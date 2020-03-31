По состоянию на 21:00 31 марта в мире зафиксировано более 825,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 40,6 тыс. человек скончались, свыше 174,3 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на четвертом месте с результатом 82,6 тыс. заболевших, пропустив вперед Испанию с 94,4 тыс. зараженных, Италию со 105,7 тыс. инфицированных, и США, которые лидируют с большим отрывом — более 176,5 тысяч больных.

В десятке также Германия (68,1 тыс.), Иран (44,6 тыс.), Франция (45,1 тыс.), Великобритания (25,1 тыс.), Швейцария (16,1 тыс.) и Турция (13,5 тыс.).

В Италии от коронавируса скончались более 12,4 тыс. человек, в Испании — более 8,2 тыс., в США — более 3,4 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., во Франции — более 3 тыс. человек, в Иране — почти 2,9 тыс., в Великобритании — 1,8 тыс. человек, в Нидерландах — более 1 тыс.

Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, пока не достигло 1 тыс. человек.

Россия. Коронавирус и Путин

В России по состоянию на 31 марта зафиксировано 2236 случая заболевания, 19 заразившихся умерли, 142 выздоровели. Смертность составляет 0,82%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико в комментарии РИА Новости объяснил, почему растет количество заболевших.

«Вполне возможно, что диагностика стала лучше. Возможности и доступность лабораторной диагностики существенно увеличились, и это не только в Москве, но и в других регионах», отметил он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тем временем у главврача больницы, которую посещал президент России Владимир Путин, подтверждён коронавирус.

Главный врач городской больницы №40 Денис Проценко встречался с главой государства 24 марта, они пожимали руки. В Facebook медик рассказал о своём состоянии.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», — написал он.

Режим самоизоляции ввели в целом ряде российских регионов. 31 марта Государственная Дума приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.

Документ предусматривает для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение права на профессию на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение создало угрозу массового заболевания или повлекло смерть одного человека, наказывать будут штрафом на сумму от 1 до 2 млн рублей, лишением права на профессию на срок до пяти лет или лишением свободы — также на пять лет.

В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет. Умышленное нарушение, повлекшее смерть, квалифицируется как терроризм, хулиганство или диверсия и предусматривает соответствующее уголовное наказание. Расследованием тяжких преступлений будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких — полиция.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 549 случаев заболевания, 13 заразившихся умерли, 8 выздоровели.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил по телефону канцлера Германии Ангелу Меркель дать денег на борьбу с коронавирусом, но та предложила обратиться ему обратиться в МВФ, напомнив о том, что Верховная Рада приняла нужные МВФ законы о земле и банках.

Меркель также разрешила Зеленскому потратить 150 млн евро ранее полученного Киевом немецкого государственного кредита на борьбу с эпидемией.

Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, власть сейчас расходует средства на обеспечение инфраструктуры и обсервацию эвакуированных граждан.

«Сегодня мы концентрируемся по двум направлениям: обеспечение готовности инфраструктуры от крупных до маленьких городков. Если кто-то из граждан начинает болеть, чтобы можно было подтвердить диагноз, оказать всю необходимую помощь. Во-вторых, в течение последних недель тысячи граждан Украины вернулись из городов, где есть очаги возгорания коронавируса. Поэтому для власти является очень важным вопросом обсервация этих людей и контроль их здоровья», — сообщил Ермак.

Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP,

Пока власть отчитывается о проделанной работе по борьбе с инфекцией, из-за карантина уже 10% украинцев лишились работы. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного в конце марта 2020 года

По данным опроса, проведенного 25-29 марта, 38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% — полную потерю дохода, 14% — потерю работы, 10% — финансовые убытки (например, из-за возврата билетов).

Также отмечается, что суммарно 60% украинцев понесли финансовые потери. Только 43% тех, кто работал или учился до карантина, продолжают регулярно посещать место работы или учебы.

Продолжили работать или учиться дистанционно 24% опрошенных. При этом 8% опрошенных отметили, что работают больше, чем раньше, а 30% — что работают меньше.

Ситуация в мире

Даже крупные международные корпорации фиксируют существенные убытки и сокращают производство. Так, крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal, владеющая на Украине металлургическим комбинатом в Кривом Роге, заявила, что действия властей из-за коронавируса в разных странах мира наносят сильный ущерб промышленности.

Из-за этого ArcelorMittal увольняет сотрудников и останавливает заводы. В каждой стране, где работают предприятия компании, это будет делаться в соответствии с местным спросом и требованиями властей.

«Там, где спрос на нашу продукцию сохраняется, например, на упаковку для пищевых продуктов, мы будем стремиться поддерживать объемы операций, чтобы мы могли удовлетворить требования клиентов», — говорится в сообщении ArcelorMittal.

Между тем в Белоруссии глава государства Александр Лукашенко нашел новый способ правильно бороться с коронавирусом. Нет, это не водка и не баня.

Лукашенко назвал неудачной идеей массовую изоляцию граждан и призвал чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом.

«Запирать людей в тухлых квартирах — это не метод», — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, при простудных заболеваниях нужно чаще выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение.

Ведь в закрытых помещениях люди живут «в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение».

По мнению белорусского лидера, «работать надо точечно, а не перекрывать всё подряд».

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица.