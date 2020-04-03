Украинцы существенно нарастили долги за "коммуналку"

Задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги выросла с начала текущего года и по состоянию на 1 марта достигла 32,69 млрд гривен. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины со ссылкой на данные Госстата.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях, при этом наибольшая задолженность — у Киева, Днепропетровской и Харьковской областей.

«Угроза распространения коронавирусной болезни внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан, и это уже ощущается во всех сферах, в частности в ЖКУ», — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Долги украинцев за ЖКХ растут, коллапс неизбежен
Долги украинцев за ЖКХ растут, коллапс неизбежен
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Он напомнил, что в период карантина и в течение 30 дней после его окончания запрещается начислять и взимать штрафы и пеню за несвоевременную уплату "коммуналки". Однако это не означает полной отмены оплаты за коммунальные услуги, подчеркнул Чернышов.

На время карантина поставщики коммунальных услуг также не имеют прекращать предоставлять им услуги в случае их неоплаты. Госисполнители на период действия карантина и 30 дней после него не имеют права принудительно выселять людей за коммунальные долги и взыскивать ипотечные задолженности. 

Такие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, Кабинет министров принял решение увеличить количество субсидий для населения и обеспечить упрощение их получения для людей, которые из-за карантина потеряли работу.

Транзит газа через Украину упал в два раза

По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через Украину составил 11,1 млрд кубометров (за январь — 2,5 млрд, февраль — 4 млрд, март — 4,6 млрд кубов). Объёмы транзита уменьшились почти в два раза по сравнению со средним значением за январь-март в 2014-2019 годах, сообщила в четверг, 2 апреля, пресс-служба Оператора ГТС.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены "Газпромом" согласно новой транзитной сделке и в расчете 65 млрд кубометров в год (178 млн кубов в сутки).

В ОГТС также сообщили, что кроме транзита из РФ в первом квартале начала действовать новая услуга — shorthaul, которая дает возможность заказчикам услуг заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. В марте ГТС прокачала первые объемы по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия—Словакия.

Миллиардные долги облгазов перед оператором ГТС лишили госбюджет Украины прибыли за транзит газа
Миллиардные долги облгазов перед оператором ГТС лишили госбюджет Украины прибыли за транзит газа
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
В западном направлении (Словакия, Польша, Венгрия) было протранзитовано 9,8 млрд кубов газа, что на 7,2 млрд, или 42%, меньше результата этого же периода годом ранее.

Также в ОГТС подчеркнули, что из-за обходного газопровода «Турецкий поток» объемы транзита через украинскую ГТС в южном направлении (Румыния, Болгария, Турция, балканские страны) сократились в 10 раз — всего 0,3 млрд кубов за три месяца с начала года.

Напомним, в декабре 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит природного газа сроком на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд куб.м газа в первый год и по 40 млрд куб.м в последующие четыре. 

«Не исключено, что реальный физический транзит газа через украинскую ГТС в 2020 г. составит до 40 млрд кубов (уплачено будет за 65 млрд, конечно). Пора привыкать.

С окончанием старого контракта и введением со стороны Польши бронирования мощностей "Ямал — Европа" транзит через польскую территорию также может снизиться весьма существенно — раза в два. Естественно, "Газпрому" для этого потребуется-таки достроить и запустить "Севпоток-2" до конца года», — считает экономический аналитик Александр Рябоконь.

Кабмин разрешил работать ломбардам

Кабинет министров Украины расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов, пунктов обмена валюты и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно. 

Соответствующие изменения в постановление №211 правительство внесло в четверг, 2 апреля.

Кроме того, во время карантина разрешена продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники, продажа суточного молодняка домашней птицы.

«Несите телефоны, остального не берём». Как работают ломбарды Киева в условиях коронавируса
«Несите телефоны, остального не берём». Как работают ломбарды Киева в условиях коронавируса
© franch.biz
Также правительство рекомендует аптекам работать круглосуточно, а ритейлерам — допускать посетителей в торговые залы в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5-метровой дистанции между людьми.

«Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

На Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. В городах закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

25 марта на селекторном совещании с мэрами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно. Зеленский попросил найти выход. Министерство здравоохранения Украины 30 марта разрешило торговлю на рынках при соблюдении противоэпидемиологических норм. 