Привоз победил карантин. Запрет на работу рынков в Украине обернулся беспределом в Одессе. Фоторепортаж

Полный запрет главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на работу рынков оказался профанацией. Основные рынки Одессы продолжают работать, как ни в чем не бывало

В понедельник, 13 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отменил собственное постановление от 30 марта, которым была урегулирована работа рынков на время карантина.

«Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлены факты злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях. Хотя там все четко было прописано, при каких условиях можно открывать рынки. Мы имеем огромные нарушения», — так объяснил свое решение Ляшко в выпуске программы Савика Шустера «Свобода слова».

Порядок, регулировавший работу рынков, утратил свою силу с 14 марта и, по логике Минздрава, все продовольственные рынки Украины должны были прекратить свою работу.

Нарушая запреты

Закрытие продовольственных рынков поддержали и в Одесской ОГА. 15 апреля региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством главы Одесской ОГА Максима Куцего приняла решение временно запретить функционирование продовольственных рынков. При этом ни сроков ограничений, ни юридического обоснования таких мер в документе ОГА указано не было. Одесса и почти никакой политики. Свидание с Тёмным Лордом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

По логике вещей, с 16 апреля в Одессе и области не должно было остаться ни одного работающего рынка, но, как оказалось, дьявол кроется в деталях. Эти детали стали настоящим спасением для рыночной торговли.

Украина.ру решила проинспектировать выполнение распоряжений Минздрава и Одесской ОГА, начав с легендарного рынка Привоз. И что же? Одесский Привоз работал, как ни в чем не бывало.

Куличи с ковидом

Пантелеймоновская улица, вдоль которой расположен рынок, от Преображенской до Екатерининской была занята автомобилями посетителей рынка и казалась похожей на огромную автостоянку. Внутри Привоза за месяц, прошедший с его последней инспекции редакцией, ничего не изменилось. Все те же грязь и антисанитария, продавцы, работающие без масок и товар, лежащий на открытых прилавках. В том числе и пасхальные куличи, которые торговцы Привоза будто специально выставили на всеобщее обозрение, даже не прикрыв их целлофаном. Куличи стоят в самом проходном ряду возле входа в молочный корпус. Их нарядные макушки очень удобны для осаждения пыли и вирусных аэрозолей.

Отдельно стоило обратить внимание на продавцов. Большинство из них работало без масок, а некоторые были откровенно больны: наш корреспондент насчитал только в молочном корпусе пять продавцов с сухим кашлем.

В отличие от других одесских рынков, где были закрыты точки с непродовольственными товарами, торговля посудой, одеждой и обувью шла на Привозе полным ходом. В узких лабиринтах торговых рядов возле контейнеров с одеждой собирались толпы беззаботных покупателей. Такой ажиотаж вполне понятен, ведь все аналогичные магазины в городе закрыты или работают навынос, а тут можно посмотреть, пощупать, померить.

Не менее оживленной была торговля в новых овощных рядах, где покупатели также собирались большими и тесными группами. В рядах с соленьями царил предпраздничный ажиотаж, люди запаслись продуктами на Пасху, и очереди к бочкам с квашеной капустой ничем не отличались от докарантинных времен, так же как и раньше, они были скученные и шумные.

Рынок кроется в деталях

Нашему корреспонденту удалось узнать причину такого разгула рыночной торговли, вопреки всем запретам, у представителя администрации рынка Привоз, который согласился дать комментарии на условиях анонимности.

Причина, из-за которой одесские рынки не прекратили работу, кроется в хитросплетении украинского законодательства. Постановление главного санитарного врача Украины от 14 апреля на самом деле не запрещало работу рынков, а наоборот, сняло все ограничения.

Дело в том, что отмененное самими же Ляшко постановление от 30 марта не являлось разрешительным для работы рынков, а регулировало условия их работы во время карантина. В то же время ни в одном нормативном акте Украины, в том числе в постановлении КМУ от 2 апреля №211, ограничившем свободу передвижения украинцев на время карантина, нет запретов на работу продуктовых рынков во время эпидемии.

Таким образом, то, что некоторые украинские СМИ назвали запретом на работу продуктовых рынков со стороны Минздрава, на самом деле сняло все ограничения с их деятельности. Теперь администрацию рынка невозможно привлечь к ответственности за несоблюдение необходимых карантинных правил. Работа Привоза и всех рынков Украины, по сути, вернулась в доэпидемиологические времена. Что до распоряжения главы Одесской ОГА Куцего о закрытии всех рынков, оно носит рекомендательный характер, поскольку полномочия глав ОГА ограничивать торговлю не предусмотрены законом «О местном самоуправлении». Закрытый город и дефицит в аптеках. Как живёт Одесса на карантине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Юридическая безграмотность нового украинского Минздрава фактически сводит на нет все меры по борьбе с распространением коронавируса, которые предпринимаются Кабинетом министров Украины, и только способствует распространению эпидемии.