачена. Иными словами, китайская бюрократия сработала очень плохо, а как только бюрократия работает плохо, как только нет очень быстрого технологичного реагирования, а в Китае его не было первые полтора месяца эпидемии COVID-19, оно появилось, когда ситуация стала авральной, и всегда в такой ситуации бюрократическая машина реагирует одним способом — нет, не подтверждено, это всё неправда. Вся эта ситуация жутко бьёт по имиджу Китая, и он пытается выправить положение. Он подтвердил репутацию закрытой страны, в том смысле, что смотришь внутрь Китая, и он не очень транспарентный, не видно, что там происходит. Зато чем больше китайцев ездят по свету, тем больше опасность, потому что система здравоохранения, как они говорят, в самой спасительной стране мира не очень работает.

Вернёмся к Соединённым Штатам. Между США и Китаем, несомненно, будет продолжаться информационная война по последствиям коронавируса, попытаются повесить друг на друга в посткоронавирусный период, кто из них лучше представил модель для мира, кто вышел хорошим, кто плохим, кто здесь главный, они будут спорить, в том числе на базе этой эпидемии. Учитывая внутреннее напряжение политической борьбы в США, которая и не останавливалась, несмотря на перенос праймериз, по крайней мере, тактическим союзником Китая выступает вся либеральная пресса на внутреннем информационном рынке США.

- На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в США, нерешительных действий и нелогичных заявлений о необходимости граждан вернуться на рабочие места и об отмене ограничений к Пасхе (12 апреля) рейтинг Трампа достиг исторического максимума — 47,1%. Правда, недовольных работой президента всё же больше — 49,6%.

— Раньше всё отменить — тоже решительное действие. На самом деле все решительные действия были предприняты. Напомню, что, когда Трамп закрыл авиасообщение с Китаем и некоторыми другими азиатскими странами, его называли расистом и ксенофобом и сказали, что так нельзя, так с вирусом не борются. Когда спросили у Берни Сандерса, будет ли он закрывать границу с Мексикой, если бы там была эпидемия, тот сказал нет. С самого начала действия шли по протоколу центра по контролю заболеваний, они в достаточной степени жёсткие, другое дело, что на первом этапе допустили, на мой взгляд, очень серьёзный дефицит наборов для тестирования. Эта проблема была у всех стран, и Америка не стала исключением. Не были готовы к такому объёму тестирования, которое могло понадобиться, сейчас более-менее все страны справились. В штатах, где началась эпидемия, в той или иной степени ввели режим закрытости, сидят по домам гораздо более строго, чем Москва. Я не вижу, какие меры ещё можно было предпринять.

По поводу заявлений об отмене ограничений к Пасхе. За прошедшую неделю 3,3 млн американцев обратились на биржу труда, это не значит, что все они потеряли работу, они, может быть, думают, что вот сейчас всё закончится, ещё неделю их ресторанчик будет закрыт, и они останутся без источников дохода. Эти 3,3 млн потенциальных безработных могут превратиться в 7, 10, 12, 15 млн через месяц-полтора, это очевидно. Трамп пытается убедить, что лекарством можно нанести больший вред для людей, чем сама болезнь. Когда была Великая депрессия в США, люди тоже много от чего умирали, видимо, и из-за сезонного гриппа, и из-за голода. Межуев: в истории с коронавирусом Трамп напоминает Ельцина после 1991 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В стране был самый длительный период роста количества занятых, и этот период резко заканчивается, понятно, что на боку лежит многие отрасли: только ресторанная индустрия, где работают 16 млн человек без учёта поставщиков, даёт $1 трлн ВВП, авиалинии, закрыты основные линии производства всех автомобильных заводов по согласованию с профсоюзами, авиасборочные предприятия встали.

Результат всего этого может быть очень жёстким, личных трагедий будет очень много, и здесь вопрос баланса: можно предотвратить какое-то количество смертей, а потом всю нацию превратить в нищих в один момент. Не надо ещё забывать такой момент: в России народ живёт менее богато, чем в Америке, но если спросить у любого человека, есть ли у него хоть какие-то сбережения, думаю, у 2/3 какая-то заначка есть, среди американцев в 2017 году, когда Трамп стал президентом, провели опрос, у кого из них есть $700 на непредвиденные расходы, 70% ответили, что у них таких денег нет. Не говоря о том, что все покупки, которые американцы делали в супермаркетах, скупали туалетную бумагу и всё прочее, сделаны по кредитным, а не дебетовым картам. Уровень закредитованности таков, что если оставить человека без работы на месяц-два, это значит разорить его полностью, несмотря на все послабления, которые решено сделать для ипотечников и других.

Когда в России говорят, есть проблема закредитованности населения, конечно, она есть, но это ничто по сравнению с тем, как в долг живёт благополучная Америка. Конечно, Трампу как политическому лидеру приходится думать о том, чтобы соблюсти баланс между эпидемической опасностью и опасностью полного экономического обвала, а во втором случае много чего перестаёт работать, в том числе медицина. Он же не говорит, что сейчас всё откроет. По всей видимости, все предосторожности, которые будет рекомендовать оперативный штаб при Белом доме, будут соблюдаться. То, что противники президента будут выступать за карантин, тоже понятно, потому что чем дольше карантин, тем больше падение экономики, значит, к ноябрю, когда должны пройти президентские выборы, будет хуже с экономикой. Кто был президентомв этот момент? Трамп. Вот он и виноват. Самая главная дискуссия в Соединённых Штатах сейчас, в каком порядке и когда начать, как говорит Трамп, приоткрывать экономику. Очевидный факт, что опыт американцев будет очень полезен остальным странам.

- Всё чаще звучит тезис, что после эпидемии коронавируса мир уже не будет прежним. Как изменятся США, какие уроки они вынесут?

— Мы говорим, что Китай всех перезаражал коронавирусом, но всё-таки весь мир перезаражала глобализация. Более того, в жутких проблемах, которые возникли в различных цепях снабжения, в том числе с медицинским оборудованием, в Европе, Америке виновато мировое разделение труда. Глобальное начальство говорило, что строит прекрасную экономику, прекрасный мир, где все чётко, слаженно работают. Коронавирус приводит к тому, что все цепочки снабжения поломались, стоило в Китае закрыться секторам экономики, всё снабжение на Западе легло набок в полном составе, причём, когда начались споры между США и Китаем, некоторые китайские товарищи сказали: слушайте, мы тогда вам поставлять медицинское оборудование не будем. Выяснилось, что 80% компонентов действительно производится в Китае. На мой взгляд, вирус приговорил международное разделение труда, а США из конечного рынка потребления всех продуктов, из страны, которая постоянно безнаказанно занимает деньги, превратится в страну, которая попытается решить проблему с самообеспечением хотя бы в западном полушарии. Это такой сантимент, такое чувство, которое будет сложно перебить.

Трамп, разумеется, будет приводить довод, что призывал возвращать всё производство в Америку, а его оппоненты будут приводить довод, что так нехорошо, посмотрите на Италию, мы бросили Запад, всех наших союзников дожали Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Спор ещё будет, но общее чувство у американцев, что два океана их защищают, немного сейчас подорвано из-за того, что вирус завезли через аэропорты. Говорят, что России повезло, да, повезло, но это везение быстро удалось технологически обработать, сведя все рейсы в один терминал одного аэропорта, и взять ситуацию под контроль, несмотря на то количество граждан, которые продолжали летать и в Италию, и в Швейцарию. Кстати говоря, эти товарищи, которые летали, это представители глобального человечества, для которых дом — весь мир, как они говорят. И этим людям тоже будет приговор, их не расстреляют, конечно, они просто перестанут быть хозяевами и прекратят поездки.