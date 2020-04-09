«Если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в Палате общин», – сказал сэр Уинстон Спенсер Черчилль 21 июня 1941 года. На следующий день ему представилась такая возможность, и он ею воспользовался. Собственно, эта фраза – своеобразное обобщение мировой политики в период кризиса

Есть, правда, и другая цитата: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия — нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях». Это сказал Гарри Эс Трумэн.

Однако в условиях, когда под ударом оказался весь мир и формула «пусть они как можно больше убивают друг друга» не работает, подходит всё же только фраза Черчилля. Однако, чтобы её произнести, надо быть не только конченым русофобом и антикоммунистом, но и просто великим человеком. Это могут не все.

Нынешняя ситуация в мире как бы намекает как раз на необходимость объединиться против общей угрозы, делиться ресурсами и забыть прежние распри. Это продемонстрировали, например, Китай, Куба, Венесуэла и Россия, направившие в Италию своих врачей и технику.

Разумеется, инициативу российских дипломатов, которые предложили ООН проект резолюции, предполагающей снятие с России санкций, можно считать провокацией. Скорее, однако, это была «разведка боем» — действительно ли Запад полагает вызов эпидемии коронавируса столь серьёзным, чтобы забыть о части противоречий, имевших место ранее, и объединить усилия против новой угрозы.

Оказалось, что нет. Угроза расценивается как не столь уж серьёзная. Правда, не очень ясно, стоит ли за этим знание о реальной опасности эпидемии (она преувеличена, но неясно, до какой степени), или же представление о том, что средний русский ничем не лучше среднего коронавируса. Русский вирус: хроники украинской чумы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Определенное обобщение логики некоторых кругов США по этому вопросу дали бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст, опубликовавшие 6 апреля на сайте «Национального общественного радио» (некоммерческая организация, которая собирает и распространяет новости с радиостанций США) статью «Коронавирусный кризис предоставляет возможность положить конец войне в Украине».

Итак, о чём пишут уважаемые дипломаты?

Пишут они о том, что распространение эпидемии и низкие цены на нефть оказывают влияние на Россию (на США, надо понимать, опрометчиво считают дипломаты, они влияния не оказывают) и этим надо воспользоваться, чтобы «разрешить единственную горячую войну в Европе».

Дальше идёт классический набор идеологических речекряков (термин Дж. Оруэлла, обозначающий неосмысленное произнесение лозунгов) вроде того, что «российские войска и их местные представители убили 14 000 украинцев в восточных украинских провинциях Донецк и Луганск» (то, что «российских войск» ОБСЕ там не обнаружило, а число жертв включает людей, убитых в ходе варварских обстрелов украинских городов украинской же армией, к делу, разумеется, не относится).

Уважаемые дипломаты также указывают, что сделка «снятие санкций в обмен на прекращение оккупации» описана в Минских соглашениях, а Минские соглашения заключены между Украиной, Россией и ОБСЕ (интересно, ОБСЕ в их представлении агрессор или жертва агрессии?). При этом они благонамеренно утаивают от читателей то, что Минские соглашения предполагают закрепление в Конституции особого статуса Донбасса (что не удивительно — ведь этот факт сразу ломает всю схему о «российской агрессии»).

В общем, создают у читателей заведомо искажённое представление о ситуации, наглядно подтверждая расхожую истину о том, что язык дан дипломату, чтобы лгать.

По их мнению, «в тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и межгосударственную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на Россию из-за её вторжения в Донбасс. Если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введённые против этой незаконной аннексии, также могли бы быть отменены».

В качестве переходной меры предполагается совместное патрулирование украинской полиции и полиции ЛДНР (!), а также введение на территорию Донбасса международной миротворческой миссии.

Выводы из всего сказанного достаточно очевидны.

Американские дипломаты видят в коронавирусе не вызов, который касается всех стран и народов, а только новые международные условия, которые позволят добиться каких-то политических целей в одностороннем порядке. Странно, что они не предложили помимо снятия санкций административно убрать коронавирус и повысить цены на нефть — в контекст статьи это вполне укладывается.

Интересный момент, на который они, похоже, даже не обратили внимания — согласование и размещение на Донбассе международной миротворческой миссии займёт не меньше года. Между тем, вспышка коронавируса, как предполагается, затихнет уже летом… То есть, для их плана этот фактор несущественен. Или же они знают о коронавирусе нечто, чего не знаем мы — например, что к лету он не утихнет и вообще будет продолжаться столько, сколько нужно для возвращения Крыма Украине. И, да — США он особого ущерба не нанесёт и помощь им не потребуется.

Мы с сомнением относимся к конспирологическим концепциям. Скорее всего, экс-послы просто реанимировали традиционную идею односторонней капитуляции России в украинском конфликте, а конкретные условия, благодаря которым произойдёт эта капитуляция, им не так уж интересны. Если бы на территории России упал гигантский метеорит, они бы тоже воспользовались этим, чтобы напомнить о необходимости «прекратить оккупацию территории Украины».

И хотя статья заканчивается заявлением о том, что «все страны должны сейчас сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а не со своими соседями», не похоже, чтобы это их действительно волновало.