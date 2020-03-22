По состоянию на 15:00 22 марта коронавирусом COVID-2019 во всем мире заразились порядка 311 тысяч человек, вылечиться удалось 95 тысячам пациентов, погибли от опасного заболевания больше 13 тысяч человек

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В десятку стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания (25 тысяч 496), Германия (22 тысячи 364), Иран (20 тысяч 510), Франция (14 тысяч 485), Южная Корея (8 тысяч 897) и Великобритания (5 тысяч 067).

Двадцать тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса. Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3 тысячи 500 британских фунтов (более 320 тысяч рублей).

Ситуация в Соединенных Штатах

США вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии. COVID-19 выявлен во всех американских штатах.

Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тысячи человек. На втором месте северо-западный штат Вашингтон — там подтверждено 1 тысяча 793 случая COVID-19. Замыкает тройку Калифорния, в которой 1 тысяча 407 заболевших.

В качестве мер по борьбе с распространением коронавируса Вашингтон ввел запрет на въезд в страну для иностранцев.

Президент Дональд Трамп заявлял, что не собирается полностью закрывать границы страны, но воспользуется законом, позволяющим властям высылать мигрантов, незаконно пересекающих южную границу США.

Европа и коронавирус

После возникновения опасности массового заражения коронавирусом, страны Запада моментально закрылись друг от друга. Италию, которой не хватает больничных коек и медицинского персонала, бросили на произвол судьбы, за счёт чего смертность в этой стране выросла до 8% и продолжает расти.

ЕС отказался предоставить Италии финансовую поддержку. США мошенническим путём похитили и вывезли с её территории военным самолётом полмиллиона тестов на коронавирус. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 22 марта

Помощь пришла от Китая, который предоставил расходные медицинские материалы и направил консультантов, а также от России, предоставившей оборудование, тестсистемы и направившей на Апеннины бригады военных медиков.

По словам политолога Ростислава Ищенко, единого Запада больше нет и после эпидемии не будет. Структуры сохранятся, а вот доверие и единство восстановлены не будут.

Ситуация в России

В Москве всего было зафиксировано 137 зараженных, в области — 35. Третьим субъектом России по числу зараженных является Санкт-Петербург — порядка 16 человек за все время.

Власти Москвы заявили, что из-за коронавируса столичное метро закрывать не будут. Сергей Собянин считает, что метрополитен «вообще невозможно остановить».

Коронавирусом заразился бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов.

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами: с Монголией, Кувейтом, Ливией, Перу, Молдавией, Шри-Ланкой, Тунисом, Каймановыми Островами, Французской Полинезией, Ливаном, Филиппинами, Мальдивами, Островом Пасхи, Мьянмой и Эквадоров.

По данным источника РИА Новости в правительстве, власти России могут ужесточить карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что у России есть запас времени, чтобы «принять эти жесткие, но крайне необходимые меры», и эффективно бороться с коронавирусом.

Украина и эпидемия

Правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также ЧС была объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.

Карантин планируют существенно ужесточить — в МВД настаивают на введении тотальных ограничительных мер. Следить за порядком правоохранителям будут помогать военнослужащие.

Уже с 22 марта на улицы украинских городов выйдут совместные патрули полиции и военных.

В гарнизонах ВСУ личный состав военнослужащих, которых будут вовлекать в патрулирование, уже обеспечили средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Полиция возбудила 9 дел из-за нарушения карантина, а кроме того, составила 1 тысячу 415 админпротоколов.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заверил, что ООН и ВОЗ планируют выделить Украине $58 миллионов на борьбу с коронавирусом.