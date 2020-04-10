Украинская политическая традиция со времен еще первого Майдана 2004 года строится на безусловной поддержке со стороны США и Запада в целом. Легитимация госпереворота 2014 года и дальнейшая проукраинская позиция США и ЕС только укрепили этот тезис. Но, как замечают пользователи соцсетей, сейчас это уже не столь однозначно

Принять такие перемены в отношении Запада к их стране для украинских политиков очень непросто. И даже болезненно, ведь они для доказательства своей преданности евроатлантическим идеалам фактически пошли на разрушение своей страны. А теперь оказываются в положении «брошенной жены».

Украинская элита наивно полагала, что торговля антироссийской риторикой и образ последнего рубежа против «варварской России» делают их в глазах "цивилизованного Запада" очень ценными. Но сегодня те же элиты в растерянности: не понимают, как себя вести, чтобы вернуть расположение вчерашних покровителей.

По большому счету, у украинской трагедии «предательства Запада» есть три причины: Трамп и Байден, несговорчивость МВФ и строптивость Коломойского.

Понятно, что все они лишь маркеры куда более глубинных процессов, но для США и ЕС без решения этих проблем сохранять сверхлояльное отношение к Украине нет никакого резона. Кроме того, во всем мире наступают «тощие годы» глобального кризиса, и тут уж не до сантиментов, «не для того телушку откармливали».

Нерешаемая дилемма выбора Украины между Трампом и Байденом

Затихнувший было коррупционный скандал «Бурисмы» неожиданно возродился с реанимацией Джо Байдена как кандидата на осенних президентских выборах от Демократической партии США. А подточивший электоральные позиции Дональда Трампа коронакризис наверняка сделает его куда более критично настроенным к украинским политикам и Владимиру Зеленскому прежде всего.

Как отметил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook, для украинской власти одинаково плохи оба варианта. Олейник: В предвыборной борьбе и Байден, и Трамп обратят взоры к Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«И Трамп, и Байден испытывают отвращение к Украине. Трамп сказал, что это коррупционеры. Байден дополнительно будет видеть в украинской власти предателей. Сколько он сделал для Украины, а его так предали. И прокурор бывший написал заявление, сотрудничали с Трампом, его адвокатом Джулиани.

Тот и тот вариант для Украины смерти подобен. Вернее, для украинской власти», — подчеркивает он.

Олейник убежден, что оба оставшихся кандидатов в президенты США теперь будут давить на украинское руководство по делу Порошенко, но требовать разных результатов.

«Сегодня пришла очень плохая новость для Украины. Реально кандидатов в президенты будет два — Байден и Трамп. Шансы обоих 50 на 50. До этого можно было ставить на Трампа, теперь нет полной уверенности. Сегодня главный претендент у Трампа — коронавирус. Все будет зависеть от того, как пройдет эпидемия, как оценят американцы действия власти, послекарантинный период восстановления экономики…

Вызов для власти серьезный. И поэтому каждый аргумент в отношении соперника будет на вес золота. И сейчас оба претендента обратят взоры к Украине. Каждый будет требовать приговор. Трамп будет требовать обвинительный приговор, а Байден — оправдательный.

Оба посыла для того, чтобы обличить соперника. На кону обвинения в коррупции и во лжи. И в обоих случаях удар по Украине будет нанесен капитальный. В связи с этим меняли и Рябошапку в том числе. Потому что Рябошапка — это не только вопрос по Порошенко. Бывший прокурор имел отношение к Соросу. Сорос — злейший враг Трампа. Понятно, что все тормозили, ходу не давали…

Будет ли дан ход сегодня по делам новым генеральным прокурором, это вопрос вопросов. Если раньше делали ставку на Трампа, то теперь кто знает, как сложится его судьба. Неуверенность приведет к тому, что будут опять тянуть кота за хвост. А это будет раздражать в первую очередь самого Трампа. Но Байден тоже будет недоволен. Ему нужен документ о виновности Трампа», — поясняет украинский политик.

Об этом же напоминает и лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот. Юрий Кот: Украинские политики умудрились нагадить обоим кандидатам в президенты США © Facebook, Александр Вшивков

«Наши майданутые политики постоянно выбирают из всех сценариев НАИхудший.

В своё время они наполивали Трампа помоями, «думая», что он уже сбитый летчик. Теперь же с Байденом та же история. Они запустили процесс расследования, стали топить Джо, «думая», что он тоже уже сбитый летчик…

Теперь им предстоит жить между Сциллой и Харибдой… Обоим нагадили, и оба заинтересованы в абсолютно противоположных результатах от Украины — расследование преступлений Байдена или нерасследование.

Уверен, эти чудаки на букву "М" в лучших традициях майдана выберут наихудший сценарий», — написал он.

Несговорчивый и требовательный МВФ

Другим разочарованием для украинских политиков стала резко ужесточившаяся позиция МВФ и других международных финансовых структур. И если все постмайданные годы Порошенко и Ко, как говорят «верили на слово», то теперь требуют железобетонных гарантий в виде нужных Западу законов.

Даже в эпоху пандемии коронавируса Украина не стала первой в условной очереди на получение столь необходимой помощи. Израильский политолог: Украина далеко не первая в очереди на получение денег от МВФ © Facebook, Solomon Mann

Как утверждает израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети, решение о выделении срочной финансовой помощи Украине от МВФ будет принято, только если она докажет целевое их использование.

«Очередь в более чем 100 стран выстроилась в МВФ на получение пособий по причине коронавируса. Кристалина Георгиева сообщает, что Фонд увеличил кризисный бюджет МВФ с 50 до 100 млрд долларов, что при такой очереди на помощь — в общем-то капля в море.

Очевидно, Украина в этой очереди далеко не на первых позициях. Так, уже принято решение первым оказать помощь Кыргызстану, Вьетнаму и Македонии.

Заявки на оказание помощи будут рассматриваться МВФ в ускоренном режиме. Как было сказано ранее, Украине предложено два транша 500 миллионов до конца этого года и 1,2 млрд долларов в следующем году в качестве антикризисной поддержки, в случае если Украина докажет, что деньги фонда будут использованы по назначению», — напоминает израильский политолог.

Токсичный олигарх Коломойский

Другим обязательным условием выделения кредитов западные партнеры указывают принятие «антиколомойского» закона. И дело здесь, очевидно, не в самой фигуре Игоря Валерьевича (хотя он изрядно раздражает западный истеблишмент), а скорее в показательной порке украинских политиков, чтобы не забывали, «кто в доме хозяин».

К примеру, политический и экономический эксперт Андрей Головачев полагает, что Запад уже не оставит олигарха Игоря Коломойского в покое, пока не добьется его полной нейтрализации в украинской политике. Головачев: «Антиколомойский» закон будет принят, несмотря на тысячи поправок к нему © Facebook, Головачев Андрей

«У Коломойского нет ни единого шанса. Антиколомойский закон будет обязательно принят, несмотря на тысячи поправок к нему, которые подали Поляков, Дубинский, Черный, Бондарь и другие негодяи.

Но безумные действия Коломойского и его группы окончательно показали Западу, что он действительно представляет смертельную опасность для страны. И Запад осознал, что внутри Украины сейчас нет такой силы, включая президента, которая смогла бы обуздать ИВК и его разрушающие действия.

А это означает, что отныне Запад уже не оставит Коломойского в покое, пока не добьется его полной нейтрализации. Другими словами, пока не отберет все его активы по решению суда и пока, возможно, не лишит его свободы. И сколько бы не потребовалось времени на это, Запад не отступит. Это сейчас вопрос принципа, вопрос защиты всех инвестиций Запада в Украине и вопрос поддержания Украины в ее стремлении двигаться в европейском направлении. Это вопрос серьезной геополитики», — убежден политолог.

При этом западная Фемида планомерно дожимает токсичного украинского олигарха в своих судах.

Израильский политолог Соломон Манн обратил внимание, что решение Верховного суда Англии и Уэльса, отклонившего жалобу бывших владельцев «ПриватБанка» Коломойского и Боголюбова, говорит о безнадежности для украинского олигарха дальнейших судебных тяжб. Соломон Манн: У Коломойского нет шансов выиграть суды в Лондоне © Facebook, Solomon Mann

«Верховный суд Англии и Уэльса отклонил жалобу бывших владельцев "Приватбанка" Коломойского и Боголюбова по подсудности кейса на 3 млрд долларов, по иску, поданному ПриватБанком против бывших владельцев.

Теперь Высокий суд Лондона займется рассмотрением иска по существу. Как говорят адвокаты баристерской конторы "Говард, Кренстон и Фрамм", дело это для Коломойского и Боголюбова совершенно проигрышное. А пока Коломойскому пришлось раскошелиться и уплатить за себя и за "Приват" 10 миллионов фунтов судебных издержек. Как сообщают из Лондона, деньги в суд уже внесены проигравшими.

Также плохо дело у подельников Коломойского: Высокий суд Лондона подтвердил право "Привата" отказывать в выплатах по бондам мошенников, получивших их от группы Коломойского, пока они владели банком. Это дело касается недавно выигравшего украинский суд Суркиса», — написал он.

В целом пользователи соцсетей полагают, что этих трех показательных маркеров достаточно, чтобы сделать вывод о том, насколько актуален сегодня пафосный слоган Майдана «Весь мир с нами».

Впрочем, украинским политикам грешно жаловаться: они получили от своих патронов возможность беспрепятственно грабить свою страну, но при соблюдении вассальных условностей. Так что, как только система подчиненности будет в полной мере восстановлена, отношения «Запад — Украина» приобретут прежнее наполнение.