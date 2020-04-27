В пятницу, 24 апреля, в Украине был уволен глава Таможенной службы Максим Нефодов, слухи о готовящейся отставке которого ходили еще с прошлого года. Украинские СМИ и некоторые нардепы неоднократно обвиняли его в потакании коррупции и контрабанде

Последней каплей, по всей видимости, стала информация от бывшего министра финансов Игоря Уманского, заявлявшего еще в марте, что он раскрыл масштабные схемы хищений на таможне и в налоговой службе, оборот которых, по разным подсчетам, составляет от 5 до 10 млрд гривен. И хотя сам Уманский был уволен, Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования перечисленных их схем.

Теневые схемы на таможне при Нефедове. Использование ведомства для личного обогащения

Как известно, таможня в Украине — своеобразное «золотое дно», приносящее огромные финансовые потоки, поэтому олигархические группировки постоянно воюют между собой за контроль над ней. По данным расследования издания Süddeutsche Zeitung, опубликованного в 2018 г., ежегодно от коррупционных схем на таможне бюджет страны теряет почти пять миллиардов долларов, что соответствует примерно 10% всех бюджетных поступлений. Это превышает размер тех средств, которые предоставляет Украине МВФ и другие международные кредиторы. Уволенный Нефедов похвалился «сумасшедшим ростом» импорта контрабандо-рисковых категорий товаров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Максим Нефедов, являвшийся первым замминистра экономики при Порошенко, возглавил украинскую таможню в июле прошлого года. Он декларировал намерение ее радикально реформировать, создав «что-то хорошее».

«Что-то такое, что не будет ассоциироваться с коррупцией, поборами, задержками грузов, контрабандой, нарушениями, очередями, пиджаками, скрутками», — говорил чиновник.

Большинство экспертов, наблюдателй стали ожидать, какие же произойдут изменения, многие надеялись на слом коррупции и увольнение замешанных в схемах чиновников таможни. Но дождались иного — Нефедов засветился на частной вечеринке с полуобнаженными девушками в одном из столичных клубов. И ладно бы только это. Объективные результаты деятельности главного таможенника оказались неутешительными: уже за август-сентябрь 2019 года уровень коррупции в ведомстве существенно вырос — количество жалоб предпринимателей на поборы увеличилось на 42%. В третьем квартале 2019 года Гостаможслужба перечислила в госбюджет почти на 15 млрд гривен меньше, чем было запланировано. Среди причин такого положения дел эксперты называли продолжающуюся реализацию теневых схем: занижение таможенной стоимости товаров, «серый импорт», а также так называемую «черную контрабанду» (ввоз товаров вообще без таможенного оформления). Частичное «перетряхивание» кадров, сделанное после летних заявлений Зеленского о необходимости борьбы с контрабандой, никак не улучшило ситуацию. «Не госслужба, а воровской притон»: Ищенко об увольнении Нефёдова и Верланова © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

В октябре прошлого года нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский обвинил Нефедова в использовании незаконных схем для личного обогащения с помощью родственников. Дело в том, что у его жены Яны есть сестра Юлия, которая удачно вышла замуж за экс-налоговика Андрея Дулика. Последний занимался ввозом в Украину автомобилей из США. Фирма Дулика под названием «Любе авто» импортировала ежемесячно не менее 2000 машин. Но с целью ухода от налогов была создана фирма-прокладка «Мотолайк». Происходило все следующим образом: все автомобили, ввозимые в страну, принадлежали «Мотолайку», а договоры на их покупку оформлялись с «Любе авто». Тем самым не платились налоги на десятки миллионов гривен, в частности НДС, поскольку по факту авто не принадлежало фирме, заключавшей договор купли-продажи. О связи двух фирм говорит то, что у них определенное время был один и тот же номер телефона. О данной схеме явно должен был знать бывший главный налоговик страны Сергей Верланов, но он, очевидно, закрывал на это глаза, так как у них с Нефедовым дружеские отношения.

Необходимо отметить, что бывший главный таможенник страны является фигурантом уголовного дела, заведенного НАБУ 23 января 2020 г. Правоохранители отреагировали соответствующим образом на заявление о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, который систематически получал взятки за поставки горючих и несертифицированых панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков. В результате таких действий, по информации заявителя, государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен. Как ныне расследуется данное дело, неизвестно, поскольку ведомство детали не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

Круговая порука и «смотрящие»

Напрашивается закономерный вопрос — почему настолько некомпетентного и погрязшего в коррупции руководителя так долго не увольняли. В СМИ неоднократно писали, что он относится к крылу прозападных лоббистов в Украине, называемых «соросятами». Но фактором, позволявшим чиновнику сохранять должность до последнего времени, видимо было не только это. В январе 2020 года Нефедов был замечен на встрече в столичной гостинице с Ильей Павлюком. Павлюк — малоизвестный, но влиятельный на таможне черновицкий бизнесмен, давний друг Зеленского и в прошлом помощник руководителя таможни времен президентства Януковича — Игоря Калетника. Вместе с Нефедовым на встрече присутствовали ряд нардепов от правящей ныне партии. О чем шел разговор, можно только догадываться.

Считается, что Павлюк, финансировавший избирательную кампанию партии «Слуга народа», — один из влиятельных таможенных «решал» при Зе-команде. К сферам его влияния относятся Черноморская таможня (объединяет Николаевскую и Херсонскую области), а также Харьковская.

Хотя и не единственный. Так, журналист-расследователь Евгений Плинский на своем сайте рассказал о схеме, появившейся на Западной Украине благодаря ситуации с коронавирусом. Здесь задействована почтовая фирма «Мeest Express», бенефициаром которой является бывший первый вице-премьер Степан Кубив. Бортник: Нужны не головы руководителей таможни и налоговой службы Украины, а их должности © Facebook, Ruslan Bortnik

«При полной остановке контрабандной схемы (из-за закрытия границ между странами ЕС бусы физически не могут возить товары), дефицита нелегальных продуктов питания из стран Евросоюза в Украине нет. Кофе, сыры, хамон, колбасы, паста, вино… Торговые точки, реализующие нелегальный товар, предлагают все это практически в «докарантинном» ассортименте. Все немного подорожало, но есть же. И выглядит это странным. Основного канала ввоза нет, а товары есть. Но если вникнуть, то удивительного в этом мало, произошло обычное перетекание потока контрабанды из одной схемы в другую. И во время блокирования границ для бусов, пиджаков и челноков на арену вышла королева контрабанды — ПОЧТА. Именно почтовые схемы сейчас выходят на пик своих возможностей. По всем направлениям и темам. Почтовые грузы едут и летят между всеми странами, набирая обороты, и никакой коронавирус им не помеха, а властям и силовикам сегодня точно не до борьбы с посылками, инструмент которых для многих непонятен. И едут в почте далеко не только сыры и колбасы. Они лишь как пример», — писал журналист на своем сайте.

По его оценкам, только через закарпатский пункт пропуска «Тиса» проходило от 3 до 5 тысяч автобусов. Каждый из них вез от 800 до 1500 килограммов товара, давая таможенникам взятку в 200-400 евро.

«Сбор этого кэша, как и всю Закарпатскую таможню, контролирует местный контрабандист Валерий Пересоляк и зам. главы таможни Роберт Зелди», — отмечается в публикации журналиста.

Плинский констатирует, что на Западной Украине широко распространена система «решал», связанных с руководством региональных таможен круговой порукой.

«Оформление таких грузов Миста проходит на их «домашней» Львовской таможне и таможенном посту «Львов-Почтовый» где у них свое ММПО «Росан». До прихода Нефедова руководил постом «Львов-почтовый» зять контрабандиста Василия Писного Назар Ворожбит. Он и обеспечивал Мисту таможенную лояльность и коробки с их почтой особо никто не досматривал. А если и досматривал, то ничего не видел. Ну а с приходом в таможню Нефедова у Миста вообще все стало хорошо. Экс-вице-премьер Кубив — куратор Нефедова с политических пеленок. Именно его заместителем в Министерстве экономического развития Нефёдов и трудился, оттуда и вырос в главу таможни. Он как сын отцу ему должен за свою карьеру. И он благодарит. Не лезет в почту», — резюмирует журналист.

Одесские схемы и «решалы»

Рассмотрим конкретные результаты «реформ» Нефедова на примере Одесской области, являющейся значительным центром контрабанды в Украине. Одесские таможенники широко используют различные схемы в своей деятельности. Одна из самых распространенных — подмена товара, или изменение его спецификации, когда под видом дешевых резиновых тапочек завозят, например, итальянскую мебель. А также искусственное занижение таможенной стоимости, уменьшение веса товара. Кроме того, может применяться фальшивый транзит, когда груз оформляется как транзитный и якобы идущий за границу, а на деле либо остается на Украине, либо вновь туда попадает через серые зоны. Свой «интерес» в Одесской области имеет СБУ. Так, ставки за «обилечивание» серых схем растаможки и ввоза импорта в прошлом году колебались в размерах от 1 гривны до $1 доллара за килограмм груза, что зависит от дороговизны товара и быстроты реализации.

В Одессе, несмотря на объявленную в августе 2019 г. борьбу с контрабандой, сохранил свою должность и. о. начальника местной таможни Владимир Передерий, считающийся одним из людей Вадима Альперина — короля одесских контрабандистов. С одобрения Передерия, серые схемы растаможки успешно продолжают дейстовать. Так, по информации журналиста Евгения Плинского, Вадим Альперин говорил таможенникам, что не знает, сколько платить налога за ткань, и ее отправляли на экспертизу, которая показывала отсутствие необходимости платить за товар. Прохождение 400-500 контейнеров в месяц по данной схеме приносили государству убытки в размере 50 млн гривен. Еще одной махинация, к которой прибегал Альперин — занижение стоимости товара с помощью судов. Выглядело это следующим образом: создавались фиктивные фирмы заграницей и под их прикрытием выписывали фальшивые счета с заниженной стоимостью. От их имени ввозился груз, а на таможне делали вид, что не верят, увеличивая цену товаров. Тогда представители фирмы шли в суд, где принималось решение в пользу истца, ибо дела попадали к «нужным» судьям.

Кстати, в ноябре прошлого года Альперина как раз по подозрению в таможенных махинациях задерживало НАБУ после того, как его фамилию назвал президент Зеленский. Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и сборов), ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Но он вышел на свободу под залог в 70 млн гривен с обязательством ношения электронного браслета.

В феврале этого года новым руководителем одесской таможни стал Михаил Грибанов, который ранее уже работал в ведомстве, угодив в коррупционный скандал в 2012 году, правда, в суде его дело развалилось. Уже через месяц местные предприниматели утверждали, что возобновилась схема по так называемому «пересорту», когда один товар оформлялся по другим товарным кодам с немалой экономией на налогах. В Одессе «всплыл» еще один «решала» Сеяр Куршутов, без одобрения которого нельзя было провезти ни один контейнер товара. Интересно, что Куршутов связан с бывшим народным депутатом, соратником Порошенко Александром Грановским. Именно с его подачи все импортеры облагаются «данью», Куршутов отвечал за сбор и передачу денег куратору. В Южной Пальмире его интересы представлял контрабандист Виктор Шерман, активно эксплуатировавший свои связи в местном порту. С каждого контейнера из Китая и каждой машины из Турции организовали коррупционный сбор, а мимо бюджета шли миллиарды гривен.

Таким образом, результаты деятельности Нефедова оказались плачевными: вместо реформ Украина получила продолжение и развитие старых коррупционных схем. Местами изменились лишь лица, их контролирующие, а где-то они и вовсе сохранили свои позиции. Таможня при Зе-команде, как и ранее, остается средством ограбления украинского бюджета в пользу узкого круга лиц.