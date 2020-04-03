Транзит газа через Украину сократился на 53%, украинцы массово перестали платить за "коммуналку", власть разрешила работать ломбардам. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украинцы существенно нарастили долги за "коммуналку"

Задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги выросла с начала текущего года и по состоянию на 1 марта достигла 32,69 млрд гривен. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины со ссылкой на данные Госстата.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях, при этом наибольшая задолженность — у Киева, Днепропетровской и Харьковской областей.

«Угроза распространения коронавирусной болезни внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан, и это уже ощущается во всех сферах, в частности в ЖКУ», — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Долги украинцев за ЖКХ растут, коллапс неизбежен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На время карантина поставщики коммунальных услуг также не имеют прекращать предоставлять им услуги в случае их неоплаты. Госисполнители на период действия карантина и 30 дней после него не имеют права принудительно выселять людей за коммунальные долги и взыскивать ипотечные задолженности.

Такие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, Кабинет министров принял решение увеличить количество субсидий для населения и обеспечить упрощение их получения для людей, которые из-за карантина потеряли работу.

Транзит газа через Украину упал в два раза

По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через Украину составил 11,1 млрд кубометров (за январь — 2,5 млрд, февраль — 4 млрд, март — 4,6 млрд кубов). Объёмы транзита уменьшились почти в два раза по сравнению со средним значением за январь-март в 2014-2019 годах, сообщила в четверг, 2 апреля, пресс-служба Оператора ГТС.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены "Газпромом" согласно новой транзитной сделке и в расчете 65 млрд кубометров в год (178 млн кубов в сутки).

В ОГТС также сообщили, что кроме транзита из РФ в первом квартале начала действовать новая услуга — shorthaul, которая дает возможность заказчикам услуг заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. В марте ГТС прокачала первые объемы по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия—Словакия.

Миллиардные долги облгазов перед оператором ГТС лишили госбюджет Украины прибыли за транзит газа © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Также в ОГТС подчеркнули, что из-за обходного газопровода «Турецкий поток» объемы транзита через украинскую ГТС в южном направлении (Румыния, Болгария, Турция, балканские страны) сократились в 10 раз — всего 0,3 млрд кубов за три месяца с начала года.

Напомним, в декабре 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит природного газа сроком на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд куб.м газа в первый год и по 40 млрд куб.м в последующие четыре.

«Не исключено, что реальный физический транзит газа через украинскую ГТС в 2020 г. составит до 40 млрд кубов (уплачено будет за 65 млрд, конечно). Пора привыкать.

С окончанием старого контракта и введением со стороны Польши бронирования мощностей "Ямал — Европа" транзит через польскую территорию также может снизиться весьма существенно — раза в два. Естественно, "Газпрому" для этого потребуется-таки достроить и запустить "Севпоток-2" до конца года», — считает экономический аналитик Александр Рябоконь.

Кабмин разрешил работать ломбардам

Кабинет министров Украины расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов, пунктов обмена валюты и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.

Соответствующие изменения в постановление №211 правительство внесло в четверг, 2 апреля.

Кроме того, во время карантина разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники, продажа суточного молодняка домашней птицы.

«Несите телефоны, остального не берём». Как работают ломбарды Киева в условиях коронавируса © franch.biz

«Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

На Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. В городах закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

25 марта на селекторном совещании с мэрами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно. Зеленский попросил найти выход. Министерство здравоохранения Украины 30 марта разрешило торговлю на рынках при соблюдении противоэпидемиологических норм.