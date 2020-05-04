Анонимные телеграм-каналы передают интересные новости о том, что настоящий рейтинг «Слуги народа» упал до 25%. Но телеграм-каналы преследуют свои цели. Они играют в интересах главы Офиса президента Ермака, который пытается занять место ключевого идеолога власти Зеленского. Для этого надо показать, что предыдущая линия была неправильной

Собственно говоря, мы тоже не считаем линию президента Зеленского правильной, но, как показывают результаты социологических исследований, избиратели с нами не согласны. Во всяком случае об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии 17-25 апреля. Всего методом телефонного интервью при помощи компьютера опрошено 4024 человека.

Карантин на Украине. Социология © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В случае проведения президентских выборов результаты были бы такие (% от числа активных избирателей — т.е. намеревающихся принять участие в голосовании и определившихся с выбором; в скобках — результаты предыдущего исследования, проведённого КМИС в феврале):

Владимир Зеленский — 43% (44%);

Пётр Порошенко — 15% (12%);

Юрий Бойко — 12% (13%);

Юлия Тимошенко — 10% (7%);

Игорь Смешко — 6% (5%).

Легко заметить, что ситуация с коронавирусом не повлияла на рейтинги ведущих политиков никак. Хотя логично было бы предположить какие-то смещения в зависимости от отношения граждан к карантину. Но — нет.

Статистически значимо выросли рейтинги Порошенко и Тимошенко, что может быть объяснено их позицией по вопросу о рынке земли. А может, и нет, если учесть, что на рейтингах Зеленского и Бойко этот же фактор никак не отразился.

Несколько иная, хотя и схожая, ситуация с рейтингами политических партий.

«Слуга народа» — 33% (39%);

«Оппозиционная платформа» — 16% (16%);

«Европейская солидарность» — 15% (11%);

«Батькивщина» — 12% (9%).

В первую очередь обращает на себя внимание падение поддержки парии «Слуга народа». Тут, скорее всего, работает схема, согласно которой царь хороший, а бояре не то чтобы совсем уж плохие (тогда бы падение рейтинга было бы большим), но такие — плохенькие.

Соломон Манн: Зеленский с помощью Саакашвили спасает свои падающие рейтинги © Facebook, Solomon Mann

Сама по себе ситуация, когда эпидемия и карантин, определяющие украинскую общественную и политическую жизнь, практически никак не отражаются на рейтингах политиков и политических сил, представляется странной. Однако публикуемые данные исследований относительно оценок действий властей в условиях эпидемии показывают, что население как раз скорее положительно относится к действиям властей. Потому, при всех экономических сложностях, доверие к центральной власти и не падает.

Интересно и то, что принятие закона о земле не вызвало совсем уж резкой реакции общества, несмотря на то что оно, преимущественно, к открытию рынка земли относится отрицательно. Вероятно, если бы не тема эпидемии, вытесняющая из информационного пространство все другие темы, и если бы не карантин, исключавший (но уже не исключающий полностью) любые массовые акции, то реакция общества была бы более болезненной.