Германия входит в пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших новым типом коронавируса, но доля летальных исходов намного меньше по сравнению с остальными. Дело не только в том, что немецкие власти, как и остальное мировое сообщество, ввело карантинные меры

Несмотря на то, что мировое сообщество бросило все силы на борьбу с эпидемией, сдержать её распространение пока не удаётся. За последние сутки зафиксировано 3870 новых случаев заражения COVID-19 и 104 смертей. Общее количество заболевших достигло 1 276 732 человек, летальных исходов — 69 529, полностью излечились 265 956. Быстряков сказал, что начнется на Украине, если изобретут вакцину от коронавируса © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

О том, насколько сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в той или иной части света, чаще всего судят по общему количеству заболевших коронавирусом. Исходя из этого, в первую пятёрку вошли западные страны: США (336 851 человек), Испания (131 646), Италия (128 948), Германия (100 123) и Франция (92 839). Однако эксперты призывают учитывать и другой важный критерий — доля летальных исходов среди заразившихся.

И в этом случае Германия выбивается из предыдущего списка: там этот показатель составляет 1,6%, а то время как в США — 2,9%, Испании — 9,6%, Италии — 12,3%, Франции — 8,7%.

Некоторые уже говорят, что в Германии эпидемия протекает аномальным образом, но никакой аномалии нет, а вот факторы, которые позволяют не только сдерживать распространение инфекции, но и избежать самых негативных последствий от неё, есть.

Что же это за факторы?

Своевременное массовое тестирование

Благодаря тому, что в Германии незамедлительно и без проволочек начали массовое тестирование на COVID-19 (в конце марта в неделю делали от 350 до 500 тысяч проб), врачи смогли выявить гораздо больше, чем в других странах, реально заболевших, к тому же на ранней стадии, когда болезнь протекала в лёгкой форме либо вообще без симптомов. Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Кроме того, к диагностике подключились региональные лаборатории, которым сразу выдали разрешение на проведение тестирования населения. Если в случае Германии федеративное устройство с точки зрения делегирования полномочий на места сыграло положительную роль, то, например, в США помешало отсутствие единой системы координации действий штатов, каждый из которых имеет полномочия самостоятельно вводить меры, необходимые в условиях эпидемии. В тех странах, где диагностика проводится только в профильных государственных институтах, теряют на транспортировку проб и пересылку результатов драгоценное время, когда каждая минута промедления может стоить кому-то жизни.

В интервью изданию «Известия» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетёсов также подчёркивал, что с самого начала эпидемии большинство стран выбрало неправильный подход, тестируя лишь людей с температурой под 38, пневмонией, кашлем, а также вернувшихся из-за рубежа. По словам молекулярного биолога, нужно было сразу создать максимально широкую сеть лабораторий, чтобы люди могли сдавать экспресс-тесты.

Медицинские оснащение

Немецкая система здравоохранения считается одной из лучших в мире, поэтому оказалась более готовой к отражению коронавируса нового типа. Больницы оснащены необходимым оборудованием (это неудивительно, ведь Германия входит в число мировых экспортёров медицинской продукции) и там подготовлено больше всего среди европейских стран мест в реанимациях: 28 000, но в ближайшее время планируется увеличить это количество вдвое, таким образом, одна койка приходится примерно на 3 000 жителей ФРГ, для сравнения, в Италии — около 5 000 мест (одна койка на на 12 000 жителей), в Великобритании — 4 100 мест (одна койка на 16 000 жителей).

Медицинские учреждения, как и всё государство, действовало на опережение — пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 сразу поместили в специальные медицинские блоки. Если бы врачи этого не сделали, то столкнулись бы с такой же ситуацией, как в Италии, — в больницах коронавирусом заразились и другие пациенты, чей организм был ослаблен. Премьер Великобритании Джонсон слег в больницу с коронавирусом © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В отличие от итальянских коллег, немецким медикам не приходится выбирать, кого подключать к искусственной вентиляции лёгких, потому что аппаратов мало, а нуждающихся много. Наоборот, клиники Германии принимают пациентов из соседних стран, ведь, как сообщило правительство ФРГ, половина отделений интенсивной терапии остаются не задействованными.

Добровольная самоизоляция

По мере распространения коронавируса нового типа и при отсутствии вакцины от него власти стран начали анализировать опыт Китая, который стал источником инфекции, и думать, какие из предпринятых там мер можно применить у себя. Все пришли к выводу, что прежде всего нужно обеспечить максимальную изоляцию людей, чтобы прервать цепочки передачи заболевания от уже заразившихся.

Немцы очень дисциплинированные. 95% жителей соблюдают карантин, считая его необходимой мерой: они держат дистанцию, терпеливо ждут своей очереди на вход в магазин (одновременно в торговом зале может находиться от 1 до 10 человек), не собираются больше двух (кроме людей, проживающих вместе), не лезут через запрещающие ленты на спортивные площадки. Для сравнения, в той же Италии, где эпидемиологическая ситуация намного хуже, как отследила полиция по мобильным телефонам, 40% не соблюдали введённые властями ограничения. Многие долго недооценивали всю серьёзность проблемы.

Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель самоизолировалась после того, как диагноз подтвердился у врача, который делал ей прививку от пневмакокка. Несмотря на то, что анализы главы правительства дали отрицательные результат, она предпочла в течение двух недель поработать дистанционно, а 3 апреля вернулась к привычному графику.

Национальный характер

Помимо дисциплинированности, немцам помогли и другие особенности национального менталитета. Во-первых, они не столь эмоциональны, как южноевропейцы, и для них не столь важен тактильный контакт. Итальянцы и испанцы обязательно обнимаются, целуются, обмениваются рукопожатиями при встрече, а ведь коронавирус передаётся воздушно-капельным путём.

Во-вторых, молодёжь старается жить отдельно от родителей, бабушек и дедушек. В случае эпидемии стремление к независимости помогло изолировать старшее поколение — наиболее подверженное риску заражения — от потенциальных разносчиков COVID-19. Средний возраст заболевших в Германии — 46 лет, люди старше 80 лет составляют 3% от общего числа пациентов с подтверждённым диагнозом. Распространение коронавируса среди молодых немцев связано в частности с поездками на горнолыжные курорты (в итальянские Альпы и австрийский Ишгль, где произошла вспышка заболевания) и фестивалями (много людей заразились на карнавальном заседании в Хайнсберге, земля Северный Рейн-Вестфалия). «Германия не Америка» — Александр Рар о готовности страны к пику коронавируса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Эпидемия в стране на начальном этапе

Самое главное, почему ситуацию до сих пор удаётся контролировать, — вспышка COVID-19 в Германии на начальной стадии, в отличие от Испании и Италии, и пик ещё впереди. Глава Института вирусологии имени Роберта Коха, подведомственного Министерству здравоохранения ФРГ, Лотар Вилер предупреждает, ещё совершенно неизвестно, как ситуация будет дальше развиваться.

А развивается она не в лучшую сторону: уровень смертности от коронавируса хоть и остаётся ниже, чем в других странах, но всё же вырос, с 0,48% до 1,6%; увеличивается и количество заболевших, за последние сутки выявлено 3677 новых случаев заражения, больше всего инфицированных в землях Бавария (24 974 человека), Баден-Вюртемберг (19 395) и Северный Рейн-Вестфалия (19 384). 2 апреля и вовсе сообщалось о 6156 случаях за сутки.

Никто не исключает, что в скоро времени из оплота стабильности Германия может превратиться в очередной очаг эпидемии, ведь ситуация развивается непредсказуемо. Сейчас ясно только одно — чтобы победить пандемию, нужно соблюдать режим карантина (а это не так сложно — по возможности не выходить из дома, соблюдать дистанцию, мыть руки и пользоваться антисептиками) и объединить усилия, несмотря на противоречия и конфликты. Ведь как сказала в телеобращении Ангела Меркель: «С момента объединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны наша страна не стояла перед вызовами, требующими таких сплочённых и солидарных действий».