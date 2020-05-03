Страны Запада всё громче обвиняют Китай в пандемии COVID-19. Накал обвинений таков, что в мире заговорили о надвигающейся войне. В Пекине, судя по последним событиям в Средней Азии, уже начали подготовку к неминуемому конфликту

Китай скрывал данные о вспышке новой коронавирусной инфекции в стране. В этом уверены разведки Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и США, передает австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное этими разведслужбами. Клуб «Валдай» о трансформации экономической политики Китая © РИА Новости, Александр Штоль | Перейти в фотобанк

Сам документ состоит из 15 страниц, на которых описывается, как именно китайские власти скрывали информацию о болезни. Западные разведки утверждают: врачей, которые публично заявляли о новом заболевании в Китае, власти КНР заставляли замолчать, в лабораториях уничтожались все улики, а образцы вируса отказывались предоставить международному сообществу для создания вакцины.

Среди прочего Запад обвиняет Китай в цензуре. По мнению разведок, 31 декабря власти КНР начали исключать из поисковых систем новости по таким запросам, как «вариации SARS», «рынок морепродуктов в Ухане», «неизвестная пневмония в Ухане».

Более того, несмотря на то, что, как утверждают авторы доклада, еще в начале декабря были доказательства о передаче вируса от человека к человеку, Китай скрывал этот факт от мира до 20 января 2020 года. Впрочем, обвинили в произошедшем не только КНР, но и Всемирную организацию здравоохранения, официальные представители которой поступили точно так же.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что его страна продолжает поиск виновных в пандемии.

«Мы продолжаем расследование и точно узнаем, что случилось. Я уверен, что весь мир хочет получить ответ на этот вопрос, потому что он имеет право знать, что произошло, и, в конечном счете, привлечь к ответственности тех людей или ту страну, которая нанесла вред миру», — отметил Помпео.

Как именно будут привлекать к ответственности Китай, разбиралось издание Украина.ру.

Золото и булат

Денежный штраф за ту или иную провинность является одним из древнейших видов наказания. Не удивительно, что именно его рассматривают в США как способ Китая ответить за пандемию. Ранее американские политики заявляли, что необходимо отказаться выплачивать американские долги КНР.

«Я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!» — заявлял в частности сенатор-республиканец Линдси Грэм 10 апреля. Китаист Вавилов рассказал, где Пекин и Вашингтон могут вступить в гибридную войну © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Однако 1 мая президент США Дональд Трамп дал понять, что есть другой способ заставить Китай заплатить.

«Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но — даже ради большего объема денежных средств — просто введением пошлин», — пояснил Трамп.

Он отметил, что ему не обязательно отказываться от выплаты Китаю части американского госдолга, которая оценивается в $1 трлн. И отказ от выплаты этих денег может больно ударить по американской валюте.

«Вы говорите: «Мы должны вам определенную сумму денег, но мы ее не отдадим». Но когда вы начинаете играть в эту игру, вы наносите ущерб незыблемости и важности главной мировой валюты. Мы можем это обеспечить другими методами. Мы можем это обеспечить при помощи пошлин. Мы можем это обеспечить другими методами», — подчеркнул Трамп.

Что это за другие методы, помимо повышения госпошлин, Трамп не объяснил. Ясно лишь, что от выплаты своих долгов Китаю американцы не откажутся.

Есть и еще один вариант, который сегодня в США очень популярен. Речь об ограничении суверенного иммунитета КНР с целью подачи исков к Китаю в американских судах и введению в отношении него санкций. Межуев: После пандемии коронавируса начнётся многолетняя холодная война между США и Китаем © РИА Новости, Владимир Трефилов

Подобные иски уже существуют. Так, на Китай подал в генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт. В исковом заявлении говорилось о том, что Компартия Китая виновна в пандемии, которая нанесла штату ущерб в десятки миллиардов долларов. При этом Китай — третий по торговому объему партнер штата. Позже Шмитта поддержала его коллега из Миссисипи Линн Фитч, подав аналогичный иск от имени своего штата.

Помимо этого в американских судах рассматриваются иски к властям Китая от отдельных юристов и предпринимателей из разных штатов.

Примечательно, что в соответствии с американским «Законом об иностранных суверенных иммунитетах» (FSIA) иностранные государства защищены от судебного преследования. Однако сейчас иски подаются к Компартии Китая и правительству, что позволяет обходить этот закон.

Кроме того, такой сенатор-республиканец, как представитель Арканзаса Том Коттон предложил поправки во FSIA, чтобы американцам было легче подавать в суд на Китай. А сенаторы-республиканки Марша Блекберн из Теннеси и Марта Максалли из Аризоны и вовсе подготовили законопроект «Остановить COVID» (при этом под COVID понимаются China-Originated Viral Infectious Diseases — вирусные инфекционные заболевания китайского происхождения). Некоторые же сенаторы требуют исключений для Китая, если речь идет о FSIA. Атака на Китай. Запад поднял ставки в борьбе с Пекином © РИА Новости, Алексей Бабушкин | Перейти в фотобанк

В общем, пространство для маневра у США есть. Но мало потребовать деньги у Китая, их нужно еще и получить. А это значит, что не стоит исключать и другой древний способ наказания за провинность — сталь.

Подготовка к войне

Недавняя отставка Дариги Назарбаевой с поста спикера верхней палаты парламента Казахстана может свидетельствовать о подготовке Китая к силовому противостоянию с США, уверен российский журналист Максим Шевченко.

«Семья Назарбаевых долгие годы основывала независимость Казахстана на хороших отношениях с США и Западом. И медиа-форум Дариги Назарбаевой, в котором неизменно участвовали представители ведущих американских медиаструктур, и западные политики и политологи самого высокого уровня, и многие другие открытые связи назарбаевского Казахстана с хозяевами мира 90-х — 2000-х помогали Казахстану дистанцироваться и от Пекина, и от Москвы. Эти времена либерализма во внешнеполитических связях прошли. И для Казахстана, и для всей Средней Азии. Китайский дракон проснулся и изготовился к драке. Остранение Дариги Назарбаевой и удар по ее отцу не могли быть инспирированы только внутренней борьбой кланов. Это требование внешней силы — и требование, которым в этой ситуации Токаев (да и Назарбаев) просто не могли пренебречь», — написал он в своей колонке для «Росбалта».

Шевченко отмечает, что Пекин рассматривает Среднюю Азию как «зону важнейших жизненных интересов, в которой недопустимо присутствие «вероятного противника» ни военным, ни политическим (через связанные с Западом правящие элиты) образом».

О том, насколько плотно семья Дариги Назарбаевой может быть связана с Западом, ранее писало издание Украина.ру. Стоит лишь вспомнить, что сын Назарбаевой — Айсултан — выпускник Королевской военной академии в Сандхёрсте. А, как писалось ранее, Великобритания — одна из стран, разведки которой обвиняют Китай в пандемии. Внук Назарбаева Айсултан определился с метрополией. И, возможно, с будущим президентством © Facebook, Aisultan Rakhat

Кроме того, Шевченко вспоминает и о кампании запугивания в китайских СМИ в отношении Казахстана, которая велась весь апрель — т.е. в то время, когда на Западе всё громче начали говорить о вине КНР в распространении COVID-19.

Впрочем, нужно понимать, что Китай до последнего будет уклоняться от военной конфронтации с США, ведь Пекин трезво оценивает свои силы.

«Как показывает мировой опыт, для доминирования, конечно, важен экономический потенциал, но не менее важны вооруженные силы, которые прошли обкатку в реальных войнах и операциях. У США такой опыт уникален. У китайцев такого опыта нет, особенно в новейшей истории», — отметил в комментарии изданию Украина.ру эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.

Будет война или не будет, но готовиться к ней нужно. Ведь среди прочего именно война, а не «Новый курс» Франклина Рузвельт, вытащила США из Великой депрессии. И если дела в экономике США окажутся совсем плачевными, а Китай не поддастся давлению извне и не выплатит тем или иным способом «компенсацию за коронавирус», военное столкновение может из вероятного стать реальным. В КНР наверняка не списывают со счетов этот вариант, а потому усиленно готовятся среди прочего и к войне. В том числе и на дальних подступах.