По состоянию на 19:00 четверга, 30 апреля, в мире зафиксировано более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 228,7 тыс. человек, 992,5 тыс. удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений остаются США — здесь коронавирус был диагностирован у более чем 1 млн жителей. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 61 тыс. пациентов, выздоровели 124 тыс.

Вторую позицию занимает Испания: 239,6 тыс. случаев заражения COVID-19, 24,5 тыс. погибших, 137,9 тыс. выздоровевших.

На третьем месте с 203,5 тыс. заболевших расположилась Италия. Свыше 27,6 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом, 71,2 тыс. удалось выздороветь.

Сложной остается ситуация во Франции (166,6 тыс.), Великобритании (166,4 тыс.), Германии (161,8 тыс.) и Турции (117,5 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально подтверждено 10 406 случаев заражения COVID-19. От осложнений скончался 261 пациент, 1238 выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 540 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить план выхода из карантина в стране.

«Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности», — отметил глава государства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дениса Шмыгаля, механизм ослабления карантина уже разрабатывается правительством.

При этом Минздрав просит парламент не спешить с решением о снятии карантинных мер. Там отмечают, что сейчас важно найти баланс между эпидемическими мероприятиями и экономикой, а также учитывать эпидемиологическую ситуацию в процессе голосования.

Заместитель спикера Верховной Рады Ирина Кондратюк упрекнула депутатов, которые пришли на заседание без масок, и напомнила, что карантинные мероприятия на Украине все еще действуют. Тем, кто не надел маску в зал заседаний, политик предложила «пойти погулять».

Также стало известно, украинским туристам отказали в эвакуации из африканского Занзибара, предложив обратиться к российскому посольству. При этом одна из застрявших на острове россиянок отмечает, что российский эвакуационный рейс был отменен уже несколько раз. Дата вылета российских граждан из страны пока неизвестна.

На Украине впервые перевезли больного коронавирусом в герметичной капсуле отечественного производства. Транспортные изоляторы для инфицированных начали производить в Полтавской области.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 1073 человек, 11 619 сумели побороть инфекцию. За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 7099 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России. По словам представитель ВОЗ Мелиты Вуйнович, все дело в том, что российские пациенты вовремя получают специализированное лечение в медучреждениях. Она также отметила, что если россияне проведут майские праздники в самоизоляции, то заболеваемость может пойти на спад.

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«Нам очень важно оказать максимально содействие в том, чтобы маски появились в наших аптеках, коммерческих подразделениях. Контроль будет ужесточаться поэтапно», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Масочный режим планируют ввести и в других регионах, например, в Республике Коми. С 1 мая ношение масок в общественных местах на территории региона станет обязательным. Кроме того, от жителей, передвигающихся в общественном транспорте, также требуют иметь одноразовые перчатки и средство для дезинфекции рук.

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта смоделировал пик заболеваемости коронавирусом в России. Так, согласно прогнозу, 6 мая ожидается 9282 новых случая, а затем заболеваемость пойдет на спад.

Стоит отметить, что в самой компании коронавирусом заболели уже 372 сотрудника, из них 294 — в России.

Многие жители страны в это время выражают свою благодарность медикам — в стороне не остался и Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны, соблюдая режим самоизоляции, присоединился к акции «Спасибо врачам!» и передал гостинцы вологодским медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ситуация в мире

В Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом — заболевание выявили сразу у 15 человек. Согласно официальным данным, COVID-19 диагностировали у десяти жителей Согдийской области и пяти жителей Душанбе. Стоит отметить, что до последнего времени Таджикистан оставался одной из немногих стран, где не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

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Словакия с 6 мая позволит церквям возобновить службы — также при условии соблюдения мер безопасности. Отмечается, что при этом верующие старше 60 пока что не смогут посещать храмы. По словам специалистов, количество новых случаев заражения в стране продолжает снижаться — за минувшие сутки COVID-19 диагностировали лишь у пяти пациентов.

Стало известно, что в монастыре, храм на территории которого на Пасху посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко, три человека заболели коронавирусом. Глава государства посещал Свято-Благовещенский Ляденский храм 19 апреля, несмотря на пандемию коронавируса. Отмечается, что перед посещением Лукашенко всех, кто находился в помещении храма во время службы, проверяли на коронавирус. Однако уже 23 апреля заболевание диагностировали у одного из иноков.