Китайское доминирование сводится лишь к экономическим и инфраструктурным рычагам.
«Как показывает мировой опыт, для доминирования, конечно, важен экономический потенциал, но не менее важны вооруженные силы, которые прошли обкатку в реальных войнах и операциях. У США такой опыт уникален. У китайцев такого опыта нет, особенно в новейшей истории», — рассказал Андрей Серенко.
У России такой опыт есть, считает политолог, но слабая экономика мешает ей конвертировать военно-стратегические ресурсы в реальность сверхдержавы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.