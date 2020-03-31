Количество безработных на Украине в период карантина увеличилось более чем на полмиллиона человек - до 2 миллионов. В то же время, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, с учетом теневого сектора, количество вынужденно неработающих может достигать 4-х миллионов

С проблемой роста безработицы из-за коронавируса столкнулась не только Украина. Например, закрытие бизнеса, ставшее причиной роста числа увольнений в США, заставило американских граждан массово подавать заявления на получения пособий. По сравнению с 281 тысячей поданных первичных заявок, зарегистрированных в период с 12 по 19 марта, их число на следующей неделе выросло до рекордных 3,28 млн, согласно отчету, публикуемому каждый четверг Минтруда США.

Согласно новому прогнозу Международной организации труда, экономический и трудовой кризисы, вызванные пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

От пятисот тысяч до миллиона

В скором времени число лишившихся работы украинцев может значительно вырасти. Согласно оценкам экс-министра экономики Тимофея Милованова к концу 2020 года число нетрудоустроенных украинцев может возрасти с 1,5 млн до 2 млн человек. Однако, по его мнению, в отличие от США, увольнения коснутся в основном неформально занятых в ресторанно-гостиничном бизнесе, торговле, а также других видах деятельности, на которые распространяются введенные правительством ограничительные меры.

По данным опроса Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), продление Кабмином карантина вынудит 23% компаний-участников ЕБА сократить зарплату работникам, 17% — урезать штат, а еще 6% — частично закрыть бизнес. При этом 23% не планируют ни сокращения штата, ни уменьшения зарплаты, а 31% намерены при таком сценарии искать новые ниши для развития.

Экономист Алексей Кущ полагает, что оценивать уровень безработицы на Украине с помощью точечного анализа отраслей, наиболее пострадавших от «коронавирусного кризиса», не совсем корректно.

«Существует так называемый «закон Оукена», который говорит о том, что если ВВП сокращается на 2-2,5%, это приводит к росту безработицы на 1%. Поэтому прогноз сокращения количества занятых на Украине нужно делать, исходя из прогнозных цифр падения ВВП. Если ВВП на Украине упадет примерно на 5%, это означает, что 2% экономически активного населения страны останутся без работы — это до полумиллиона человек. Если же темпы падения ВВП составят 10%, то без работы останутся около миллиона украинцев. Получается, что все зависит от глубины падения экономики. Это без учета структуры занятости трудовых мигрантов.

Чтобы минимизировать этот показатель падения правительству нужно максимально сокращать темпы снижения ВВП, бороться буквально за каждый процент. Уже очевидно, что у нас будет падение экономики, но глубина его зависит от искусства правительства», — сказал Украина.ру Алексей Кущ. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Госслужбы занятости, экономическая ситуация на Украине стала ухудшаться еще до пандемии, на фоне сокращения ВВП (в январе 2020 на 0,5%), спада промпроизводства (в январе 2020 году на 5,1%), сокращения с начала текущего года почти всех видов экономической деятельности. В ведомстве отмечают, что во втором полугодии 2019 года работодатели сообщили о запланированном массовом сокращении 126 тысяч работников, что на треть больше, чем во втором полугодии 2018-го. А в течение января-февраля 2020 года работодатели предупредили о запланированном массовом высвобождении 67 тысяч работников, что в 2,6 раза (или на 42 тысячи человек) больше, чем в январе-феврале 2019 года (что свидетельствует о сохранении негативной тенденции).

А по данным Пенсионного фонда, в январе 2020 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, количество застрахованных лиц, уплачивающих единый взнос, сократилось на 178 тысяч — до 10,3 млн человек. При этом, в январе-феврале 2020 года услуги государственной службы занятости получили 1,2 млн человек, что на 8% больше, чем в соответствующий период прошлого года, из них 471,1 тысячи человек имели статус безработного. «Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта» - Шмыгаль © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Задержка Кабмина с утверждением изменений в порядок предоставления Госслужбой занятости услуг безработным во время карантина уже привела к временной блокировке выплат по пособиям. Сейчас без денег остались 376 тысяч безработных. Но проблемы могут быть гораздо серьезнее — бюджет Фонда социального страхования, который до последнего времени был профицитным, создавался без учета вызванного коронавирусом кризиса. А этот кризис, безусловно, повлечет за собой сокращение доходов от единого социального взноса. Проблемы могут возникнуть и из-за роста затрат на обслуживание незапланированно возросшего числа безработных.

Заробитчане без работы

Кризисное положение на украинском рынке труда усугубляется еще и тем, что на фоне введенных по всему миру общенациональных карантинов заробитчане вынужденно возвращаются на родину. И это не только потеря поступлений от трудовых мигрантов из-за рубежа, которую НБУ уже оценивает от $500 млн до $1 миллиарда (вливание $12-13 миллиардов долларов на Украину от мигрантов помогало финансовой системе держаться на плаву).

Согласно статистике, за рубежом работает приблизительно 2-3 миллиона украинцев. Смогут ли все желающие из них, плюс оставшиеся без работы «оседлые» украинцы, найти применение в нынешних условиях на Украине — большой вопрос. Ведь о поездках на работу за границу в скором времени речь не идет. На восстановление мировой экономики МВФ и Всемирный банк отводят не менее 2-3 лет.

По мнению Алексея Куща, наибольший удар пандемия коронавируса нанесет по «маятниковой» трудовой миграции, то есть по сезонным работника, которые работают за рубежом 2-3 месяца. Расследования западных СМИ: Заробитчане с Украины соглашаются на бесправие, нищенские зарплаты и рабский труд © AP, Sergei Chuzavkov | AP, Sergei Chuzavkov | Перейти в фотобанк

«Кризис охватит не только Украину, но и Евросоюз. Экономическое чудо Польши базировалось не на каких-то экстраординарных экономических идеях, а на экономических дотациях со стороны ЕС, которые в условиях кризиса будут сокращаться. Сокращаться будут и те отрасли, где заняты сезонные работники. Следовательно, украинцам будет тяжелее найти работу за рубежом. Если трудовые мигранты будут оставаться на Украине, это будет повышать социальное напряжение в стране, повышать внутреннюю политическую турбулентность.

Что касается тех трудовых мигрантов, которые постоянно работают за рубежом, то здесь ситуация другая. Мы видим, что сейчас, в условиях пандемии, они оставались в тех странах, где они работают — у них там есть социальное страхование, и они надеются на более качественную помощь со стороны государства. Поэтому связь постоянных трудовых мигрантов с родиной будет обрываться: они будут принимать решение забрать свои семьи из Украины, начнут думать о приобретении постоянного жилья за границей. Постоянная миграция будет ослаблять связь с украинской экономикой через ту же систему денежных переводов из-за рубежа», — считает Алексей Кущ.

Голодные бунты могут стать реальностью

Украинское правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, увеличив уровень безработицы в стране с 8,1% до 9,4%. Путешествие по Польше времён пандемии "на перекладных" © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко считает прогноз правительства по уровню безработицы достаточно адекватным, если основывать его на ситуации, которая сейчас происходит в США и Канаде.

«Беда в том, что в связи с проведенной вместо переписи оценкой количества населения в стране, правительство ничего не знает о том, сколько у нас действительно граждан трудоспособного возраста в стране. Не знает, сколько из них работает, где эти граждане находятся, где они локализованы. Поэтому исходных данных недостаточно, чтобы делать прогнозы по уровню безработицы на Украине. Если правительство опирается только на данные Госстата, это может иметь весьма печальные последствия, потому что Кабмину даются недостоверные данные. По сути, единственными достоверными данными на Украине является данные по количеству пенсионеров, получаемые от Пенсионного фонда. И в какой-то степени можно доверять данным о легальной смертности. Так что, пока Кабмин не получит результаты переписи населения, он просто не сможет давать качественные прогнозы», — сказал в комментарии Украина.ру Юрий Гаврилечко.

По его мнению, если карантин будет продлен, на Украине ожидают социальные потрясения, считай, голодные бунты, поскольку у людей заканчиваются средства к существованию.

Действительно, недавно исследовательская компания Gradus обнародовала данные опроса, которые свидетельствуют о том, в условиях жесткого карантина у большинства украинцев (57%) не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% — на три недели, у 16,8% — на две недели, у 12,1% — на одну неделю и у 6,9% — на несколько дней или меньше.

Но и после окончания карантина достойную работу будет найти не просто. Все зависит от того, когда закончится карантин, что будет происходить у наших соседей, и на что будет дальше ориентироваться Украина, как государство, в своей политике. Потому что какую-нибудь работу можно найти всегда, а вот работу, которая обеспечит тебе достойное существование, — далеко не всегда. Уже сейчас можно сказать, что сфера услуг будет восстанавливаться долго и трудно, а вот производственная сфера может восстановиться быстрее», — полагает Юрий Гаврилечко.