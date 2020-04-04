По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетёсова, в большинстве государств, включая Россию, США, Италию, слишком поздно начали проводить массовое тестирование населения на наличие новой инфекции в организме

В интервью изданию «Известия» молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН констатировал, что с самого начала стратегия тестирования на COVID-19 была неправильной: анализы брали только при наличии температуры под 38 и пневмонии, а также по возвращении из-за рубежа, позже к этому списку добавили кашель, а нужно было сразу создать максимально широкую сеть лабораторий, чтобы люди могли сдавать тест и получать результат в течение суток — экспресс-тесты, когда результат сообщают по смс через час-два. Представитель ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«До сих пор страна с самым высоким уровнем тестирования на душу населения — это Южная Корея. В ней же, наряду с Китаем, успешнее всего идёт борьба с инфекцией. А самую большую ошибку с тестированием сделали сначала в Италии, в ряде европейских стран, а потом ещё и в США. Штаты пошли тем же путем, что и мы потом: они запретили на время выпускать тест-системы частным коммерческим компаниям и производить анализы проб от граждан без признаков болезни. Поначалу тест-системы делала только правительственная организация — CDC. Частников допустили до тестирования, когда выяснилось, что эпидемия становится неуправляемой», — сказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

По его словам, США поднялись в списке по количеству заболевших с 5-го на 1-е место в мире после того, как в стране резко увеличилось количество проведённых проб. Однако время упущено, и эпидемия приобрела большие масштабы. Эксперт уверен, что все коммерческие компании нужно было переориентировать на выпуск тест-систем при условии официальной регистрации, как только стала известная нуклеотидная последовательность вируса, а это произошло 10 января. В России такое разрешение компании получили две или три недели назад.

«Самый вероятный сценарий (в России. — Ред.) — как в США, потому что мы, как ни удивительно, повторили многие их ошибки. А пример надо было брать с Кореи», — заявил Нетёсов.

По данным на 3 апреля, в России 4149 заболевших COVID-19, в том числе 601 новый случай за сутки, скончались 34 человека, выздоровел 281 пациент. Несколько дней назад премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что страна вошла в тройку мировых лидеров по количеству проведённых тестов на коронавирус. Как ожидается, пик эпидемии придётся на середину апреля, в связи с этим президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля включительно. В Соединённых Штатах ситуация намного сложнее: диагноз подтверждён у 245 373 человек (+496 за сутки), скончались 6 095 (25), выздоровели 10 403 пациента.