С середины апреля 2020 года Запад начал поднимать ставки в противостоянии с Китаем. Главную роль традиционно играет президент США Дональд Трамп. Он намерен привлечь китайские власти к ответственности за распространение эпидемии коронавируса, которая унесла тысячи жизней и нанесла сильный экономический удар по всему миру и по США в частности

К Трампу подключились и европейские политики, которые, впрочем, ведут себя более сдержанно. Они не спешат называть Китай виновником пандемии, но сомневаются в его честности и своевременности принятых мер.

В то же время США грозят наказать Китай большим долларом: несколько американских штатов подали в суд на Пекин, вслед за ними по тому же пути могут пойти целые страны, говорят эксперты.

Впрочем, до «горячей», военной, стадии противостояние не дойдёт, считает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, приглашенный профессор Сианьского университета (КНР) Андрей Грозин. По его словам, американцы понимают, что Китай способен нанести им непоправимый урон, так же, как и Россия.

Враг Америки №1. Решится ли Трамп на войну с Китаем ради президентства © REUTERS, Carlos Barria

Он прогнозирует, что вялотекущий конфликт между Вашингтоном и Пекином, не перерастая в военное противостояние, чего обе страны не желают, закончится тем, что США будут сдавать позицию одну за другой.

США могут настроить китайскую элиту против властей страны

Китай сейчас находится в ситуации загнанного в угол зверя, отмечает востоковед, китаист Николай Вавилов. Американцы хотят взыскать контрибуции через арест собственности на территории Соединенных Штатов, а у китайцев на территории США её огромное количество. В частности, китайцы занимают первое место по числу иммигрантов, получающих грин-карты по программе «инвестиции в обмен на гражданство».

«Огромное количество богатых китайцев эмигрировало в США, в частности, в штат Калифорния. Это одни из крупнейших владельцев земли, недвижимости, собственности в США. Это первый удар — оказывать давление на китайскую диаспору в Соединенных Штатах. И, соответственно, это диаспора оказывает влияние на руководство Китайской Народной Республики», — рассказал эксперт.

Также важно, что Китай является держателем американских казначейских обязательств: 30 лет китайцы покупали долговые обязательства США (накопилась сумма около 3 триллионов долларов). А сейчас ряд сенаторов от Республиканской партии США выдвинули требования заблокировать выплату Китаю по американским долгам. Просто аннулировать все накопления китайцев, которые они держат в американской валюте.

«Это, конечно, страшный удар именно даже не по экономике Китая, потому что эти деньги все равно не в экономике Китая, а это очень сильный удар по той элите в Китае, которая сильно ориентирована на взаимодействие с США», — заявил Вавилов, добавив, что в самом Китае «очень сложная и социальная, и экономическая, и политическая ситуация».

Китаист Николай Вавилов: Возможно, Трамп готовит иракский сценарий для Китая © скриншот видео vk.com

«Здесь вопрос о политической воле: насколько политическая воля китайского руководства, в частности Си Цзиньпина, будет готова отказаться от сговора в международной торговле. Конечно, это нанесет очень сильный удар по Китаю», — сказал эксперт.

Военная сила США против экономической мощи Китая

Есть целый ряд причин, по которым у США гораздо более выгодная позиция в соперничестве с КНР, говорит эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.

В первую очередь у китайцев отсутствует опыт подобного рода доминирования. Китайское доминирование сводится исключительно к экономическим и инфраструктурным рычагам. Как показывает мировой опыт, подчеркнул Серенко, для доминирования, конечно, важен экономический потенциал, но не менее важны вооруженные силы, которые прошли обкатку в реальных войнах и операциях.

«У США такой опыт уникален. У китайцев такого опыта нет, особенно в новейшей истории», — заявил эксперт.

В целом же Китай, говорит политолог, избегает любых вооруженных конфликтов. Его стратегия — «Шелковый путь», скупка портов, инвестиции, покупка футбольных команд, то есть «экономические проекты и коррупция, что угодно, только не прямой конфликт».

«Поэтому логика китайских политиков похожа на логику Трампа. Это война стратегических трусов, которые будут избегать прямого вооруженного столкновения, но будут максимально дискредитировать и ослаблять экономически друг друга.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

«Китайский вариант глобализации более приемлем»

Китай не стремится превратиться в США №2, уверен Андрей Грозин. И это главное отличие Китая от американцев и самая притягательная вещь в китайской модели, подчёркивает эксперт: китайцы не стремятся навязать посторонним «варварам» свою модель, свое представление о том, что такое хорошо и плохо, как надо жить, а как не надо.

«Китайцы не стремятся это сделать, потому что их восприятие мира и сейчас, и тысячу лет назад остается неизменным. И при империи Тан, и при империи Цин всегда был примерно одинаковый подход. Есть мир порядка, это Китай, а есть все остальные миры варваров, лаоваев (иностранцев. — Ред.). Но мир других совершенно не требуется превращать в какую-то другую систему. Американцы пытаются переделать всех и при этом извлечь свою выгоду.

А китайцы предлагают всем жить так, как они привыкли, сотрудничая на уровне экономического партнерства», — рассказал Грозин, добавив, что Китаю абсолютно нет дела до политической системы этих стран.

Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы © РИА Новости, Александр Натрускин

НАТО за спиной США и «одиночка» Китай

Сейчас Китай понимает, что режим наибольшего благоприятствования для их экспансии закончился, по крайней мере, на западном направлении. Об этом говорит Андрей Серенко.

Поэтому китайцам придётся искать другие механизмы, практики, чтобы сохранить свое доминирование, а в идеале его наращивать — это с одной стороны. А с другой стороны, еще и создать коалицию против США.

«Это одна из причин, по которой, я уверен, Китай проиграет прямую схватку с американцами: у Китая нет своего НАТО. Америка опирается на поддержку 29 стран мира. Причем там есть очень богатые, влиятельные страны — Великобритания, Франция, Германия и так далее.

Китай — одиночка. У китайцев та же проблема, что и у русских, у них нет надёжных союзников, которые могли бы, как натовские страны, встать плечом к плечу с американцами. Именно поэтому Россия и Китай тяготеют друг к другу», —сказал Серенко.

Однако, уверен эксперт, Россия не будет «впрягаться» за Пекин, если угроза прямого военного столкновения между китайцами и американцами станет реальностью.