Собственно говоря, мы тоже не считаем линию президента Зеленского правильной, но, как показывают результаты социологических исследований, избиратели с нами не согласны. Во всяком случае об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии 17-25 апреля. Всего методом телефонного интервью при помощи компьютера опрошено 4024 человека.
В ходе исследования были спрогнозированы результаты президентских и парламентских выборов, как если бы они прошли сейчас. Разумеется, никаких выборов сейчас нет и в обозримой перспективе не предвидится (хотя правительство готовится к поэтапному снятию карантина, перспективы проведения очередных местных выборов осенью весьма неопределённые), но такие цифры дают представление о текущей поддержке политиков и партий.
В случае проведения президентских выборов результаты были бы такие (% от числа активных избирателей — т.е. намеревающихся принять участие в голосовании и определившихся с выбором; в скобках — результаты предыдущего исследования, проведённого КМИС в феврале):
Владимир Зеленский — 43% (44%);
Пётр Порошенко — 15% (12%);
Юрий Бойко — 12% (13%);
Юлия Тимошенко — 10% (7%);
Игорь Смешко — 6% (5%).
Легко заметить, что ситуация с коронавирусом не повлияла на рейтинги ведущих политиков никак. Хотя логично было бы предположить какие-то смещения в зависимости от отношения граждан к карантину. Но — нет.
Статистически значимо выросли рейтинги Порошенко и Тимошенко, что может быть объяснено их позицией по вопросу о рынке земли. А может, и нет, если учесть, что на рейтингах Зеленского и Бойко этот же фактор никак не отразился.
Несколько иная, хотя и схожая, ситуация с рейтингами политических партий.
«Слуга народа» — 33% (39%);
«Оппозиционная платформа» — 16% (16%);
«Европейская солидарность» — 15% (11%);
«Батькивщина» — 12% (9%).
В первую очередь обращает на себя внимание падение поддержки парии «Слуга народа». Тут, скорее всего, работает схема, согласно которой царь хороший, а бояре не то чтобы совсем уж плохие (тогда бы падение рейтинга было бы большим), но такие — плохенькие.
Также заметен статистически значимый рост рейтингов ЕС и «Батькивщины». Учитывая падения рейтинга СН, всё же можно с определённой уверенностью полагать, что дело — в позиции по поводу земли. Порошенко и Тимошенко возвращают себе потерянных в результате поражения на президентских выборах избирателей.
Сама по себе ситуация, когда эпидемия и карантин, определяющие украинскую общественную и политическую жизнь, практически никак не отражаются на рейтингах политиков и политических сил, представляется странной. Однако публикуемые данные исследований относительно оценок действий властей в условиях эпидемии показывают, что население как раз скорее положительно относится к действиям властей. Потому, при всех экономических сложностях, доверие к центральной власти и не падает.
Интересно и то, что принятие закона о земле не вызвало совсем уж резкой реакции общества, несмотря на то что оно, преимущественно, к открытию рынка земли относится отрицательно. Вероятно, если бы не тема эпидемии, вытесняющая из информационного пространство все другие темы, и если бы не карантин, исключавший (но уже не исключающий полностью) любые массовые акции, то реакция общества была бы более болезненной.