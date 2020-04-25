Когда во всем мире средний и малый бизнес терпит крах, надежды многих обращены в сторону страховых компаний. Ведь пандемия — это и есть тот самый форс-мажор, от которого страхуются в первую очередь. Но все не так просто. Украинский бизнес на страховщиков не рассчитывает

После Пасхи карантин на Украине решили продлить до 11 мая. В списке разрешенной деятельности, кроме медицинской и торговли хозтоварами и продуктами питания, остались: почтовая, банковская, страховая, АЗС, СТО, ремонт кассовых аппаратов, компьютеров, бытовой техники. Более того, правительство прямо посоветовало граждагнам страховаться…

На все четыре стороны

До сих пор сценарий пандемии существовал только в головах голливудских сценаристов. В их интерпретации события всемирного заражения развивались драматично, позволяя продемонстрировать героизм борцов и неизбежность победы. Кинематографическое воображение представляло пандемию как возможность развести добро и зло по разным песочницам и свести все моральные дилеммы до простого выбора — мы за хорошее или нет. В реальной жизни все оказалось куда сложнее. Граница между черным и белым не только не стала четче, но, скорее, стерлась окончательно. Карантин как смертный приговор. Что происходит с туристической отраслью на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пандемия породила к жизни такие дилеммы, которые вообще не имеют решения в традиционном законодательном поле. Пример тому конфликт, который сейчас разыгрывается между организаторами большого рок-фестиваля во Франции и страховой компанией, с которой у организаторов был заключен контракт. В связи с пандемией COVID-19 все массовые и концертные мероприятия практически по всему миру естественным образом отменились или были перенесены на другие даты. Вот и французский «Hellfest» («Адский фест». — Ред.) по требованию французского правительства пришлось отменить. Дату фестиваля перенесли на конец июня 2021 года.

Вроде бы все правильно. Но не все понятно. Страховая компания повергла в шок компанию-организатора феста, когда отказалась выплачивать компенсацию по вроде бы страховому случаю. Таковым считался, среди прочего, срыв мероприятия в связи с вирусной пандемией. Причем страховка «все включено» стоила 175 тыс евро. Страховщики напомнили, что в страховом договоре не прописан вид вируса, и поэтому перенос концертов не считается страховым случаем.

Организаторы фестиваля в свою очередь напомнили, что договор со страховой был подписан 17 декабря, примерно за две недели до вспышки неизвестной пневмонии в китайском Ухане. Это означает, что вирус не был определен. Координаторы фестиваля обвинили страховщиков в том, что те не выполняют свои обязательства, не проявляют солидарность с бизнесом в связи с пандемией, а намеренно ввергают в долговую яму держателей полисов. Устроители фестиваля не сомневаются, что страховая компания будет играть интерпретациями слов в судебном процессе, который может длиться годами.

Все это настолько оскорбило и разозлило учредителей мероприятия, что они, готовясь к долгим судебным прениям, во всеуслышание заявили страховой: «Идите на х…», в общем на все четыре стороны.

Бизнес кричит

Как же на Украине обстоят дела с такими случаями? К примеру, в Киеве из-за карантина остановилась практически вся сфера услуг и отельно-ресторанный сектор. Как большой, так и малый бизнес несет серьезные убытки. Более 160 тысяч работников гостиниц и общепита остались без работы, а продажи всего за шесть дней, с 23 по 29 марта, упали в среднем на 73% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В Киеве падение составило 78%. Для столицы Украины это критично. Киев не промышленный город, основные доходы его бюджета составляют отчисления со стороны именно гостинично-ресторанного сектора экономики. Но он почти мертв.

Соответственно, и государственный бюджет теряет ощутимую часть налоговых поступлений. Из 50 тысяч заведений общественного питания на данный момент в стране работает 30 тысяч. Эти данные были обнародованы 6 апреля.

Уже 21 апреля Союз украинских предпринимателей уточнил масштаб трагедии: 29% предпринимателей всей страны прекратили работу (микро и малый бизнес). Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина.

«Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников. Владельцы среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом и уже освободили от 10 до 25% работников», — сказано в сообщении.

Поддерживающие меры, которые вроде бы анонсировало правительство, кажутся каплей в море бед украинского бизнеса. Предприниматели не то, что просят, они уже кричат: надо останавливать карантинные ограничения прямо сейчас, иначе и без того неустойчивому и перекредитованному малому и среднему бизнесу грозит смерть. Но готовы ли страховщики оплатить форс-мажор и поддержать бизнесменов?

Такое не практикуется

Скорее всего ждать помощи со стороны страховщиков бизнесу просто нет смысла. Страхование финансовых рисков и потери прибыли на такой-то период времени не практикуется украинскими гостиницами и общепитом. Этот сегмент называется HoReCA.

«Какая страховая компания такое застрахует? Такие форс-мажоры, как пандемии, которые случаются условно раз в сто лет, ни одна компания не страхует — здесь потенциальные риски невозможно оценить. Кто же знал, что из-за коронавируса все остановится на два месяца? Маленькие бизнесы (кофейни и ресторанчики) массово закрываются, так как они не тянут аренду и выплату зарплат. И представьте себе суммы компенсации, которые должна возместить страховая тем, кто в связи с такими непредвиденными обстоятельствами ушел с рынка», — говорит киевский PR-специалист в области HoReCA.

По окончанию карантина, считает эксперт, население не побежит в кафе-рестораны — средства у людей почти иссякли. Ежедневно в центры занятости обращаются от 5 до 7 тысяч человек, что существенно больше, чем в прошлом году. С начала карантина на учет стали уже 100 тысяч граждан, их пособие по безработице будет увеличено с 650 грн до 1000 грн.

«Два-три месяца после карантина в кафе и ресторанах будет полное затишье. Конечно, кто-то будет ходить, но, по прогнозам, основная масса людей предпочтет проводить время на улице — в парках, на открытых террасах, выехать на пикник за город. Они соскучатся по простым вещам. Для ресторанов это будет очень сложный период, страховая эти убытки никогда не компенсирует. И это не только ресторанов касается», — делает вывод пиарщик.

Только две недели, а дальше — сами

Такая ситуация складывается далеко не везде. Например, бизнесу в США повезло куда больше. Там существует страховка по остановке деятельности, business interruption insurance. Страховые взносы американская HoReCa делает регулярно. Но не всё так просто. В Америке вопрос компенсации за остановку бизнеса во время пандемии — больной и насущный вопрос.

Несмотря на то, что банкротства страховых обществ не ожидается, они все же будут выплачивать кому-то десятки миллиардов долларов по страховым случаям (например, деньги получит сфера развлечений, одиночные мероприятия и им подобные). Об этом 16 апреля сказал Эван Гринберг, президент и главный исполнительный директор Chubb Limited — одной из самых больших страховых компаний мира.

Выплаты по business interruption insurance осуществляются по стандартам только в случае прямой порчи/потери собственности, которая приводит к закрытию дела. Или в случае страхового риска, который приводит к полному или частичному закрытию, в результате чего теряется прибыль. Это может быть торнадо, потоп, пожар. Такие коммерческие условия указаны в 60-70% полисах, которые предлагают имущественные компании и фирмы по страхованию убытков. Украина замерла в ожидании обвала. Что произойдет с экономикой во время и после карантина © kmu.gov.ua

Кроме этого, страховка в большинстве полисов выплачивается по пункту «местная власть», когда орган местного самоуправления прекращает ведение бизнеса в связи с тем, что помещениям другого бизнеса — в основном, в пределах 1 мили — был причинен физический ущерб в результате страхового риска. Власть перекрывает доступ к этой зоне ради безопасности граждан. Страховка обычно покрывает 2 недели простоя.

Угроза дефицита

Тем не менее, к этому пункту многие полисы присовокупляют исключения для вирусов и бактерий. Так, в упомянутых 60-70% договорах есть пункт, согласно которому страховка не возмещает потерю прибыли в случае пандемии. Но в остальных 30-40% полисах такого исключения нет.

Гринберг говорит, что страховщики не будут выплачивать деньги разорившимся из-за COVID-19 бизнесменам, если в договоре четко не указано, что страховка закроет потери именно из-за конкретного вируса (тут мы снова возвращаемся к французам). Ведь у страховщиков есть предварительные расчеты рисков и предельный финансовый запас. Тем более, что страховку от пандемии практически никто никогда не брал.

Страховые компании сами обанкротятся, если начнут выплачивать деньги направо и налево за заморозку деятельности. Совокупный страховой капитал в Америке составляет $800 млрд. Но страховые группы уже подсчитали, что компенсации только малому бизнесу за прекращение работы и лишь за один месяц выльются в $431 млрд. Если выплачивать потери за два месяца, то страховщики получат дефицит в размере $62 млрд. И это при условии, что компенсировать потери будут только малому бизнесу.

Если такое случится (а это может случиться, так как американские политики-популисты, например, президент Дональд Трамп, сейчас наседают на страховые компании, чтобы те сделали исключения для COVID-19), выплаты по реальным страховым рискам просто прекратятся. Плюс ко всему, чтобы закрыть дефицит, компаниям придется в разы поднять стоимость страховок. В этом году она уже поднялась, жалуются некоторые комментаторы.

Поэтому страховщики со своей стороны настаивают на госпомощи по выплатам, и только в таком случае, как выразился один местный эксперт, «можно будет придумать некое креативное решение». Тем более, что Конгресс утвердил выделение $483 млрд поддержки для малого бизнеса и больниц.

Обречены на проигрыш

Зачастую бизнесмены идут за справедливостью в суд. Уже в конце февраля предпринимательское сообщество начало интересоваться: можно ли считать COVID-19 потерей имущества, или приводит ли COVID-19 к заморозке дела? Но победителями, как показывает практика, в основном оказываются страховщики.

Кстати, на страхового гиганта Chubb подал в суд один итальянский ресторан. Его хозяева взяли дорогую страховку категории «все риски», в которой было прописано: «обеспечить безусловное покрытие всех рисков убытков, кроме тех, которые специально исключены». А поскольку в этом полисе потери от пандемий не исключаются и сами пандемии не исключаются, то, по убеждению адвокатов рестораторов, Chubb должен выплатить компенсацию.

Более того, страховка ресторана включала в себя «дополнительное покрытие» (в соответствии с которым Chubb пообещал покрыть понесенные расходы в целях минимизации приостановки бизнеса). Но, как сказано выше, предприниматели почти гарантированно обречены на проигрыш. Причем не только из-за невозможности просчитать риски вследствие коронавируса. А и потому, что истцу нужно доказать связь между порчей имущества и COVID-19. Есть и еще одна причина бессмысленности судов: время — деньги. Неработающему бизнесу нечем будет оплачивать судебные расходы, если дело стоит и дохода нет.

Неудачный пример

На Украине страховые компании работают в обычном режиме. Правда, многие работники переведены на удаленку и работают дома. Но зарплаты выплачиваются в полном размере, премии не сняли, а страховые взносы поступают исправно. Отрасль по всей стране работает стабильно.

Источник подтвердил, что, как правило, компания проводит расчет риска и возможной убыточности по запрашиваемым условиям и после этого устанавливает страховой платёж на такой договор. Если, скажем, риск эпидемий в Украине будет велик, значит, и страховой платеж будет велик.

«Ресторанный бизнес, гостиницы и сфера услуг — это не совсем те примеры, а вот остановка производства — может быть. Страхование финансовых рисков пользуется популярностью у банков и заводов-фабрик, а также страхуются все виды грузовых перевозок», — сказал мой собеседник.

Мыльный пузырь

Но и страховщики всегда предусматривают условия, которые позволят уйти от выплат компенсаций. Об этой стороне медали мне поведал приятель, имеющий свою логистическую фирму.

По его словам, клиенты страхуют не сырье, а хрупкие, дорогостоящие и ликвидные товары — технику, электронику (например, элементы солнечных батарей), автозапчасти и прочее. То есть все то, что можно украсть и перепродать. Отношения со страховщиками — сложная система. Так просто страховая деньги не отдаст. Нужно документально и вовремя доказать, что наступил страховой случай.

«Я на днях застраховал груз на $15 тыс. Страховка с нулевой франшизой (франшиза в страховании — это сумма убытков, которые застрахованное лицо должно возместить себе само. — Ред.) стоит $34,5. Как ты думаешь, если что-то случится, вернет ли тебе страховая $15 тысяч, когда за страховку ты заплатил только $34,5? Когда грузу наносится ущерб, это надо будет доказать. Начинаются разные экспертизы: какие повреждения, на какую стоимость ремонтные работы. Допустим, ремонт стоит $1000, и страховая выплачивает именно $1000, а не $35 тысяч», — разъяснил экспедитор.

Таким образом, есть шанс получить не полную, а только малую часть стоимости испорченного. К примеру, американские домохозяйства могут быть застрахованы от урагана, но страховка не покроет разрушение из-за наводнения.

«Страхование бизнеса — это выброс денег на ветер. Ну «попал» ты на деньги из-за остановки дела, и что тебе компенсируют? Свое дело я тоже не страхую. Что страховать? Как доказать? Есть вещи, которые работают, но страхование по большей части — мыльный пузырь», — заключил логист.