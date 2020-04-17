Партии Зеленского грозит раскол из-за скандального закона о банках, громкое «разоблачение» от СБУ оставляет много вопросов, а обмен пленными в Донбассе - осторожный шаг сторон навстречу друг другу, внушающий осторожный оптимизм

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

«Дробление на правоверных коломойцев и верных зеленинцев»

На неделе Верховная Рада продолжила собираться на внеочередные заседания. В понедельник депутаты сократили госбюджет-2020, а в четверг приняли изменения в регламент, которые позволят обойти «правкотерроризм», как выразился председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Фактически парламентарии сократили количество возможных правок к законопроектам. Это открыло путь к принятию во втором чтении закона о запрете возврата банков прежним владельцам — закон еще называют «антиколомойским».

Принять этот документ требовал МВФ — как одно из условий для нового кредитного транша.

Кирилл Молчанов: Запад будет держать Зеленского на коротком поводке © Facebook, Кирилл Молчанов Андрей Золотарёв.

«Без нового транша, совершенно ясно, Украину ждет дефолт. Поэтому закон будет принят в самое ближайшее время.

А вот что касается монолитности [фракции «Слуги народа»], мы видим, что внутренняя оппозиция в рядах «Слуги народа» насчитывает порядка 50 человек. Я еще осенью говорил о том, что их ждет дробление на правоверных коломойцев и верных зеленинцев, что собственного говоря, и происходит. Дальше всё будет зависеть от рейтинга Зеленского», — заявил политолог.

«Закон противоречит Конституции»

Судя по тому, как развиваются события, закон всё-таки примут, считает эксперт Института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев. Другой вопрос, насколько он будет устраивать МВФ: «потому что, как мы видим по ситуации вокруг закона о рынке земли, то, что приняли, МВФ не устраивает. А под это, собственно, подстроена вся медийная составляющая с выделением Украине очередного транша МВФ».

«Относительно раскола в «Слуге народа» — уже углубляться там дальше некуда. Все последние голосования за ключевые проекты, инициированные президентом, дают голоса в диапазоне 200-206 голосов. И судя по тому, как высказываются депутаты от «Слуги народа», я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы они нашли точки соприкосновения.

Другое дело, как это повлияет на принятие законопроектов. Всегда находятся фракции, которые дают голоса. В этом вопросе мы вернулись к ситуации, которая была при Петре Алексеевиче Порошенко. Когда де-юре существовала коалиция, но де-факто были ситуативные голосования», — рассказал Бизяев.

Украинская журналистка растолковала суть «антиколомойского» закона для домохозяек © Facebook, Svetlana Kryukova Алексей Якубин.

«Насколько я понимаю, закон будет рассматриваться в начале мая. И если говорить о взаимодействии с МВФ, это не является критичным. Если программа будет утверждена до начала мая, то Киев выполнит свои долговые обязательства», — прогнозирует эксперт.

«Разоблачение» от СБУ: возможен новый «пшик»

Во вторник, 14 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о громком разоблачении в своих рядах. Задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, который якобы работал на РФ.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что «это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости». А уже через несколько дней замминистра внутренних дел, скандально известный Антон Геращенко сообщил, что Шайтанов якобы готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Все эти сеансы разоблачения заканчиваются таким же пшиком, как и в деле Бабченко (СБУ имитировала его убийство), говорит Андрей Золотарёв, «особенно учитывая профессиональные кондиции и склонность СБУ к провокациям».

«Скорее всего, мы увидим достаточно быстрый приговор. Но учитывая то, что опубликовано, все выглядит, мягко говоря, странно. Генерал СБУ говорит те вещи, которые обычно генералы, а даже полковники и майоры, не говорят. Любой человек из СБУ и из правоохранительной среды знает, что можно и что нельзя говорить. Поскольку прекрасно понимает, что иногда и стены могут слышать», — отметил политолог.

Он также не исключает, что это «внутривидовые разборки в стенах СБУ».

Вопросы и нестыковки скандального ареста. Подробности дела Шайтанова © Facebook, Служба безпеки України

«Баканов демонстрирует свою работу Зеленскому»

Сейчас началась активизация Службы безопасности Украины и ее руководителя Баканова, подчёркивает Алексей Якубин. Скорее всего, Баканов пытается показать результаты своей работы. СБУ, если судить по информационной ленте, — одна из главных ньюсмейкеров.

«Я не исключаю, что во-первых, Баканов пытается показать Зеленскому свою результативность, потому что Зеленский раньше говорил, что не будет держаться за людей, которые не показывают результативность.

Второй нюанс. Не исключаю, что это может быть информационная накачка, которая говорит о том, что ротации возможны в силовых структурах. Аваков должен ощутить некое напряжение, потому что мы видим, что среди силовых ведомств начинается своеобразная конкуренция», — сообщил политолог.

А Руслан Бизяев признаёт, что в этом деле у него больше вопросов, чем ответов.

«Первый вопрос, который у меня возникает: неужели в ФСБ или ГРУ работают настолько непрофессиональные люди, которые напрямую отдают приказы?» — задаётся вопросом эксперт.

Шесть лет «АТО»: маленькие шажочки навстречу друг другу

Миф и правда о гражданской войне на Донбассе. Кто на самом деле воевал в «АТО»? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк обменялись пленными. В свою очередь президент Зеленский сообщил, что уже после Пасхи состоится новый, более масштабный обмен.

В ситуации с коронавирусом то, что происходит на Донбассе, ушло на глубокую информационную периферию. Об этом говорит Андрей Золотарёв. Хотя там с обеих сторон продолжается конфликт низкой интенсивности.

«Прошедший обмен можно приветствовать. Когда стороны не могут сделать крупных шагов навстречу друг другу, пусть делают хотя бы вот такие шажочки. Но, судя по всему, каких-либо кардинальных изменений в ситуации на Донбассе не произойдёт», — сказал политолог.

Даже в условиях пандемии произошел третий обмен пленными за каденцию Зеленского, указывает Алексей Якубин. Он рассматривает это как «стратегический гуманизм».

«Тот факт, что такие обмены идут, показывает, что Киев в гуманитарном треке выполняет меморандум, который был утверждён во время Нормандской встречи. Зеленский понимает, что без реализации мира на Донбассе он очень быстро утратит общественную поддержку», — отметил эксперт.

«Для прорыва ситуации в Донбассе нужно перезагрузить идеологию»

Коронавирус снизил боевую активность в Донбассе: на каком-то этапе даже показалось, что он остановил войну, говорит Руслан Бизяев. Но в целом, добавляет он, к сожалению, ситуация далека от идеала.

В Чистый четверг и на фоне эпидемии. Украина и ЛДНР провели обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Эммануэля Макрона», — сказал политолог.

Но, продолжил он, политическая составляющая «Минска», которая является ключевой для решения конфликта, пока что находится в подвешенном состоянии.

«То есть чтобы состоялась следующая встреча в нормандском формате, каждой из сторон необходимо выполнить домашнее задание. В условиях Украины — это имплементации «формулы Штайнмайера» в законодательство и определение дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса. Пока что на день сегодняшний я не вижу глобальных прорывов в этих вопросах», — подчеркнул Бизяев.

Впрочем, эксперт не теряет оптимизма. По его словам, очень важно, как общество на Украине будет относиться к этим вопросам.

«Для того чтобы совершить кардинальный прорыв в ситуации на Донбассе, надо, в первую очередь, перезагрузить идеологию», — заявил политолог.