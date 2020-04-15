Вечером 14 апреля стало известно, что в Киеве прошли обыски в местной городской госадминистрации, в которых фигурирует имя заместителя Виталия Кличко Николая Поворозника. Однако на следующий день, 15 апреля, он опроверг эту информацию

Первоначально в СМИ прошла информация, что Служба безопасности Украины задержала непосредственно Поворозника, но затем выяснилось, что это не так.

Оказалось, что задержан был некий гражданин, якобы входящий в ближайшее окружение замглавы Киевской городской горадминистрации (КГГА). Его повязали в тот момент, когда он требовал взятку в размере 60 тыс. долларов у представителя застройщика за согласование градостроительных условий и ограничений.

Кто такой Николай Поворозник

Политическая провокация против команды Кличко. Поворозник опроверг свое задержание © Facebook, Mykola Povoroznyk

Практически вся его карьера прошла в стенах КГГА, где он начал работать еще в 2001 году, после учебы и службы в армии.

Первая его должность в горадминистрации — главный специалист, а затем начальник отдела управления по вопросам предпринимательства.

В 2012 году он стал первым заместителем начальника Главного управления — начальником управления регуляторной политики и выдачи документов разрешительного характера Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики. Работал заместителем директора Департамента — начальником управления координации региональной экономической политики Департамента экономики и инвестиций КГГА.

В 2013-м Поворозник возглавил Департамент экономики и инвестиций, а через три года стал заместителем главы столичной администрации.

Первым замглавы КГГА Виталия Кличко он стал в 2017 году.

Поворозник является одной из наиболее публичных и влиятельных фигур в нынешней КГГА. В сферу его ответственности входят вопросы социально-экономического развития города, внешнеэкономической деятельности, бюджета и т.д.

В чем он может быть замешан

Дело, в рамках которых произошло вчерашнее задержание, раскручивается СБУ с марта этого года. В нем идет речь о сотрудниках двух киевских коммунальных предприятий (КП) — «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева» и «Киевжилспецэксплуатация», которые путем сотрудничества с коммерческими компаниями организовали хищение бюджетных средств во время различных работ в городе. Ущерб от этих махинаций оценивается в более, чем 700 млн гривен.

Примечателен тот факт, что данные КП не имеют отношение к согласованию градостроительных условий и изменений, как и сам Поворозник. Однако как уточняет интернет-издание «КиевVласть» со ссылкой на свои источники в СБУ, посредника Поворозника арестовали именно в рамках данного уголовного производства.

Отмечается, что задержанный, фамилия которого пока не обнародована, не является госслужащим, однако состоит в дружеских отношениях с первым замом Кличко. И именно Поворозник стоит за попыткой «отщипнуть» солидную долю от очередного строительства.

Сам Поворозник на следующий день на своей странице в Facebook прокомментировал эти события заявив, что ни о каком подозрении в его адрес речи не идет.

«Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность, как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю… Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела», — написал столичный чиновник.

Реакция Кличко

За своего заместителя поспешил заступиться также сам Виталий Кличко, который продолжает совмещать пост мэра и должность главы городской госадминистрации.

Кличко в панике. Названы потери Киева от коронавируса © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Кличко призвал правоохранительные органы тщательно разобраться во всех обстоятельствах дела и наказать виновных. Кроме того он подчеркнул, что ими могут оказаться как Поворозник, если это докажет следствие, так и те, кто запустил в СМИ эту политическую кампанию против мэрии.

«Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над І. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть: или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело», — сказал Кличко на брифинге.

Кличко и его «пчелки»

Как утверждает Telegram-канал «Легитимный», скандал с Поворозником может отрицательно сказаться на рейтинге Кличко, на которого все сильнее нажимают из Офиса президента Владимира Зеленского, желая посадить во главе столицы своего кандидата.

«Источник сообщает, что у Кличко сейчас дилемма, отказываться публично от топ коррупционера Поворозника или выдержать паузу, пока гонцы мэра проведут торги с Поворозником. Ведь известно, что Поворозник может потянуть за собой "паровозом" и рейтинг мэра Киева. Ведь он был его "пчелкой", которая носила доход в «общак» мэрии», — пишет ресурс.

О политическом характере данного дела заявляет и сам Кличко.

На сегодняшний день, заместитель главы КГГА проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

По данным источника «КиевVласть» в Киевской горадминистрации, атака на Поворозника — лишь пробный шар в «столичном кейсе» Офиса президента, который решил вплотную заняться коррупционными схемами в городе. «На выборах сегодня может победить кто угодно, даже осел». Теплюк рассказал, как власть попытается победить Кличко © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Почитал новости о попавшемся на взятке первом замглавы КГГА Поворознике и порадовался за Виталия Кличко, на рейтинге которого не отражаются ни скандалы, ни сходящая с ума от жадности «молодая команда», ни полный завал в работе. Да, собственно, ничего», — написал у себя в Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

Действительно, киевляне продолжает в массе своей поддерживать действующего главу города. За несколько дней до обысков у Поворозника, социологи из группы «Рейтинг» опубликовали результаты опроса, по которым на ближайших выборах за Кличко готовы отдать свои голоса более 38% жителей столицы, в то время, как его гипотетические конкуренты даже не преодолеют барьер в 10%.