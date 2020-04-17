На первом месте по числу заражений по-прежнему остаются Соединенные Штаты: заболевание выявили у 672,3 тысяч человек, 33,8 тысяч скончались, 56,2 тысячам удалось выздороветь. За последние сутки в США зафиксировали более 30 тысяч случаев заражения COVID-19.
В Испании, занимающей вторую позицию, коронавирус диагностировали у более чем 188 тысяч человек, 19, 4 тысячи скончались, 74,7 тысяч выздоровели. За последние сутки в стране наблюдался прирост заражаемости — с 5,1 тысяч пациентов 15 апреля до 7,3 тысяч 16 апреля.
На третьем месте находится Италия: 172,4 тысячи заболевших, 22,7 тысяч скончались, 42,7 тысяч выздоровели.
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировали 4 662 случая заражения коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных заболеванием, скончались 125 человек, 246 выздоровели.
О победе над коронавирусом заявил внефракционный нардеп Сергей Рудык. По его словам, два теста ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. Рудык на видео показал рентгеновский снимок собственных легких и посетовал на «куршавельских коллег», которые принесли «заразу» в Верховную Раду месяц назад.
Стало известно, что в поселке Чемеровцы Хмельницкой области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли больницу. Зараженные медработники проходят амбулаторное лечение, а само учреждение работает в режиме долечивания пациентов, которые уже находились в стационаре. Новых больных больница не принимает.
В Киевской области уже с 17 апреля закрыли вход на кладбища, которые на Пасху могут стать местами большого скопления людей. Исключение составляет проведение похорон в соответствие со всеми нормами в условиях карантина. Такие меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Руководство «Укрпочты» потребовало от сотрудников отказаться от посещения церквей на предстоящие праздники. Тех, кто нарушит запрет, пообещали отправлять в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск на две недели, чтобы убедиться, что они не заражены коронавирусом.
Ситуация в России
В России, согласно последним данным, зафиксировано 27 938 тысяч случаев заражения COVID-19, 232 человека скончались, 2 304 выздоровели. За последние сутки заболевание было диагностировано у 3 448 пациентов.
Президент России Владимир Путин во время очередного совещания с главами регионов заявил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден и риски, связанные с распространением коронавируса, по-прежнему очень высоки. Глава государства поручил укомплектовать все больницы оборудованием и кадрами, а врачей и медперсонал обеспечить средствами защиты.
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали новый метод лечения коронавируса — для этого пациентов с инфекцией поместили в барокамеру с воздухом, насыщенным кислородом.
Отмечается что этот метод ранее использовали для восстановления спортсменов, и он дает положительный эффект. В настоящее время такое лечение полноценно получает один пациент.
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса — 68,1. У большинства из них, по его словам, были сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и другие.
Ситуация в мире
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за коронавируса. Куомо не единожды критиковал Трампа за то, что федеральные власти недостаточно помогают штату, где от COVID-19 скончались уже более 12 тысяч пациентов. Президент, в свою очередь, ответил Куомо, что тот «слишком много жалуется».
Стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса уровень безработицы достиг показателей 1945 года — с заявлениями на получение пособий обратились 22,185 млн человек.
В Италии зафиксировали сразу два рекорда: за последние сутки специалисты наблюдали самое низкое число заболевших (355) с начала эпидемии и самое большое количество выздоровевших (2563). В стране наблюдается падение заражаемости — во вторник, 14 апреля, власти сообщали о 675 диагностированных случаях COVID-19.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон из-за пандемии поручил правительству активизировать сельское хозяйство и подготовить запасы еды на два года для каждой семьи в стране. Стоит отметить, что в Таджикистане пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица