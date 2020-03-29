26 марта Украина сорвала работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Из-за угрозы заражения коронавирусом заседание группы проводили в видеорежиме. Понятно, что в таких условиях проводить переговоры еще трудней, но, похоже, Киев был с самого начала настроен на их срыв – 10 часов работы ни к чему не привели

Как утверждают донецкие и луганские представители в Трехсторонней группе, Киев не только фактически заблокировал работу по мирному урегулированию, но и полностью нивелировал то положительное, что было достигнуто на прошлом заседании в Минске.

«Мы не откажемся воевать»

Трудно сказать наверняка, но, видимо, позиция крайних националистов, увидевших сдачу интересов Украины в итогах того заседания группы в Минске, где было решено создать некий консультативный совет для прямого контакта Киева и Донбасса, стала основополагающей для президента Украины Зеленского и его окружения. Ведь понятно, что без согласования с начальством украинские представители в Трехсторонней группе не решились бы на откровенно деструктивные действия.

Напомним, что на предыдущем заседании группы стороны договорились письменно фиксировать обязательства Украины по конкретным действиям в форме протокольных решений и поручений Контактной группы. 26 марта глава украинской делегации категорически отказался это делать. Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

В связи с этим МИД ДНР уже заявил, что «никакие устные заявления Контактной группы без письменной протокольной фиксации итогов работы и обязательств сторон, к сожалению, не имеют практического смысла и носят популистский характер».

Показательно, что официальный Киев после многочасовых бесплодных разговоров отказался сделать даже то, что было оговорено заранее — согласовать взаимные обязательства Украины и республик Донбасса и опубликовать взаимно согласованные решения уполномоченных лиц о самых важных на сегодня мерах по обеспечению и усилению бессрочного режима прекращения огня.

Украина на сегодня против: публичных заявлений высшего командования сторон о приказах прекратить огонь, отказа от ведения огня, включая снайперский (очень важно — львиная часть потерь НМ ЛДНР именно от него). Не хочет Киев поддерживать и практику прямых контактов в случае нарушения режима прекращения огня по телефону. Напомним, когда осенью 2014 года украинские бригады в Донбассе несли сумасшедшие потери, они и без Трехсторонней группы находили возможность договариваться с командованием ополчения о перемирии.

Самый же неприятный отказ украинской стороны — это ее несогласие запретить наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции. Это может означать только одно — Киев не оставил опасных надежд расправиться с мятежными республиками силой оружия. И никакие пандемии не могут им помешать в этом.

Наступательные вооружения движутся к фронту

О том, что украинские военные готовятся не к миру, а к войне, говорит многое. Прежде всего, данные с беспилотных летательных аппаратов и разведки республик. В Управлении Народной милиции ДНР сообщили о том, что разведка выявила новые факты размещения украинскими военными бронетехники в Донбассе. «Наша разведка продолжает фиксировать размещение боевой техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, а также минирование сельхозугодий, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей», — говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Украинская бронетехника активно накапливается в городе Константиновка (60 км к северу от Донецка), в селе Валентиновка (к северо-западу от Горловки). По большей части это танки. Как известно, это оружие наступательное. Зачем его столько украинским войскам вблизи линии разграничения, если, как утверждает Киев, он привержен миру и выполнению комплекса мер Минских соглашений? Встреча Ермака и Козака. Возможно ли разблокирование Минского процесса? © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

Кроме танков, ВСУ разместили в Передовом, что под Волновахой, четыре единицы системы залпового огня «Град». В районах разведения войск, прежде всего в Золотом, боевики Украины ставят новые минные поля, занимают оставленные позиции, придвигаясь поближе к позициям республиканских войск. Жители Донбасса задаются вопросом: неужели Киев готовится к новой фазе войны?

Первым делом подготовим вертолеты

Примечательно, что, не добившись успехов на земле Донбасса, режим Порошенко пытался грозить соседям на море, а военные советники Зеленского полны решимости соколами упасть на своих противников с небес. Об этом говорят факты.

Жители Краматорска рассказывают об участившихся полетах боевых ударных вертолетов ВСУ, которые базируются в запущенном аэропорту этого города. «Они и раньше нередко летали», — рассказывает Наталья Кицкая, живущая в Краматорске неподалеку от аэропорта, — но в последнее время к ним, похоже, прибавились новые вертолеты. Учения, полеты у них постоянно».

Из СМИ известно, что Украина закупает у США лёгкие вертолеты Aн-6, которые пока расположены в Николаеве. Специалисты говорят, что для этих вертолетов есть несколько интересных задач на передовой при работе ракетами. Ремонтируются и модернизируются старые вертолеты. ВСУ обновляют авиационную систему радиоэлектронной борьбы, явно готовя вертолеты к специфической контрбатарейной работе на линии фронта.

"В состав одной из авиабригад уже введены вертолеты-постановщики помех. Их восстановление началось два года назад, в прошлом году завершили ремонт планеров и установили новые двигатели, в этом году восстановлено оборудование РЭБ, укомплектованы летными экипажами и операторами", — отмечается в сообщении информагентства МО Украины "Армия Inform".

Но это не вся поддержка украинской авиации странами НАТО. Украина приобретает у Франции 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Авиация будет распределена между ГСЧС, Национальной полицией, Нацгвардией и Госпогранслужбой и ВСУ. Стоят французские птички сущие пустяки — всего полмиллиарда евро. Первые машины уже пришли из Франции вместе с пилотами-инструкторами и набором запчастей. Вертолёты эти делает корпорация Airbus — неплохой «выхлоп» для них в условиях перепроизводства гражданских лайнеров.

Возможно, часть этих вертолетов в ближайшем времени разместят в аэропорту еще одного крупного города ДНР, оставшегося под контролем Украины — Мариуполя. Он сегодня тоже прифронтовой.

Кроме того, в украинских ВВС заметно обновился парк истребителей. Конечно, это старые модели МиГ-27 и Миг-29. Но они глубоко модернизированы, на авиаремонтных заводах Украины готовы, и это не скрывается, принять подобные старые машины, списываемые из армий стран бывшего Варшавского договора, переходящих сегодня на технику НАТО.

Привычка убивать

Конечно, для войны в Донбассе Украине больше всего понадобились бы штурмовики. Их сейчас в ВВС ВСУ осталось около 40 единиц — чуть больше, чем истребителей. Штурмовики, как и вертолеты, понесли наибольшие потери во время боевых действий против ополчения в 2014 году. Решатся ли украинские военачальники бросить их в бой снова?

Бывший глава Совбеза ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский считает, что Украина не решится это сделать. «Они же знают, что у нас выстроена система ПВО, которая сделает потери их авиации неоправданно высокими», — говорит Александр Сергеевич.

Наверное, он прав. Но, конечно, трудно ждать логики от тех, кто полез гробить своих сограждан в Донбассе, кто недрогнувшей рукой послал на смерть тысячи украинских парней. Мы знаем, что наиболее рьяные сторонники наращивания эскалации на фронте не хотят видеть очевидного: в стране, которая стоит на пороге глубочайшего экономического кризиса, в которой нет ресурсов, чтобы самостоятельно справиться с пандемией коронавируса, не должно быть даже мысли о нападении на кого-либо. Но ведь стрельба по Донецку, Горловке, Докучаевску, Первомайску, хоть и изрядно притихшая по сравнению с предыдущими годами, ведется вояками ВСУ каждый день.

Скорее, логичным может показаться отказ Киева от подвижек в переговорном процессе в Минске. Ведь тот, кто собрался воевать, мир не заключает.