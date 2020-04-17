По состоянию на 21:00 пятницы, 17 апреля, в мире диагностировали коронавирус у 2,1 млн человек. Заболевание забрало жизни 149 тысяч людей, 556,7 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствую данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений по-прежнему остаются Соединенные Штаты: заболевание выявили у 672,3 тысяч человек, 33,8 тысяч скончались, 56,2 тысячам удалось выздороветь. За последние сутки в США зафиксировали более 30 тысяч случаев заражения COVID-19.

В Испании, занимающей вторую позицию, коронавирус диагностировали у более чем 188 тысяч человек, 19, 4 тысячи скончались, 74,7 тысяч выздоровели. За последние сутки в стране наблюдался прирост заражаемости — с 5,1 тысяч пациентов 15 апреля до 7,3 тысяч 16 апреля.

На третьем месте находится Италия: 172,4 тысячи заболевших, 22,7 тысяч скончались, 42,7 тысяч выздоровели.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировали 4 662 случая заражения коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных заболеванием, скончались 125 человек, 246 выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сергей Рудык. По его словам, два теста ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. Рудык на видео показал рентгеновский снимок собственных легких и посетовал на «куршавельских коллег», которые принесли «заразу» в Верховную Раду месяц назад.

Стало известно, что в поселке Чемеровцы Хмельницкой области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли больницу. Зараженные медработники проходят амбулаторное лечение, а само учреждение работает в режиме долечивания пациентов, которые уже находились в стационаре. Новых больных больница не принимает.

В Киевской области уже с 17 апреля закрыли вход на кладбища, которые на Пасху могут стать местами большого скопления людей. Исключение составляет проведение похорон в соответствие со всеми нормами в условиях карантина. Такие меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Руководство «Укрпочты» потребовало от сотрудников отказаться от посещения церквей на предстоящие праздники. Тех, кто нарушит запрет, пообещали отправлять в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск на две недели, чтобы убедиться, что они не заражены коронавирусом.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, зафиксировано 27 938 тысяч случаев заражения COVID-19, 232 человека скончались, 2 304 выздоровели. За последние сутки заболевание было диагностировано у 3 448 пациентов.

Президент России Владимир Путин во время очередного совещания с главами регионов заявил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден и риски, связанные с распространением коронавируса, по-прежнему очень высоки. Глава государства поручил укомплектовать все больницы оборудованием и кадрами, а врачей и медперсонал обеспечить средствами защиты.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 17 апреля

Отмечается что этот метод ранее использовали для восстановления спортсменов, и он дает положительный эффект. В настоящее время такое лечение полноценно получает один пациент.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса — 68,1. У большинства из них, по его словам, были сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и другие.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за коронавируса. Куомо не единожды критиковал Трампа за то, что федеральные власти недостаточно помогают штату, где от COVID-19 скончались уже более 12 тысяч пациентов. Президент, в свою очередь, ответил Куомо, что тот «слишком много жалуется».

До чего вирус довёл: самые странные запреты в странах бывшего СССР © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В Италии зафиксировали сразу два рекорда: за последние сутки специалисты наблюдали самое низкое число заболевших (355) с начала эпидемии и самое большое количество выздоровевших (2563). В стране наблюдается падение заражаемости — во вторник, 14 апреля, власти сообщали о 675 диагностированных случаях COVID-19.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон из-за пандемии поручил правительству активизировать сельское хозяйство и подготовить запасы еды на два года для каждой семьи в стране. Стоит отметить, что в Таджикистане пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица