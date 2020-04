В среду, 22 апреля, посольство США на Украине ответило на слова народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина о деятельности биолабораторий на территории страны. Посольство обвинило депутатов в пропаганде. В то же время Штаты признали существование своих бактериологических лабораторий, но уверяют в мирном характере их деятельности

Посольство США на Украине признало существование американских бактериологических лабораторий в этой стране.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так, чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», — говорится в заявлении посольства. Поклонская поддержала требование украинских депутатов разобраться с биологическими лабораториями США © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

При этом в заявлении посольства указывается, что общие украинско-американские усилия «помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки».

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны, чтобы всем нам жилось безопаснее», — заявили американцы.

Кроме того, в заявлении перечислены и другие страны постсоветского пространства, сотрудничающие с США и Украиной в этом направлении.

Само заявление было призвано «обосновать реальное состояние в отношении распространения дезинформации, которая кружит в некоторых кругах Украины вслед за российской дезинформацией касательно настоящего американско-украинского партнерства по уменьшению биологических угроз».

Так американцы ответили на заявление двух народных депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Рената Кузьмина.

Что рассказали Медведчук и Кузьмин

За неделю до заявления посольства США на Украине народный депутат Ренат Кузьмин у себя в Facebook рассказал о существовании в стране американских бактериологических лабораторий. Кузьмин: Власть должна отчитаться, что делают 15 бактериологических лабораторий США на Украине © Иван Пономарев

«Пока народ спорит, посадят ли Черновол и имеет ли учитель право на ошибку, депутаты ОПЗЖ направили президенту Зеленскому, его премьеру, руководителям СБУ и Минздрава запросы о законности функционирования в Украине 15 бактериологических лабораторий США. Не исключено, что официальный отказ Януковича от сотрудничества с Пентагоном в вопросах бактериологических исследований на территории Украины в 2013 году и стал основной причиной его отстранения от власти под прикрытием Майдана, а вовсе не его отказ от евроинтеграции, как принято считать», — написал Кузьмин.

По его словам, медицинская реформа, которую на Украине проводила и.о. министра здравоохранения, американская гражданка Ульяна Супрун, могла быть направлена в том числе и на то, чтобы никто не мешал лабораториям Минобороны США.

«Вполне вероятно, что назначенная министром здравоохранения Украины гражданка США Супрун ликвидировала Санэпидемслужбу Украины именно для устранения возможных препятствий, которые могли бы создать органы, призванные контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил, этим самым бактериологическим лабораториям», — отметил Кузьмин.

Он прикрепил к записи ссылку на совместное с Медведчуком обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

В тексте обращения упомянуты случаи странных вспышек заболеваний на Украине, приведены ссылки на данные СМИ, а также на данные проверок, которые проводились во время президентства Виктора Януковича — в 2010-2012 годах.

Одна из них была инициирована Минобороны Украины, другая — премьер-министром. Обе они выявили нарушения в лабораториях, которые могли быть чреваты утечками штаммов опасных инфекций. В итоге в 2013 году Янукович отказался продолжать сотрудничество с США в сфере биологических экспериментов. В том же году грянул Майдан, а пришедший к власти в 2014 году Пётр Порошенко продолжил деятельность американских биолабораторий на Украине.

В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяцами позже в Украине были уже 364 смерти от этого вируса.

«Причина — свиной грипп А (H1N1)pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году», — говорится в обращении Медведчука и Кузьмина.

В 2017 году в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года аналогичные очаги инфекции были в Запорожье и Одессе, а осенью — в Харькове.

Само же сотрудничество между украинцами и американцами, утверждают Кузьмин и Медведчук, началось в 2009 году во время президентства Виктора Ющенко. Тогда же в Тернополе появился вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Его жертвами, утверждают нардепы, стали 400 человек.

Народные депутаты сослались на данные иностранных СМИ, согласно которым лаборатории США находятся в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве, Виннице, Тернополе, Львове и Ужгороде.

Кроме того, болгарские СМИ опубликовали документы об украино-американском сотрудничестве. Одно из соглашений относится к 2005 году — эпохе президентства Ющенко. Его подписали Пентагон и Минздрав Украины. Документ касается сотрудничества в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия. При этом, согласно договору, Минздрав Украины должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. Кроме того, Украина должна обеспечить секретность и привлечение как можно меньшего количества людей к теме американо-украинского сотрудничества в данной сфере. В посольстве США подтвердили финансирование крупных биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

В общем, в документах, обнародованных болгарами, хватает интересных фактов.

Отвечая на обвинения Медведчука и Кузьмина, американское посольство, среди прочего, упомянуло о лабораториях в других постсоветских государствах.

Весь мир в труху

Посольство США на Украине настаивало: сотрудничество между странами в данной сфере ведется с 1993 года.

«Украинский научно-технологический центр (УНТЦ/STCU) — это межправительственная организация, созданная международным соглашением в октябре 1993 года. Сейчас сторонами УНТЦ являются Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан. УНТЦ призван способствовать глобальному миру и процветанию путем совместного уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием путем поддержки научно-технически партнерств и сотрудничества, которые касаются глобальных угроз безопасности и способствуют нераспространению», — говорилось в документе.

Перечень стран в ответе посольства США частично совпадает с тем, который был указан в болгарских СМИ.

Впрочем, события в Грузии и связь их с американскими лабораториями в стране (в «биолаборатории Лугара», затем ставшей Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии) интересовали не только болгар, но и самих грузин, а также россиян — Грузия граничит с Россией. Кроме того, в регионе после появления американцев в Грузии и Дагестане появились песчаные мухи с Филиппин, которые известны как переносчики лейшманиоза. Как сообщают некоторые СМИ, этих мух американцы начали исследовать в лаборатории в Грузии в 2014 году.

В том же году в Грузии был зафиксирован скачок заболеваемости геморрагической лихорадкой Крым-Конго. По разным данным, количество заболевших достигло 34 человек. От лихорадки умерли три человека.

При этом грузинские СМИ сообщали о жалобах на здоровье местных жителей, живущих рядом с американской биолабораторией.

Возвращаясь к Украине, стоит отметить, что тот факт, что украинские лаборатории сотрудничают не с Минздравом США, но с Пентагоном, вызвал у многих озабоченность. Песецкий: Оказывается, биолаборатории США работают ради нашей «безопасности и стабильности» © Facebook, Валерий Песецкий

«Лаборатории эти занимаются изучением поведения опасных патогенов в определённых региональных условиях — с учётом климатических, демографических и иных факторов. Данные исследования можно назвать исследованиями двойного назначения: с одной стороны, они действительно важны с точки зрения оценки угроз распространения того или иного заболевания (той же лихорадки Крым-Конго) и разработки рекомендаций по борьбе с ним. С другой — результаты исследования могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия для применения в том или ином регионе», — отметил главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

По его словам, в отношении к лабораториям люди делятся на две группы.

«Вопрос о том, могут ли эти лаборатории нести угрозу для местного населения (прямую или косвенную), строго сводятся к субъективным убеждениям каждого конкретного человека. Восторженные идиоты, считающие, что Америка хочет всему миру исключительно добра, в это, конечно же, никогда не поверят. Мрачные параноики, убеждённые в том, что для своего блага США готовы уничтожить миллиарды, если это потребуется, ни на минуту не усомнятся. Я лично в последние годы больше склоняюсь ко второй группе. Хотя и признаю, что это почти религиозный вопрос», — отметил Ткачёв.

Судя по болезненной реакции американского посольства, а также по тому, что деятельность лабораторий, если верить СМИ, финансируется по линии Пентагона, можно лишь посочувствовать тем украинским городам, где находятся американские «борцы за биологическую безопасность».

Кроме того, в ответе американского посольства обращает на себя внимание одна фраза.

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и министерством обороны, чтобы всем нам жилось безопаснее (в английском варианте текста to make us all safer)», — гласит она.

Вспоминается анекдот времен 90-х, в котором цитировались разные политики: «Обещая, что мы будем жить лучше, я не говорил, что лучше будете жить вы».