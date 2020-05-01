У Китая нет такого опыта доминирования на мировой арене, которым обладают Соединенные Штаты Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

«Как показывает мировой опыт, для доминирования, конечно, важен экономический потенциал, но не менее важны вооруженные силы, которые прошли обкатку в реальных войнах и операциях. У США такой опыт уникален. У китайцев такого опыта нет, особенно в новейшей истории», — рассказал Андрей Серенко.

У России такой опыт есть, считает политолог, но слабая экономика мешает ей конвертировать военно-стратегические ресурсы в реальность сверхдержавы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.