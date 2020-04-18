По состоянию на 16:00 18 апреля число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составило больше 2 миллионов 264 тысяч. Заболевание забрало жизни более 154,9 тысячи человек, вылечились более 583 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 190,8 тысячи человек, больше 20 тысяч умерли, более 74,7 тысячи выздоровели. На третьей позиции Италия: около 172,4 тысячи зараженных, 22,7 тысячи погибших, примерно 42,7 тысячи выздоровевших.

Более ста тысяч заболевших зафиксировано во Франции, в Германии и Великобритании. Большое число инфицированных сегодня в Иране (более 80 тысяч), в Турции (более 78 тысяч), в Бельгии (более 37 тысяч), в России (более 36 тысяч), в Бразилии (более 34 тысяч), в Канаде (более 31 тысячи), в Нидерландах (более 30 тысяч) и в Швейцарии (более 27 тысяч).

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на седьмом месте (84,1 тысячи заболевших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (78,6 тысячи поправившихся), что позволяет властям говорить если не о победе над пандемией, то о серьезном успехе.

Ситуация на Украине. Обращение Зеленского и состояние здоровья Онуфрия

По последним данным, число заболевших коронавирусом на Украине составило 5 тысяч 106. Скончались 133 человека, выздоровели 275. И пока снижения инфицирования нет — наоборот, ежедневно обновляется антирекорд.

Если говорить о регионах, то больше всего заболевших зафиксировано в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Киевской областях. Также не добавляет оптимизма тот факт, что число заболевших коронавирусом медиков на Украине возросло до 978 человек.

В преддверии Пасхи — главного христианского праздника, который собирает десятки тысяч людей в храмах, — было принято решение о дежурстве возле церквей усиленных патрулей полиции, чтобы не спровоцировать новые заражения.

В Украинской православной церкви при этом опровергли сообщения СМИ, будто бы ее предстоятель митрополит Онуфрий и управляющий делами митрополит Антоний заразились коронавирусом и были якобы тайно госпитализированы.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении призвал украинцев остаться на Пасху дома, чтобы они таким образом смогли помочь Богу. Он также пожелал, чтобы после выходных и после карантина граждан пугали цифры на весах, а не цифры на термометре.

Глава государства отметил, что сам с утра до вечера сидит в кабинете, в котором даже не открываются окна, поэтому очень понимает желание украинцев выйти на улицу. И тем не менее он попросил граждан остаться дома ради собственного здоровья, а также здоровья родителей и детей.

Ситуация в России. Смерть депутата и «черный день»

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 36,7 тысячи. За сутки оно увеличилось более чем на 4,7 тысячи человек. Всего в стране от коронавируса умерли 313 человек. При этом было проведено более 1,81 млн тестов на наличие инфекции.

Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, более 250 случаев COVID-19 сегодня зафиксировано в Нижегородской области, Ленинградской области, Республике Коми, Краснодарском Крае, Мурманской области, Красноярском крае, Дагестане, Брянской области и Башкирии.

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Санкт-Петербурга попросила президента Владимира Путина оказать прямую финансовую поддержку россиянам: выплатить каждому взрослому гражданину страны 25 тысяч рублей и по 15 тысяч на каждого ребенка.

Парламентарии считают, что государство накопило «огромные резервы на "черный день"», и для большинства россиян этот день наступил.

Также стало известно о смерти от коронавируса депутата Мособлдумы Ивана Жукова, который являлся депутатом мособлдумы II, III, IV и V созывов, а в 2016 году переизбран депутатом на очередной срок. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил наградить его орденом посмертно.

Как ранее заявлял президент Путин, риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, а пик пандемии еще не пройден, поскольку число заболевших растет не только в Москве, но и во многих других регионах.

Ситуация в мире. Спор Онищенко с Лукашенко и благодатный огонь

В России Лукашенко послали к колхозникам за критику тестов на коронавирус © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко на встрече с коллективом стеклозавода «Неман» заявил, будто бы российские тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19 часто дают ошибочные результаты. По его словам, приборы показывают достоверный результат только в 30% случаев, а не 60%, на что ему якобы жаловались врачи.

В ответ на это бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, что в стране применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются.

Парламентарий подчеркнул, что если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.

«Лукашенко я бы посоветовал вот что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема», — заключил Онищенко.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что российские тест-системы во многом превосходят зарубежные аналоги, их высокая эффективность подтвердилась еще в начале февраля во время испытаний в Китае.

Там также уточнили, что в Белоруссии обнаружили первые случаи заболевания именно благодаря тем 14 тысячам тест-систем, которые Москва передала Минску.

Что касается более позитивных новостей, то в преддверии Пасхи Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Из-за пандемии впервые за десять веков торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Благодатный огонь доставили к Яффским воротам Старого города, где раздали его дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица