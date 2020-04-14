К середине апреля 2020 года распространение нового коронавируса привело к резкому замедлению экономического роста всех стран мира. Нефть резко подешевела. Мировые возможности по её хранению достигают своих пределов. На этом фоне основные нефтедобывающие страны изменили позиции и взяли курс на сотрудничество

Нынешнее соглашение о сокращении добычи беспрецедентно, считают многие наблюдатели. Прошлые встречи ОПЕК и ОПЕК+ были крайне противоречивыми: производственные корректировки составляли от двух до трех миллионов баррелей в день. Согласованное сокращение объемов по масштабу сопоставимо с текущим производством в России и Саудовской Аравии.

После срыва мартовских переговоров Саудовская Аравия и Россия перекладывали ответственность друг на друга. Однако беспрецедентное снижение спроса в связи с новым коронавирусом вновь вернуло обе страны к тому, чтобы заключить производственный союз.

Без этой сделки спрос на нефть был бы таким низким, что нефтехранилища во всем мире были бы полностью заполнены через 40-45 дней. России через месяц пришлось бы приостанавливать добычу.

По итогам переговоров 22 из 23 стран ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Саудовская Аравия и Россия, которые снизят добычу на 11 миллионов баррелей. Мексика вместо отведенного ей сокращения в 400 тысяч баррелей в сутки сократит свое производство лишь на 100 тысяч баррелей. Трамп рассказал, на сколько на самом деле ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Президент Мексики Андрес Обрадор всех удивил, заявив, что договорился о сокращении добычи нефти с президентом США Дональдом Трампом: Мексика снижает добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, а США возьмут на себя часть её обязательств по снижению добычи.

В течение первых двух месяцев, с мая по июнь, сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. С начала июля добыча будет частично восстановлена и сокращение будет ограничено 8 млн баррелей в сутки. В 2021 году квота для стран-участниц будет ограничена 6 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на два года, до 1 мая 2022 года.

В целом ситуация в США сейчас тяжелая, потому как цены на нефть обрушились впервые с января 2016 года. Необходимо отметить, что вышеупомянутых цен на нефть недостаточно для того, чтобы американские производители сланцевой нефти могли продолжать работу.

В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы. Такая участь постигла НПЗ Marathon Petroleum, а многие другие оказались под угрозой закрытия. Нефть дорожает почти на 5% после сделки ОПЕК+ о снижении добычи © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Это заставило президента США Дональда Трампа действовать, поскольку он хочет победить на выборах в нефтяных штатах Техас и Калифорния, которые представляют собой наиболее важные штаты в предвыборной гонке.

По сути проблема нового соглашения заключается в сроке (до 2022 года), который мешает мелким производителям, ожидающим повышения цен, вернуться к увеличению добычи нефти. Сотрудничество стран ОПЕК+ и заключение нового соглашения — это большое достижение.

Cтраны «Большой двадцатки» приняли решение создать специальную рабочую группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на мировом энергетическом рынке. Таким образом, предпочтительно заключать любую сделку о сокращении добычи нефти на короткий срок.

Саудовская Аравия на основе соглашения с ОПЕК+ хочет заручиться поддержкой США и других стран.

Норвегия и Канада уже намекнули на возможность сотрудничества. Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подтвердили сотрудничество в телефонном разговоре после окончательного соглашения по ОПЕК+. Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

Тем не менее даже при беспрецедентном сотрудничестве по сокращению производства трудно избавиться от избыточного предложения. В настоящее время существует избыточное предложение в размере от 20 до 30 миллионов баррелей в день.

В целом странам необходимо сократить добычу на 20 миллионов баррелей в сутки, но страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти только на 10 миллионов баррелей.

Если получится убедить страны «Большой двадцатки», не входящие в организацию, урезать добычу на 5 миллионов баррелей в сутки, то останется избыток еще как минимум в 5 миллионов баррелей.

По некоторым оценкам, во втором квартале 2020 года спрос на нефть может упасть еще на 20-35 миллионов баррелей в сутки.

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