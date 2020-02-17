Внук Назарбаева Айсултан определился с метрополией. И, возможно, с будущим президентством

Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев выступил с громкими разоблачениями в адрес России и своей родной страны. Таким образом он сделал заявку на политическую карьеру

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултан Назарбаев — на прошлой неделе сделал ряд громких заявлений о коррупции в казахстанской и российской бизнес-элите.

«Я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)», — написал он 13 февраля в Facebook.

По словам Назарбаева-младшего, речь идет о контрактах в энергетической сфере.

«С весны 2015 года Кайрат Шарипбаев и моя мать начали закулисную войну против моего бывшего тестя, Кайрата Боранбаева. И окружение Нурсултана Назарбаева начало настраивать его против моего тестя. Всё дело заключалось в газовом контракте, где за копейки продаётся казахстанский газ российскому «Газпрому». Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около $1,5 млрд в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского «Газпрома». Что касается Казахстана, то прибыль около $700 млн в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем. Так вот, когда моя мать и ее муж, Кайрат Шарипбаев, захотели забрать этот контракт себе, у Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева, я оказался в эпицентре этой жадности», — писал внук первого казахстанского президента. «Дарига должна отойти». Эксперт о том, как Казахстану правильно поступить с внуком Назарбаева © Facebook Aisultan Rakhat

Понятно, что ничего кроме обвинений у внука всесильного казахского президента нет — ни фактов, ни конкретики. Да и упор делается не на факты, а на отношение Запада к руководителям постсоветских республик. Айсултан уверен, что его обвинений достаточно, чтобы привлечь внимание западных государств. Впрочем, вероятно, он не так прост, как кажется.

В записи от 14 февраля, сделанной уже на английском языке, он заявил, что отсутствие реакции на его слова от правительств Казахстана и России «по правде, не шокирует, но является действительно очень печальным фактом». Айсултан Назарбаев удивлен тому факту, что существуют санкции в отношении России, но в то же время не существует санкций в отношении Казахстана за «взяточничество и коррупцию».

«Я очень надеюсь, что однажды Казахстан станет свободным государством с настоящей демократией и с моральным компасом, указывающим в правильном направлении во внутренней и внешней политике», — подытожил он свою запись.

Назарбаеву-младшему не впервой попадать в прицелы СМИ. В октябре 2019 года этот 30-летний бывший казахстанский футболист был приговорен на год условно за нападение на полицейского. Назарбаев-младший ударил и укусил одного из правоохранителей. При этом казахстанец был под воздействием наркотиков. Его поведение можно было бы объяснить трагедией в семье: за четыре с лишним года до этого с собой покончил его отец — бывший казахстанский дипломат Рахат Алиев.

«Гамлет» по-казахски?

Утром 24 февраля 2015 года в ванной комнате камеры тюрьмы в Вене обнаружили повешенного гражданина Казахстана. Это был бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев. Его ожидал судебный процесс, на котором должен был решиться вопрос о его экстрадиции на родину, где Алиева обвиняли в похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова.

Защита Алиева в его самоубийство не поверила. Он не был склонен к суициду. Более того, ему угрожали расправой неизвестные. Несмотря на это, тогда Минюст Австрии официально подтвердил факт самоубийства бывшего зятя президента Казахстана.

Угрожать Алиеву было за что: в 2009 году он выпустил книгу «Крёстный тесть» (The Godfather-in-law), в которой рассказал о подноготной казахстанской политики. В Казахстане тут же завели по этому факту дело.

«15 мая текущего (2009 — Ред.) года Генеральной прокуратурой РК в отношении Р. Алиева возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 143 (незаконное нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и ч. 2 ст. 172 (незаконное получение и разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса РК. В книге допущены фальсификация фактов и неверная информация, которая ущемляет, во-первых, права граждан, это неприкосновенность тайны личной жизни. И еще допущено разглашение сведений, составляющих государственную тайну, то есть, госсекреты. Также там имеется нарушение статьи 18 Конституции РК «неприкосновенность личной жизни». Кроме того, нарушаются личные неимущественные права граждан, это — также запрещается нашим законодательством», — заявил представитель Генпрокуратуры Республики Казахстан Сапарбек Нурпеисов.

К тому времени Алиев основательно рассорился с властями Казахстана. На родине он проходил по уголовному делу о похищении и убийстве Тимралиева и Хасенова. Правда, сам Алиев утверждал, что дело возбудили после того, как он в 2007 году поссорился со своим тестем — всемогущим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Тогда же Алиева без его ведома развели с дочерью елбасы — Даригой. Алиев запросил убежища в Австрии, где до ссоры с тестем работал послом Казахстана. Внук Назарбаева призвал перевернуть Казахстан «вверх дном» © Facebook Aisultan Rakhat

Самоубийство Алиева среди прочего обратило внимание и на его активы на Западе. Таких оказалось немало. Так, в 2015 году было опубликовано расследование организации Global Witness, в котором утверждалось: бывшему зятю Нурсултана Назарбаева и его семье может принадлежать элитная недвижимость в центре Лондона общей стоимостью £147 млн. Это были в том числе дома на Бейкер-стрит, где находится квартира Шерлока Холмса, а также лондонский магазин группы «Битлз».

В Великобритании учился и сын Алиева — Айсултан. И место его учебы было довольно красноречивым.

Кузница дворцовых переворотов

Что объединяет президента Чада Алассана Драмана Уатарра, императора Центральноафриканской империи Жана Беделя Бокассу, бывшего президента Габона Эль-Хаджа Омара Бонго Одимба? Все они получили то или иное французское военное образование. Среди глав других африканских государств хватает тех, кто получил либо военное, либо гражданское образование во Франции, что является лишним свидетельством существования Франсафрики — системы неформальной опеки Франции над своими бывшими колониями.

Великобритания тоже не пасет задних в этом вопросе. Умерший в январе султан Омана Кабус бен Саид, к примеру, окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте. Он — не единственный правитель, имеющий отношение к этому вузу. Эту академию также окончили: король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, его дед Талал ибн Абдалла, отец Хусейн ибн Талал, братья Али бин аль-Хусейн, Хамза ибн Хусейн и Хашим ибн Хусейн и сын нынешнего короля Хусейн ибн Абдалла, бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, президент ОАЭ и эмир Дубая Халифа ибн Заид Аль Нахайян, его брат — наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Зайид Аль Нахайян, саудовский принц Халид ибн Бандар Аль Сауд, бывший король Малайзии и султан малайзийского султаната Тренгану Мизан Зайнал Абидин, его предшественник на королевском посту и нынешний раджа Перлиса Туантку Сайед Сирахуддин, покойный король Тонга Георг Тупоу V, а также наследный князь Лихтенштейна Алоиз, великий герцог Люксембурга Анри и члены британской королевской семьи.

Что характерно, все правители Иордании, кроме первого короля Абдаллы I бин Хусейна, обучались в Сандхёрсте. Еще один выпускник академии — Кабус бен Саид — при помощи Великобритании сверг своего отца, стал султаном Омана и разобрался с восстанием в Дофаре.

В любом случае, британские интересы на Ближнем Востоке представлены очень хорошо. С момента возгласа Лоуренса Аравийского: «Мы взяли Акабу!», прозвучавшего в 1917 году, Ближний Восток находится под неусыпным британским наблюдением.

Среди тех, кто окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте, был и несостоявшийся футболист, а ныне — борец за правду Айсултан Назарбаев. После окончания академии его включили в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. Судя по тому, что в одной из своих записей Назарбаев-младший обращается к королеве Елизавете II как к арбитру в споре с дедом, он хорошо усвоил то, чему его учили британские учителя.

Айсултан — первый из среднеазиатских политиков выпускник Сандхёрста. И в скором будущем мы можем увидеть новую фигуру в политике Казахстана, обладающую солидной международной, в первую очередь — британской — поддержкой.

Что касается его ссоры с дедом, то тут можно вспомнить события 1986 года. Тогда молодой Нурсултан Назарбаев официально выступал против протестов из-за назначения первым секретарем Компартии Казахской ССР Геннадия Колбина. Однако именно он получил выгоду из декабрьских событий в Алма-Ате, став, в конечном итоге первым секретарем Компартии Казахстана.

Кстати, именно при Назарбаеве-старшем в Лондоне появился Казахстанский дом.

Он расположен в самом центре британской столицы — у Трафальгарской площади, по адресу Пэлл-Мэлл, 125 — через дорогу от Высокой комиссии Канады и Высокой комиссии Новой Зеландии — двух королевств британского Содружества наций, главой которого является монарх Великобритании.

Не исключено, что мы станем свидетелями передачи реальной власти в Казахстане от деда к внуку. И, следовательно, оглушительного проигрыша России в Большой игре, которая, как оказалось, не закончилась в ХХ веке. В любом случае, в РФ стоит задуматься, отчего одна британская военная академия так мощно влияет на мировую политику.