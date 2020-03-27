Количество заболевших коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. США по числу инфицированных опередили Китай, однако к двум «лидерам» приближается Италия, где работают военные медики из РФ

Согласно данным сайта Worldometer, который публикует наиболее актуальную информацию о пандемии коронавируса, по состоянию на конец дня 26 марта количество инфицированных в мире превысило 525 тысяч человек. На первое место по числу заболевших вышли Соединённые Штаты Америки, в которых на протяжении последних двух суток фиксируется более 13 тысяч новых случаев заражения. Всего же в США зафиксировано почти 82 тысячи инфицированных коронавирусом, по этому показателю они опередили Китай (81 тыс 3 тысячи заболевших). Однако если в Китае за последние сутки от коронавируса умерло только 6 людей (всего за период эпидемии — 3 тыс 287), то в США зафиксировано 150 новых летальных случаев (всего — 1 тыс 177).

На третьем месте в мире по числу инфицированных с небольшим отрывом находится Италия: в этой стране по состоянию на 26 марта подтверждено 80 тыс 589 случаев заболевания, из них новых — 6 тыс 203. Однако по числу ежедневных смертей от коронавируса Италия по-прежнему лидирует в мире: за последние сутки тут умерло 712 человек. Кроме того, в Италии с начала эпидемии коронавируса от него умерли уже 39 врачей. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как известно, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, авиагруппировка министерства обороны России доставила в Италию около сотни российских военных специалистов и оборудование. В Италию вылетели девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Они приземлились на военном аэродроме Пратика-ди-Маре в 30 километрах от Рима, после чего на автомобилях выдвинулись в эпицентр эпидемии на севере страны. Поскольку даже после этого поддержка Италии со стороны союзников по ЕС и НАТО существенно не увеличилась, отдельные политические круги этой страны решили приуменьшить российскую помощь.

25 марта проамериканская газета La Stampa опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимные «политические источники высокого уровня» сообщила, что 80% российских поставок оказались «абсолютно бесполезны или малополезны» для Италии в рамках борьбы с коронавирусом. Мол, тогда как Китай отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции лёгких, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа.

Но самое страшное, по мнению итальянской газеты, состоит в том, что все специалисты, направленные из России в Италию, являются военными, и операция находится в ведении министерства обороны России, а не министерства здравоохранения. «Эти специалисты, отправившиеся из Рима в Бергамо, имеют высокие армейские звания: генералы, полковники, майоры. Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО», — паникует La Stampa.

Понятно, что, кроме всего прочего, статья преследует и внутриполитические цели, поскольку содержит прямые претензии к главе правительства Италии. По словам источников издания, Россия действует не только из гуманитарных побуждений, но преследует свои политические и дипломатические интересы. А итальянский премьер Джузеппе Конте «согласился принять всё это, чтобы укрепить прекрасные личные отношения» с Москвой. Никаких опровержений и комментариев со стороны итальянских властей не последовало, статья из La Stampa была переведена сотнями других европейских изданий, а также широко цитировалась в России.

Кстати, днём ранее находящееся под контролем правительства ФРГ информационное агентство Deutsche Welle опубликовало большой материал под заголовком «РФ и КНР помогают Италии в борьбе с коронавирусом: благородство или пиар?» При этом и немецкое, и итальянское издание смогли привести только один случай помощи Италии со стороны структур ЕС: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отправил в Италию миссию, чтобы консультировать местные власти в борьбе с пандемией, причём от ECDC в неё вошли шесть экспертов. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Однако власти Италии требуют от Европейского Союза в первую очередь финансовой помощи, считая недостаточным снятие ограничений на дефицит госбюджета стран-членов ЕС. Так, 26 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС по ситуации с коронавирусом. Италия настаивает на гораздо более решительном ответе Евросоюза на создавшийся кризис, цитируют информационные агентства заявление Конте, и выступает за выпуск общих облигаций странами еврозоны для изыскания дополнительных финансовых средств на борьбу с пандемией коронавируса. «Мы должны отреагировать посредством инновационных финансовых инструментов», — подчеркнул итальянский премьер. По словам Конте, Италия и Испания дают Евросоюзу на это десять дней — хотя на самом деле это ультиматум Германии, власти которой принципиально против выпуска общеевропейских облигаций.

Накануне главы государств и правительств Италии, Испании, Франции и шести других стран ЕС в совместном письме поддержали идею выпуска общих облигаций. «Мы должны работать над совместным долговым обязательством, выпущенным европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке. Для обеспечения максимальной эффективности, необходимо выпустить совместные облигации в достаточном объеме и с длительным сроком погашения», — указывается в документе, который подписали также главы государств и правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.

При этом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении 26 марта призвал сограждан и мировое сообщество к сплоченности. Он напомнил, что что Германия лечит тяжело больных пациентов из Италии и Франции. Франк-Вальтер Штайнмайер призвал проявлять больше подобной конкретной солидарности в европейском духе.

«Нет, у вируса нет гражданства, и границы бедам не помеха. Но границы не должны останавливать и нас», — подчеркнул глава германского государства. Штайнмайер отметил, что учёные, невзирая на границы, сотрудничают в разработке вакцин, терапий и стратегий. «Будущее — не в размежевании, а в обмене знанием. Именно так из разделённой беды может возникнуть общее будущее. Поэтому давайте учиться друг у друга, объединим все наши знания, опыт, креативность и энергию в мировом масштабе!» — призвал Франк-Вальтер Штайнмайер, отметив, что он уповает именно на это.

А с начала марта 2020 года взгляды немцев на ситуацию в стране изменились самым радикальным образом. Результаты опроса социологического института Allensbach, проведенного по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung и опубликованные в четверг, 26 марта, свидетельствуют: подавляющее большинство жителей страны (77%) разделяют позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что связанный с коронавирусом кризис представляет для Германии наибольшую угрозу за всю послевоенную историю страны. Ещё в первой половине марта в этом были убеждены только 63% респондентов. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 26 марта

При этом лишь 24% немцев полны надежд в отношении следующих 12 месяцев, указывают авторы опроса. Ещё ни разу за прошедшие 70 лет, которые институт регулярно проводил опросы о видении немцами будущего, этот показатель не был столь низок — ни после строительства Берлинской стены в 1961 году, ни во времена нефтяных кризисов в 1970-е годы, ни после терактов в США 11 сентября 2001 года. Наименьший до сих пор уровень «барометра надежд» (27%) был выявлен в 1950 году в начале Корейской войны.

Видимо, пытаясь переломить эту тенденцию, Бундестаг ФРГ одобрил беспрецедентный антикризисный пакет, предусматривающий, в частности, финансирование различных мер по борьбе с пандемией коронавируса за счет роста задолженности в объеме 156 млрд. евро. Кроме того, предусмотрено выделение 600 млрд. евро в рамках специального Фонда экономической стабильности, который призван обеспечить государственную поддержку компаниям и предоставление госгарантий частным фирмам.

По числу заразившихся коронавирусом Германия занимает третье место в Европе (43 тыс 646), но число летальных исходов — всего 262, в процентном соотношении одно из самых низких в мире. На втором же месте на континенте находится Испания (всего 56 тыс 347 заразившихся), которая уже обошла Китай по общему числу смертей от коронавируса (4 тыс 154). При этом суточная смертность в Испании начала, наконец, снижаться: 25 марта умерло 656 человек, 26 марта — 507. На Украине подтвердили почти 200 случаев заражения коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Быстро растет число заражённых в Каталонии, но хуже всего ситуация в Мадриде. По сообщениям СМИ, стадион «Сантьяго Бернабеу» футбольного клуба «Реал Мадрид» на время карантина отдадут под склад для медикаментов и других медицинских принадлежностей, которые будут поступать в виде пожертвований, после чего их будут раздавать всем нуждающимся. Среди заболевших — уже третий член правительства Испании, вице-премьер Кармен Кальво.

Четвёртое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом занимает Франция — 29 тыс 155 случаев по состоянию на вечер 26 марта, 1 тыс 696 человек умерли. За минувшие сутки в больницах скончались 365 человек, заразившихся новым коронавирусом, об этом в четверг сообщил замминистра здравоохранения Жером Саломон. Это наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки, накануне министерство здравоохранения сообщало о смерти 231 пациента.

При этом речь идёт только об умерших в больницах, в эту статистику не входят смерти от коронавируса, например, в домах престарелых. В ближайшее время во Франции сменят методику учета, включив в статистику летальные исходы вне больниц. Среди скончавшихся за последний день в столичном регионе — девочка 16 лет, сказал замминистра. В реанимации к вечеру четверга находятся 3 тыс 375 пациентов, треть из них младше 60 лет. Жером Саломон сообщил и хорошие вести: почти пять тысяч пациентов с коронавирусом во Франции выздоровели и выписаны из больниц. Накануне таких было 3900 человек.

26 марта переоборудованный под медицинские цели скоростной поезд TGV доставил первых пациентов с коронавирусом из переполненных больниц Эльзаса в медучреждения других регионов Франции. Первым рейсом в двухэтажном поезде из пяти вагонов были перевезены 20 пациентов. Их распределят по больницам региона Земли Луары, на западе Франции, в города Анже, Нант и Ле Ман. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, эта первая подобная транспортировка в Европе больных с коронавирусом.

Эльзас на востоке Франции — один из регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом, он уступает только столичному региону Иль-де-Франс. Тяжелобольных французских пациентов с коронавирусом ранее согласились принять соседние Германия, Люксембург и Швейцария. Накануне в регионе побывал президент Франции Эмманюэль Макрон, он посетил военный госпиталь в городе Мюлуз, развернутый 23 марта для пациентов с коронавирусом. После визита Макрон объявил о начале операции для борьбы с распространением коронавируса под названием «Стойкость» — с участием армии, в которой будут задействованы и вертолётоносцы класса «Мистраль».

В рамках этой новой операции один вертолётоносец будет отправлен в южную часть Индийского океана, а другой — в зону Антильских островов и Гвианы, сообщил Эмманюэль Макрон. В остальном президент обрисовал задачи армии пока только в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять «санитарные, логистические и защитные» функции. Макрон подчеркнул, что новая операция с участием армии «будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты» в борьбе с эпидемией.

Количество зараженных новым коронавирусом в Швейцарии достигло 11 тыс 811 человек (пятое место в Европе), за последние два дня скончались 69 пациентов, сообщил в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны. За сутки в стране было выявлено 914 новых заболевших, общее количество умерших — 191 человек. Немного меньше подтверждённых случаев в Великобритании (11 тыс 568), но там за минувшие сутки число летальных случаев впервые превысило отметку в 100 человек — умерло 115 людей. Всего же за период эпидемии от нового вируса скончались 578 человек. Межуев: в истории с коронавирусом Трамп напоминает Ельцина после 1991 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

На Лондон приходится треть всех подтвержденных в Британии случаев заболевания коронавирусом. В руководстве одной из лондонских больниц предупреждают, что больницы Лондона ожидает «цунами заражённых коронавирусом». Также, по словам одного из врачей, медицинские учреждения начинают испытывать нехватку коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких. А Крис Хопсон, глава одной из компаний, регулирующих работу британской Национальной системы здравоохранения, заявил, что возможности реанимаций и отделений интенсивной терапии в больницах Лондона были значительно расширены с момента начала эпидемии, но совсем скоро этого будет недостаточно. Кроме того, по словам Хопсона, в стране ощущается серьезная нехватка медперсонала, так как многие врачи, имевшие дело с инфицированными коронавирусом пациентами, ушли в самоизоляцию.

В Британии продолжает действовать всеобщий карантин, закрыты почти все магазины, кроме аптек и продуктовых, жителям страны рекомендуется выходить из дома только в случае крайней необходимости. В среду полиции дали полномочия штрафовать людей, нарушающих режим изоляции. В Англии штраф за первое нарушение составит 60 фунтов (или 30, если выплатить его в течение двух недель), а вот за повторные нарушения можно получить штраф уже в 960 фунтов (около 1170 долларов США). Ещё больше сумма штрафа за нарушение карантина в Польше — тут она составляет до 5 тысяч злотых (1250 долларов).

При этом в Польше по состоянию на вечер 26 марта зафиксировано 1 тыс 221 инфицированных коронавирусом (среди них как минимум двое граждан Украины), от болезни умерло 16 человек. В стране остановлена значительная часть предприятий, что вызывает обеспокоенность у бизнес-аналитиков. 26 марта агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Закрытие границ угрожает убытками в 47 миллиардов долларов опирающейся на мигрантов польской экономике», в которой сказано, что около 20% украинских работников строительного сектора Польши уже выехали на Украину, и не вернутся до тех пор, пока не будут открыты границы. На строительный сектор Польши приходится 8% ВВП страны, и значительную роль в этой отрасли польской экономики, ранее дававшей работу 400 тысячам людей, играют трудовые мигранты из Украины. В целом снижение темпов роста ВВП Польши в 2020 году оценивается пока в 1%.

Возможное ощутимое замедление мировой экономики беспокоит и лидеров стран «Большой двадцатки» (G20), которая провела первый в истории виртуальный саммит. В видеорежиме главы государств и правительств обсудили меры по борьбе с коронавирусом (среди стран G20 в десятку по числу заболевших коронавирусом входят Китай, Италия, США, Германия, Франция, Великобритания и Южная Корея). По итогам саммита лидеры договорились о координации единого плана действий по противодействию инфекции, обмене информацией и медицинским оборудованием.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на саммите предупредил, что «текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию». Российский лидер предложил несколько мер, среди которых — создание так называемых зеленых коридоров, «свободных от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». В идеале, по словам Путина, страны должны ввести мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок.

А президенты Европейского совета и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен настаивали на том, что страны G20 должны координировать свою макроэкономическую политику, мобилизуя все имеющиеся инструменты, чтобы смягчить экономический спад и поддержать наемных работников и компании, которые пострадали сильнее всего.

В итоговом заявлении страны G20 подтвердили готовность сделать всё необходимое для восстановления доверия и сохранения финансовой стабильности в мире, минимизировать сбои в торговле и глобальных цепочках поставок, предоставить помощь всем странам, нуждающимся в ней, координировать меры в финансовой сфере и сфере здравоохранения.

Они также условились предоставлять точную информацию по заболеванию, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными, делиться материалами, необходимыми для исследований. Участники признали важность ответственного информирования общественности во время пандемии. Лидеры государств поручили министерствам здравоохранения встретиться в случае необходимости для обмена передовым национальным опытом и для разработки комплекса неотложных действий стран «большой двадцатки» по совместной борьбе с пандемией. Встреча министров здравоохранения G20 должна состояться в апреле.