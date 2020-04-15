Первоначально в СМИ прошла информация, что Служба безопасности Украины задержала непосредственно Поворозника, но затем выяснилось, что это не так. 

Оказалось, что задержан был некий гражданин, якобы входящий в ближайшее окружение замглавы Киевской городской горадминистрации (КГГА). Его повязали в тот момент, когда он требовал взятку в размере 60 тыс. долларов у представителя застройщика за согласование градостроительных условий и ограничений. 

Кто такой Николай Поворозник

Политическая провокация против команды Кличко. Поворозник опроверг свое задержание
Политическая провокация против команды Кличко. Поворозник опроверг свое задержание
© Facebook, Mykola Povoroznyk
Сорокавосьмилетний Поворозник — уроженец Хмельницкой области. 

Практически вся его карьера прошла в стенах КГГА, где он начал работать еще в 2001 году, после учебы и службы в армии. 

Первая его должность в горадминистрации — главный специалист, а затем начальник отдела управления по вопросам предпринимательства. 

В 2012 году он стал первым заместителем начальника Главного управления — начальником управления регуляторной политики и выдачи документов разрешительного характера Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики. Работал заместителем директора Департамента — начальником управления координации региональной экономической политики Департамента экономики и инвестиций КГГА. 

В 2013-м Поворозник возглавил Департамент экономики и инвестиций, а через три года стал заместителем главы столичной администрации.

Первым замглавы КГГА Виталия Кличко он стал в 2017 году. 

Поворозник является одной из наиболее публичных и влиятельных фигур в нынешней КГГА. В сферу его ответственности входят вопросы социально-экономического развития города, внешнеэкономической деятельности, бюджета и т.д.

В чем он может быть замешан

Дело, в рамках которых произошло вчерашнее задержание, раскручивается СБУ с марта этого года. В нем идет речь о сотрудниках двух киевских коммунальных предприятий (КП) — «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева» и «Киевжилспецэксплуатация», которые путем сотрудничества с коммерческими компаниями организовали хищение бюджетных средств во время различных работ в городе. Ущерб от этих махинаций оценивается в более, чем 700 млн гривен. 

Примечателен тот факт, что данные КП не имеют отношение к согласованию градостроительных условий и изменений, как и сам Поворозник. Однако как уточняет интернет-издание «КиевVласть» со ссылкой на свои источники в СБУ, посредника Поворозника арестовали именно в рамках данного уголовного производства. 

Отмечается, что задержанный, фамилия которого пока не обнародована, не является госслужащим, однако состоит  в дружеских отношениях с первым замом Кличко. И именно Поворозник стоит за попыткой «отщипнуть» солидную долю от очередного строительства. 

Сам Поворозник на следующий день на своей странице в Facebook прокомментировал эти события заявив, что ни о каком подозрении в его адрес речи не идет. 

«Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность, как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю… Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела», — написал столичный чиновник. 

Реакция Кличко

За своего заместителя поспешил заступиться также сам Виталий Кличко, который продолжает совмещать пост мэра и должность главы городской госадминистрации. 

Кличко в панике. Названы потери Киева от коронавируса
Кличко в панике. Названы потери Киева от коронавируса
© Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк
По его словам, факт обысков в кабинете Поворозника действительно имел место, при этом, полагает градоначальник, расследованием этого дела должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро, т.к. первый замглавы КГГА — должность высокого ранга. 

Кличко призвал правоохранительные органы тщательно разобраться во всех обстоятельствах дела и наказать виновных. Кроме того он подчеркнул, что ими могут оказаться как Поворозник, если это докажет следствие, так и те, кто запустил в СМИ эту политическую кампанию против мэрии. 

«Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над І. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть: или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело», — сказал Кличко на брифинге. 

Кличко и его «пчелки» 

Как утверждает Telegram-канал «Легитимный», скандал с Поворозником может отрицательно сказаться на рейтинге Кличко, на которого все сильнее нажимают из Офиса президента Владимира Зеленского, желая посадить во главе столицы своего кандидата. 

«Источник сообщает, что у Кличко сейчас дилемма, отказываться публично от топ коррупционера Поворозника или выдержать паузу, пока гонцы мэра проведут торги с Поворозником.  Ведь известно, что Поворозник может потянуть за собой "паровозом" и рейтинг мэра Киева. Ведь он был его "пчелкой", которая носила доход в «общак» мэрии», — пишет ресурс. 

О политическом характере данного дела заявляет и сам Кличко. 

На сегодняшний день, заместитель главы КГГА проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. 

По данным источника «КиевVласть» в Киевской горадминистрации, атака на Поворозника — лишь пробный шар в «столичном кейсе» Офиса президента, который решил вплотную заняться коррупционными схемами в городе. 

«На выборах сегодня может победить кто угодно, даже осел». Теплюк рассказал, как власть попытается победить Кличко
«На выборах сегодня может победить кто угодно, даже осел». Теплюк рассказал, как власть попытается победить Кличко
© РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Почитал новости о попавшемся на взятке первом замглавы КГГА Поворознике и порадовался за Виталия Кличко, на рейтинге которого не отражаются ни скандалы, ни сходящая с ума от жадности «молодая команда», ни полный завал в работе. Да, собственно, ничего», — написал у себя в Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

Действительно, киевляне продолжает в массе своей поддерживать действующего главу города. За несколько дней до обысков у Поворозника, социологи из группы «Рейтинг» опубликовали результаты опроса, по которым на ближайших выборах за Кличко готовы отдать свои голоса более 38% жителей столицы, в то время, как его гипотетические конкуренты даже не преодолеют барьер в 10%.