К девяти часам вечера 30 марта количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 755 500 человек. Таковы данные университета Джона Хопкинса, следящего за развитием пандемии в режиме реального времени

Количество летальных исходов достигло 35 307, а число пациентов, поборовших болезнь, превышает 156 тысяч человек.

Наибольшее распространение инфекция получила в США. Там зафиксировали более 148 тысяч случаев. На втором месте в мире остается Италия, которая лидирует по количеству смертей от COVID-19. К 30 марта в этой стране пандемия унесла жизни почти 11 тысяч человек.

Критическая ситуация сложилась и в Испании, где зарегистрировали более 85 тысяч случаев заболевания, в том числе свыше семи тысяч с летальным исходом.

В Китае, где пандемия постепенно сходит на нет, отметили почти 76 тысяч случаев выздоровления.

Ситуация в России

В России количество случаев коронавируса за сутки выросло до 1836. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Москве — 1226 человек.

Ранее оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале, что режим самоизоляции в столице, согласно указу мэра Сергея Собянина, продлится до 14 апреля. Однако позднее эта информация была опровергнута.

«Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной», — говорится в сообщении.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 30 марта © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Сотрудников столичных СИЗО из-за коронавируса перевели на 14-дневный казарменный режим

Режим самоизоляции введен также в Республиках Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Якутия и Чувашия, а также в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.

Жителям этих регионов разрешается лишь выходить за продуктами. Лекарствами и выгуливать собак не далее 100 метров от своих жилищ.

В понедельник, 30 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также ряд вопросов мировой политики.

Ситуация на Украине

На Украине к 30 марта выявили 480 случаев коронавируса и 11 летальных исходов. Шесть пациентов выздоровели.

Первый случай коронавирусной инфекции выявили в Луганской народной республике (ЛНР). Заболевшего госпитализировали в боксированное отделение одной из больниц Луганска.

С 30 марта министерство образования и науки перевело все учебные заведения ЛНР на дистанционное обучение. Ранее республика закрыла границы с подконтрольными Киеву территориями Украины.

«На сегодняшний момент мы получили тест-системы в количестве пятьсот штук на территории Российской Федерации, которые позволят нам проводить диагностику в наших лабораториях с целью подтверждения или снятия диагноза по коронавирусной инфекции… Уже сейчас мы получили новое поколение тест-систем… более совершенные, более точные», — рассказал главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

Не так страшен коронавирус, как его малюют. Надежда в эпицентре эпидемии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Так, сотрудники Госпогранслужбы Украины установили личности двух работников харьковских предприятий, которые продали гражданиу Китая около 300 тысяч медицинских масок.

Возвращающиеся на родину украинские туристы не всегда встречают радушный прием. Граждане Украины, прилетевшие из Индонезии, пожаловались на бытовые условия и отсутствие медпомощи в одной из киевских гостиниц, куда их поместили на обязательный двухнедельный карантин.

В знак протеста люди объявили голодовку. У одного из украинских туристов поднялась температура, постояльцы гостиницы требуют вызвать ему скорую помощь.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица.