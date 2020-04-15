Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook не исключил, что в свое время отказ Януковича от сотрудничества с Пентагоном в вопросах бактериологических исследований на территории Украины в 2013 году стал основной причиной Майдана

ОПЗЖ требует от власти отчитаться о законности функционирования на территории Украины 15 бактериологических лабораторий министерства обороны США. Цинизм против гуманизма. Что скрывает пандемия коронавируса © СС0, Pixabay

Пока народ спорит, посадят ли Черновол и имеет ли учитель право на ошибку, депутаты ОПЗЖ направили президенту Зеленскому, его премьеру, руководителям СБУ и Минздрава запросы о законности функционирования в Украине 15 бактериологических лабораторий США.

Не исключено, что официальный отказ Януковича от сотрудничества с Пентагоном в вопросах бактериологических исследований на территории Украины в 2013 году и стал основной причиной его отстранения от власти под прикрытием Майдана, а вовсе не его отказ от евроинтеграции, как принято считать.

Также, вполне вероятно, что назначенная министром здравоохранения Украины гражданка США Супрун ликвидировала санэпидемслужбу Украины именно для устранения возможных препятствий, которые могли бы создать органы, призванные контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил, этими самыми бактериологическими лабораториями.